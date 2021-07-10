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Челябинские власти опровергли данные о пропавших без вести при пожарах

Челябинские власти опровергли данные о пропавших без вести при пожарах - РИА Новости, 10.07.2021

Челябинские власти опровергли данные о пропавших без вести при пожарах

Информация о том, что 60 человек пропали без вести после лесных пожаров в Челябинской области, не соответствует действительности, сообщает в субботу... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T16:13

2021-07-10T16:13

2021-07-10T16:13

челябинская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Информация о том, что 60 человек пропали без вести после лесных пожаров в Челябинской области, не соответствует действительности, сообщает в субботу правительство региона.Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в списках пропавших без вести значатся 60 человек. Многие якобы прятались в погребах и пытались спасти имущество.В пятницу огонь от лесных пожаров перекинулся на челябинские поселки Джабык и Запасное, загорелись десятки домов и дач, в пункты временного размещения попали 179 человек, из них 128 – дети. Огонь уничтожил 72 строения – жилые дома и садовые домики. От лесных пожаров, по информации властей региона, пострадали 18 человек, найдено тело одного погибшего. Люди, потерявшие имущество во время лесных пожаров в Челябинской области, получат от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Кроме того, все жители сгоревших домов получат единовременную материальную помощь на неотложные нужды в размере 10 тысяч рублей.

челябинская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Лесной пожар охватил челябинский поселок Джабык. Кадры ЧС В Челябинской области бушуют лесные пожары. Огонь перекинулся на поселок Джабык. Его жителей эвакуировали. Под угрозой еще три населенных пункта. 2021-07-10T16:13 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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