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В Тольятти ввели режим ЧС из-за природного пожара
В Тольятти ввели режим ЧС из-за природного пожара - РИА Новости, 10.07.2021
В Тольятти ввели режим ЧС из-за природного пожара
В Тольятти ввели режим ЧС из-за обширного лесного пожара между Центральным районом и поселком Портовый, сообщила администрация города на своей странице во... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T20:17
2021-07-10T20:17
2021-07-10T21:23
природные пожары в россии
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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тольятти
происшествия
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САМАРА, 10 июл — РИА Новости. В Тольятти ввели режим ЧС из-за обширного лесного пожара между Центральным районом и поселком Портовый, сообщила администрация города на своей странице во "ВКонтакте". В тушении участвуют около 300 сотрудников МЧС, 44 единицы техники и авиация. На месте развернут оперативный штаб. По информации ГУ МЧС по Самарской области, угрозы распространения огня на населенные пункты нет. Вместе с этим власти подготовили 11 автобусов для возможной эвакуации гостей санатория "Лесной", где сейчас отдыхают 224 человека. Огонь прошел по площади в 35 гектаров. Как сообщили РИА Новости в прокуратуре области, там начали проверку соблюдения законодательства о лесопользовании.
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Кадры с места пожара в Тольятти
Крупный пожар в Тольятти. Площадь - 30 га, до домов и санатория всего 1,5-2 километра. В городе введен режим ЧС.
2021-07-10T20:17
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PT0M39S
РИА Новости
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природные пожары в россии, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), самарская область, тольятти, происшествия
В Тольятти ввели режим ЧС из-за природного пожара
20:17 10.07.2021 (обновлено: 21:23 10.07.2021)
В Тольятти ввели режим ЧС из-за крупного природного пожара