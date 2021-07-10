https://ria.ru/20210710/pozhary-1740736888.html

В Челябинской области открыли горячую линию для пострадавших при пожарах

В Челябинской области открыли горячую линию для пострадавших при пожарах - РИА Новости, 10.07.2021

В Челябинской области открыли горячую линию для пострадавших при пожарах

Прокуратура открыла горячую линию для приема обращений людей, пострадавших во время лесных пожаров в Челябинской области, сообщает в субботу надзорное ведомство РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T15:52

2021-07-10T15:52

2021-07-10T15:52

природные пожары в россии

челябинская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Прокуратура открыла горячую линию для приема обращений людей, пострадавших во время лесных пожаров в Челябинской области, сообщает в субботу надзорное ведомство региона.В пятницу огонь от лесных пожаров перекинулся на челябинские поселки Джабык и Запасное, загорелись десятки домов и дач, в пункты временного размещения попали 179 человек, из них 128 – дети. Огонь уничтожил 72 строения - жилые дома и садовые домики. От лесных пожаров, по информации властей региона, пострадали 18 человек, найдено тело одного погибшего. Люди, потерявшие имущество во время лесных пожаров в Челябинской области, получат от 50 до 100 тысяч рублей. Кроме того, все жители сгоревших домов получат единовременную материальную помощь на неотложные нужды в размере 10 тысяч рублей."Прокуратурой Челябинской области открыты телефоны горячей линии для приема обращений граждан, пострадавших в результате лесных пожаров в Карталинском и Нагайбакском муниципальных районах", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

https://ria.ru/20210710/pozhar-1740733207.html

челябинская область

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природные пожары в россии, челябинская область, происшествия