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В Челябинской области лесные пожары уничтожили 71 строение
В Челябинской области лесные пожары уничтожили 71 строение - РИА Новости, 10.07.2021
В Челябинской области лесные пожары уничтожили 71 строение
Из-за лесных пожаров в Челябинской области сгорело 71 строение — жилые дома и садовые домики, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T09:09
2021-07-10T09:09
2021-07-10T10:13
природные пожары в россии
гу мчс по челябинской области
челябинская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — РИА Новости. Из-за лесных пожаров в Челябинской области сгорело 71 строение — жилые дома и садовые домики, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.По данным ведомства, пострадавших нет. В пунктах временного размещения находятся 179 человек, из них 128 — дети.За минувшие сутки общая площадь лесных пожаров в трех районах Челябинской области выросла до 14 тысяч гектаров. Накануне огонь перекинулся на поселки Джабык и Запасное, там загорелись десятки домов и дач. Ликвидация пожаров осложняется сильным шквалистым ветром. На борьбу с огнем направили два эшелона аэромобильных группировок Уральского учебно-спасательного центра МЧС в количестве 170 человек и 28 единиц техники. Всего в тушении возгораний и защите населенных пунктов принимают участие более 600 человек, 142 единицы техники, самолеты Ил-76 и Бе-200ЧС, вертолет Ми-8, четыре пожарных поезда. Координирует их работу оперативная группа во главе с заместителем главы МЧС Ильей Денисовым.
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Лесной пожар охватил челябинский поселок Джабык. Кадры ЧС
В Челябинской области бушуют лесные пожары. Огонь перекинулся на поселок Джабык. Его жителей эвакуировали. Под угрозой еще три населенных пункта.
2021-07-10T09:09
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В Челябинской области лесные пожары уничтожили 71 строение
09:09 10.07.2021 (обновлено: 10:13 10.07.2021)
Лесные пожары уничтожили 71 строение в поселках Джабык и Запасное в Челябинской области