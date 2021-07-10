Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210710/pozhary-1740704535.html
В Челябинской области лесные пожары уничтожили 71 строение
В Челябинской области лесные пожары уничтожили 71 строение - РИА Новости, 10.07.2021
В Челябинской области лесные пожары уничтожили 71 строение
Из-за лесных пожаров в Челябинской области сгорело 71 строение — жилые дома и садовые домики, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T09:09
2021-07-10T10:13
природные пожары в россии
гу мчс по челябинской области
челябинская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740552971_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_af33c094ce9d955bf4a3c5ae5fbb492f.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — РИА Новости. Из-за лесных пожаров в Челябинской области сгорело 71 строение — жилые дома и садовые домики, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.По данным ведомства, пострадавших нет. В пунктах временного размещения находятся 179 человек, из них 128 — дети.За минувшие сутки общая площадь лесных пожаров в трех районах Челябинской области выросла до 14 тысяч гектаров. Накануне огонь перекинулся на поселки Джабык и Запасное, там загорелись десятки домов и дач. Ликвидация пожаров осложняется сильным шквалистым ветром. На борьбу с огнем направили два эшелона аэромобильных группировок Уральского учебно-спасательного центра МЧС в количестве 170 человек и 28 единиц техники. Всего в тушении возгораний и защите населенных пунктов принимают участие более 600 человек, 142 единицы техники, самолеты Ил-76 и Бе-200ЧС, вертолет Ми-8, четыре пожарных поезда. Координирует их работу оперативная группа во главе с заместителем главы МЧС Ильей Денисовым.
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Лесной пожар охватил челябинский поселок Джабык. Кадры ЧС
В Челябинской области бушуют лесные пожары. Огонь перекинулся на поселок Джабык. Его жителей эвакуировали. Под угрозой еще три населенных пункта.
2021-07-10T09:09
true
PT0M50S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740552971_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_e9b68517ce9f06fe6f906bcf1f9fabe2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, природные пожары в россии, гу мчс по челябинской области, челябинская область, происшествия
В Челябинской области лесные пожары уничтожили 71 строение
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — РИА Новости. Из-за лесных пожаров в Челябинской области сгорело 71 строение — жилые дома и садовые домики, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
2021-07-10T09:09
true
PT0M50S
В Челябинской области лесные пожары уничтожили 71 строение
09:09 10.07.2021 (обновлено: 10:13 10.07.2021)
 
© ГУМЧС России по Челябинской областиПриродные пожары в Челябинской области в июле 2021
Природные пожары в Челябинской области в июле 2021
© ГУМЧС России по Челябинской области

Лесные пожары уничтожили 71 строение в поселках Джабык и Запасное в Челябинской области

Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — РИА Новости. Из-за лесных пожаров в Челябинской области сгорело 71 строение — жилые дома и садовые домики, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
По данным ведомства, пострадавших нет. В пунктах временного размещения находятся 179 человек, из них 128 — дети.
За минувшие сутки общая площадь лесных пожаров в трех районах Челябинской области выросла до 14 тысяч гектаров. Накануне огонь перекинулся на поселки Джабык и Запасное, там загорелись десятки домов и дач. Ликвидация пожаров осложняется сильным шквалистым ветром.
На борьбу с огнем направили два эшелона аэромобильных группировок Уральского учебно-спасательного центра МЧС в количестве 170 человек и 28 единиц техники. Всего в тушении возгораний и защите населенных пунктов принимают участие более 600 человек, 142 единицы техники, самолеты Ил-76 и Бе-200ЧС, вертолет Ми-8, четыре пожарных поезда. Координирует их работу оперативная группа во главе с заместителем главы МЧС Ильей Денисовым.
 
Природные пожары в РоссииГУ МЧС по Челябинской областиЧелябинская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:54В Крыму назвали чудовищным цинизмом сценарий Киева по депортации
07:21Ученый назвал причину бессимптомного течения COVID-19
07:15Эксперт назвал оптимальный размер платежа по ипотеке
07:04В Молдавии стартовали досрочные парламентские выборы
06:19Ученый объяснил, от чего зависит количество волн COVID-19
05:25"Очищение от русских": в Раде назвали Украину колыбелью фашизма в Европе
05:17В Бельгии женщина умерла, заразившись сразу двумя штаммами коронавируса
05:11Ученый РАН обратился к россиянам по поводу "чипирования" из-за COVID-19
04:15Нарколог объяснил, почему не стоит пить перед телевизором
04:13Ученый оценил эффективность "Спутника V" против дельта-штамма COVID-19
03:36Кинолог рассказал, как продлить жизнь собаке
03:15В США подтвердили данные об атаке на американских военных в Сирии
03:15Эксперт дал совет, как стать незаметным для мошенников
02:53Боррель призвал Евросоюз реагировать на "вакцинную дипломатию" России
02:48В Сирии заявили о взрыве на военной базе США
02:29Врач назвала признак рака, встречающийся у мужчин
02:15Названы причины отказа в материнском капитале
02:15Врач рассказал, как обнулить "российский" штамм коронавируса
02:08Американские войска попали под обстрел на востоке Сирии
01:42Минтруд назвал условие начисления еще одного пособия беременным
Лента новостейМолния