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Челябинские власти опровергли данные о пропавших без вести при пожарах
Челябинские власти опровергли данные о пропавших без вести при пожарах - РИА Новости, 10.07.2021
Челябинские власти опровергли данные о пропавших без вести при пожарах
Информация о том, что 60 человек пропали без вести после лесных пожаров в Челябинской области, не соответствует действительности, сообщает в субботу... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T16:13
2021-07-10T16:13
2021-07-10T16:13
челябинская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Информация о том, что 60 человек пропали без вести после лесных пожаров в Челябинской области, не соответствует действительности, сообщает в субботу правительство региона.Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в списках пропавших без вести значатся 60 человек. Многие якобы прятались в погребах и пытались спасти имущество.В пятницу огонь от лесных пожаров перекинулся на челябинские поселки Джабык и Запасное, загорелись десятки домов и дач, в пункты временного размещения попали 179 человек, из них 128 – дети. Огонь уничтожил 72 строения – жилые дома и садовые домики. От лесных пожаров, по информации властей региона, пострадали 18 человек, найдено тело одного погибшего. Люди, потерявшие имущество во время лесных пожаров в Челябинской области, получат от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Кроме того, все жители сгоревших домов получат единовременную материальную помощь на неотложные нужды в размере 10 тысяч рублей.
челябинская область
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740552971_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_e9b68517ce9f06fe6f906bcf1f9fabe2.jpg
Лесной пожар охватил челябинский поселок Джабык. Кадры ЧС
В Челябинской области бушуют лесные пожары. Огонь перекинулся на поселок Джабык. Его жителей эвакуировали. Под угрозой еще три населенных пункта.
2021-07-10T16:13
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PT0M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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видео, челябинская область, происшествия
Челябинские власти опровергли данные о пропавших без вести при пожарах
Челябинские власти опровергли данные о том, что 60 человек пропали без вести при лесных пожарах
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл – РИА Новости.
Информация о том, что 60 человек пропали без вести после лесных пожаров в Челябинской области
, не соответствует действительности, сообщает в субботу правительство региона.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в списках пропавших без вести значатся 60 человек. Многие якобы прятались в погребах и пытались спасти имущество.
"Распространенная некоторыми СМИ информация о наличии неких списков пропавших без вести жителей поселка Джабык не соответствует действительности", - говорится в сообщении правительства.
В пятницу огонь от лесных пожаров перекинулся на челябинские поселки Джабык и Запасное, загорелись десятки домов и дач, в пункты временного размещения попали 179 человек, из них 128 – дети. Огонь уничтожил 72 строения – жилые дома и садовые домики. От лесных пожаров, по информации властей региона, пострадали 18 человек, найдено тело одного погибшего. Люди, потерявшие имущество во время лесных пожаров в Челябинской области, получат от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Кроме того, все жители сгоревших домов получат единовременную материальную помощь на неотложные нужды в размере 10 тысяч рублей.