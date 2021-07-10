https://ria.ru/20210710/pozhary-1740710972.html

Челябинский губернатор оценил ситуацию с лесными пожарами в регионе

Челябинский губернатор оценил ситуацию с лесными пожарами в регионе - РИА Новости, 10.07.2021

Челябинский губернатор оценил ситуацию с лесными пожарами в регионе

Природные пожары в Челябинской области не угрожают людям и жилью, заявил губернатор региона Алексей Текслер. РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T10:31

2021-07-10T10:31

2021-07-10T10:42

природные пожары в россии

алексей текслер

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

челябинская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Природные пожары в Челябинской области не угрожают людям и жилью, заявил губернатор региона Алексей Текслер.Ранее сообщалось, что общая площадь лесных пожаров в трех районах Челябинской области составляет порядка 14 тысяч гектаров. В пятницу огонь от лесных пожаров перекинулся на поселки Джабык и Запасное, загорелись десятки домов и дач. Отмечалось, что координировать работу группировки по ликвидации пожаров в Челябинской области будет оперативная группа во главе с замминистра МЧС РФ Ильей Денисовым, он уже прибыл в регион.Власти региона сообщают, что существенно увеличена группировка сил и средств МЧС, в первую очередь численный состав и количество техники, в том числе работает три единицы авиатехники. С утра производится сброс воды самолетами Ил-76, Бе-200 и вертолетом Ми-8."Сегодня площадь пожаров существенно меньше. Если вчера активное горение было 4,7 тысячи гектара, то сегодня это 20 гектаров", - сказал глава региона. По его словам, улучшение пожарной обстановки связано с тем, что утих ветер, распространявший пламя.Активное горение в лесах остается, это три очага: один у села Париж в сторону Михайловки, другой – у поселка Запасное, севернее железнодорожной ветки, и третий – Кызыл-Чилик. Развернуто пять ПВР, эвакуировано 179 человек. Люди покидают ПВР - уезжают к родственникам. В настоящее время продолжают работать два пункта временного размещения.От Южно-Уральской железной дороги привлечены три пожарных поезда. Всего к тушению привлечены 632 человека, 142 единицы техники, в том числе четыре воздушных судна. Согласно прогнозу, в ночь на 11 июля ожидаются обильные осадки, которые пройдут в течение суток по югу области, в том числе по Карталинскому району, уточняют власти.Из резервного фонда правительства Челябинской области все пострадавшие, проживающие в поселках Джабык и Запасное, получат единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на неотложные нужды. В связи с утратой имущества также будут проведены единовременные выплаты: в случае полной утраты – 100 тысяч рублей, в случае частичной утраты – 50 тысяч рублей. Степень утраты будет определять комиссия."По моему поручению глава Карталинского района создал специальную комиссию, которая в этом направлении будет работать. Министерством соцотношений и территориальным управлением соцзащиты Карталинского района проводится работа по формированию списков пострадавших и сбору необходимых заявлений. Также по моему поручению в Карталинский район выехал заместитель министра соцотношений с группой сотрудников для оказания необходимой помощи на месте", - сказал Текслер.По данным ГУМЧС России по Челябинской области, на территории Карталинского и Нагайбакского районов продолжает действовать крупный лесной пожар.

https://ria.ru/20210710/pozhary-1740711486.html

https://ria.ru/20210710/pozhary-1740704535.html

челябинская область

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Лесной пожар охватил челябинский поселок Джабык. Кадры ЧС В Челябинской области бушуют лесные пожары. Огонь перекинулся на поселок Джабык. Его жителей эвакуировали. Под угрозой еще три населенных пункта. 2021-07-10T10:31 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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природные пожары в россии, алексей текслер, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), челябинская область, происшествия