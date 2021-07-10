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В Челябинской области открыли горячую линию для пострадавших при пожарах
В Челябинской области открыли горячую линию для пострадавших при пожарах - РИА Новости, 10.07.2021
В Челябинской области открыли горячую линию для пострадавших при пожарах
Прокуратура открыла горячую линию для приема обращений людей, пострадавших во время лесных пожаров в Челябинской области, сообщает в субботу надзорное ведомство РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T15:52
2021-07-10T15:52
природные пожары в россии
челябинская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Прокуратура открыла горячую линию для приема обращений людей, пострадавших во время лесных пожаров в Челябинской области, сообщает в субботу надзорное ведомство региона.В пятницу огонь от лесных пожаров перекинулся на челябинские поселки Джабык и Запасное, загорелись десятки домов и дач, в пункты временного размещения попали 179 человек, из них 128 – дети. Огонь уничтожил 72 строения - жилые дома и садовые домики. От лесных пожаров, по информации властей региона, пострадали 18 человек, найдено тело одного погибшего. Люди, потерявшие имущество во время лесных пожаров в Челябинской области, получат от 50 до 100 тысяч рублей. Кроме того, все жители сгоревших домов получат единовременную материальную помощь на неотложные нужды в размере 10 тысяч рублей."Прокуратурой Челябинской области открыты телефоны горячей линии для приема обращений граждан, пострадавших в результате лесных пожаров в Карталинском и Нагайбакском муниципальных районах", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
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природные пожары в россии, челябинская область, происшествия
В Челябинской области открыли горячую линию для пострадавших при пожарах
15:52 10.07.2021
 
© Фото : ГУ МЧС России по Челябинской области Сотрудники МЧС во время тушения лесного пожара в Челябинской области
Сотрудники МЧС во время тушения лесного пожара в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Челябинской области

Прокуратура открыла горячую линию для пострадавших при пожарах в Челябинской области

Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Прокуратура открыла горячую линию для приема обращений людей, пострадавших во время лесных пожаров в Челябинской области, сообщает в субботу надзорное ведомство региона.
В пятницу огонь от лесных пожаров перекинулся на челябинские поселки Джабык и Запасное, загорелись десятки домов и дач, в пункты временного размещения попали 179 человек, из них 128 – дети. Огонь уничтожил 72 строения - жилые дома и садовые домики. От лесных пожаров, по информации властей региона, пострадали 18 человек, найдено тело одного погибшего. Люди, потерявшие имущество во время лесных пожаров в Челябинской области, получат от 50 до 100 тысяч рублей. Кроме того, все жители сгоревших домов получат единовременную материальную помощь на неотложные нужды в размере 10 тысяч рублей.
"Прокуратурой Челябинской области открыты телефоны горячей линии для приема обращений граждан, пострадавших в результате лесных пожаров в Карталинском и Нагайбакском муниципальных районах", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Сотрудники МЧС во время тушения лесного пожара в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
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Природные пожары в РоссииЧелябинская областьПроисшествия
 
 
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