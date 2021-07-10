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В Челябинской области лесные пожары уничтожили 71 строение

В Челябинской области лесные пожары уничтожили 71 строение - РИА Новости, 10.07.2021

В Челябинской области лесные пожары уничтожили 71 строение

Из-за лесных пожаров в Челябинской области сгорело 71 строение — жилые дома и садовые домики, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T09:09

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природные пожары в россии

гу мчс по челябинской области

челябинская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — РИА Новости. Из-за лесных пожаров в Челябинской области сгорело 71 строение — жилые дома и садовые домики, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.По данным ведомства, пострадавших нет. В пунктах временного размещения находятся 179 человек, из них 128 — дети.За минувшие сутки общая площадь лесных пожаров в трех районах Челябинской области выросла до 14 тысяч гектаров. Накануне огонь перекинулся на поселки Джабык и Запасное, там загорелись десятки домов и дач. Ликвидация пожаров осложняется сильным шквалистым ветром. На борьбу с огнем направили два эшелона аэромобильных группировок Уральского учебно-спасательного центра МЧС в количестве 170 человек и 28 единиц техники. Всего в тушении возгораний и защите населенных пунктов принимают участие более 600 человек, 142 единицы техники, самолеты Ил-76 и Бе-200ЧС, вертолет Ми-8, четыре пожарных поезда. Координирует их работу оперативная группа во главе с заместителем главы МЧС Ильей Денисовым.

челябинская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Лесной пожар охватил челябинский поселок Джабык. Кадры ЧС В Челябинской области бушуют лесные пожары. Огонь перекинулся на поселок Джабык. Его жителей эвакуировали. Под угрозой еще три населенных пункта. 2021-07-10T09:09 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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