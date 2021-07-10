https://ria.ru/20210710/pozhar-1740756219.html

В Тольятти ввели режим ЧС из-за природного пожара

В Тольятти ввели режим ЧС из-за природного пожара - РИА Новости, 10.07.2021

В Тольятти ввели режим ЧС из-за природного пожара

В Тольятти ввели режим ЧС из-за обширного лесного пожара между Центральным районом и поселком Портовый, сообщила администрация города на своей странице во... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T20:17

2021-07-10T20:17

2021-07-10T21:23

природные пожары в россии

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

самарская область

тольятти

происшествия

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САМАРА, 10 июл — РИА Новости. В Тольятти ввели режим ЧС из-за обширного лесного пожара между Центральным районом и поселком Портовый, сообщила администрация города на своей странице во "ВКонтакте". В тушении участвуют около 300 сотрудников МЧС, 44 единицы техники и авиация. На месте развернут оперативный штаб. По информации ГУ МЧС по Самарской области, угрозы распространения огня на населенные пункты нет. Вместе с этим власти подготовили 11 автобусов для возможной эвакуации гостей санатория "Лесной", где сейчас отдыхают 224 человека. Огонь прошел по площади в 35 гектаров. Как сообщили РИА Новости в прокуратуре области, там начали проверку соблюдения законодательства о лесопользовании.

https://ria.ru/20210710/pozhary-1740723335.html

россия

самарская область

тольятти

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Кадры с места пожара в Тольятти Крупный пожар в Тольятти. Площадь - 30 га, до домов и санатория всего 1,5-2 километра. В городе введен режим ЧС. 2021-07-10T20:17 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

природные пожары в россии, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), самарская область, тольятти, происшествия