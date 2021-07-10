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Челябинский губернатор оценил ситуацию с лесными пожарами в регионе
Челябинский губернатор оценил ситуацию с лесными пожарами в регионе - РИА Новости, 10.07.2021
Челябинский губернатор оценил ситуацию с лесными пожарами в регионе
Природные пожары в Челябинской области не угрожают людям и жилью, заявил губернатор региона Алексей Текслер. РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T10:31
2021-07-10T10:42
природные пожары в россии
алексей текслер
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
челябинская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Природные пожары в Челябинской области не угрожают людям и жилью, заявил губернатор региона Алексей Текслер.Ранее сообщалось, что общая площадь лесных пожаров в трех районах Челябинской области составляет порядка 14 тысяч гектаров. В пятницу огонь от лесных пожаров перекинулся на поселки Джабык и Запасное, загорелись десятки домов и дач. Отмечалось, что координировать работу группировки по ликвидации пожаров в Челябинской области будет оперативная группа во главе с замминистра МЧС РФ Ильей Денисовым, он уже прибыл в регион.Власти региона сообщают, что существенно увеличена группировка сил и средств МЧС, в первую очередь численный состав и количество техники, в том числе работает три единицы авиатехники. С утра производится сброс воды самолетами Ил-76, Бе-200 и вертолетом Ми-8."Сегодня площадь пожаров существенно меньше. Если вчера активное горение было 4,7 тысячи гектара, то сегодня это 20 гектаров", - сказал глава региона. По его словам, улучшение пожарной обстановки связано с тем, что утих ветер, распространявший пламя.Активное горение в лесах остается, это три очага: один у села Париж в сторону Михайловки, другой – у поселка Запасное, севернее железнодорожной ветки, и третий – Кызыл-Чилик. Развернуто пять ПВР, эвакуировано 179 человек. Люди покидают ПВР - уезжают к родственникам. В настоящее время продолжают работать два пункта временного размещения.От Южно-Уральской железной дороги привлечены три пожарных поезда. Всего к тушению привлечены 632 человека, 142 единицы техники, в том числе четыре воздушных судна. Согласно прогнозу, в ночь на 11 июля ожидаются обильные осадки, которые пройдут в течение суток по югу области, в том числе по Карталинскому району, уточняют власти.Из резервного фонда правительства Челябинской области все пострадавшие, проживающие в поселках Джабык и Запасное, получат единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на неотложные нужды. В связи с утратой имущества также будут проведены единовременные выплаты: в случае полной утраты – 100 тысяч рублей, в случае частичной утраты – 50 тысяч рублей. Степень утраты будет определять комиссия."По моему поручению глава Карталинского района создал специальную комиссию, которая в этом направлении будет работать. Министерством соцотношений и территориальным управлением соцзащиты Карталинского района проводится работа по формированию списков пострадавших и сбору необходимых заявлений. Также по моему поручению в Карталинский район выехал заместитель министра соцотношений с группой сотрудников для оказания необходимой помощи на месте", - сказал Текслер.По данным ГУМЧС России по Челябинской области, на территории Карталинского и Нагайбакского районов продолжает действовать крупный лесной пожар.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Лесной пожар охватил челябинский поселок Джабык. Кадры ЧС
В Челябинской области бушуют лесные пожары. Огонь перекинулся на поселок Джабык. Его жителей эвакуировали. Под угрозой еще три населенных пункта.
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природные пожары в россии, алексей текслер, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), челябинская область, происшествия
Челябинский губернатор оценил ситуацию с лесными пожарами в регионе
10:31 10.07.2021 (обновлено: 10:42 10.07.2021)
 
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС тушит лесной пожар в Челябинской области. Скриншот видео
Сотрудник МЧС тушит лесной пожар в Челябинской области. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
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Челябинский губернатор Текслер заявил, что лесные пожары в регионе не угрожают людям и жилью

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Природные пожары в Челябинской области не угрожают людям и жилью, заявил губернатор региона Алексей Текслер.
Ранее сообщалось, что общая площадь лесных пожаров в трех районах Челябинской области составляет порядка 14 тысяч гектаров. В пятницу огонь от лесных пожаров перекинулся на поселки Джабык и Запасное, загорелись десятки домов и дач. Отмечалось, что координировать работу группировки по ликвидации пожаров в Челябинской области будет оперативная группа во главе с замминистра МЧС РФ Ильей Денисовым, он уже прибыл в регион.
"Ситуация лучше, чем вчера: снизилась площадь активного горения пожаров, огонь локализован во всех населенных пунктах, в настоящее время угрозы жилью и людям нет", - приводятся слова главы региона в сообщении областного правительства.
Власти региона сообщают, что существенно увеличена группировка сил и средств МЧС, в первую очередь численный состав и количество техники, в том числе работает три единицы авиатехники. С утра производится сброс воды самолетами Ил-76, Бе-200 и вертолетом Ми-8.
Сотрудники МЧС во время тушения лесного пожара в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
Вчера, 10:41
В Челябинской области 18 человек пострадали от лесных пожаров
"Сегодня площадь пожаров существенно меньше. Если вчера активное горение было 4,7 тысячи гектара, то сегодня это 20 гектаров", - сказал глава региона. По его словам, улучшение пожарной обстановки связано с тем, что утих ветер, распространявший пламя.
Активное горение в лесах остается, это три очага: один у села Париж в сторону Михайловки, другой – у поселка Запасное, севернее железнодорожной ветки, и третий – Кызыл-Чилик. Развернуто пять ПВР, эвакуировано 179 человек. Люди покидают ПВР - уезжают к родственникам. В настоящее время продолжают работать два пункта временного размещения.
От Южно-Уральской железной дороги привлечены три пожарных поезда. Всего к тушению привлечены 632 человека, 142 единицы техники, в том числе четыре воздушных судна. Согласно прогнозу, в ночь на 11 июля ожидаются обильные осадки, которые пройдут в течение суток по югу области, в том числе по Карталинскому району, уточняют власти.
Из резервного фонда правительства Челябинской области все пострадавшие, проживающие в поселках Джабык и Запасное, получат единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на неотложные нужды. В связи с утратой имущества также будут проведены единовременные выплаты: в случае полной утраты – 100 тысяч рублей, в случае частичной утраты – 50 тысяч рублей. Степень утраты будет определять комиссия.
"По моему поручению глава Карталинского района создал специальную комиссию, которая в этом направлении будет работать. Министерством соцотношений и территориальным управлением соцзащиты Карталинского района проводится работа по формированию списков пострадавших и сбору необходимых заявлений. Также по моему поручению в Карталинский район выехал заместитель министра соцотношений с группой сотрудников для оказания необходимой помощи на месте", - сказал Текслер.
По данным ГУМЧС России по Челябинской области, на территории Карталинского и Нагайбакского районов продолжает действовать крупный лесной пожар.
Природные пожары в Челябинской области в июле 2021
Вчера, 09:09
В Челябинской области лесные пожары уничтожили 71 строение
 
Природные пожары в РоссииАлексей ТекслерМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Челябинская областьПроисшествия
 
 
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