https://ria.ru/20210710/pozhar-1740753199.html

В Тольятти вспыхнул природный пожар

В Тольятти вспыхнул природный пожар - РИА Новости, 10.07.2021

В Тольятти вспыхнул природный пожар

Природный пожар на площади 30 гектаров возник в полутора-двух километрах от домов и санатория в Тольятти, для тушения привлечены свыше 100 человек, сообщил РИА... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T18:58

2021-07-10T18:58

2021-07-10T19:14

природные пожары в россии

самарская область

россия

тольятти

происшествия

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Природный пожар на площади 30 гектаров возник в полутора-двух километрах от домов и санатория в Тольятти, для тушения привлечены свыше 100 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В полутора километрах от жилых домов и в двух километрах от санатория "Лесное" действует один очаг ландшафтного природного пожара (30 гектаров). Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.Отмечается, что для тушения привлечены 108 человек и 45 единиц техники. Также добавляется, что заблаговременно была проведена опашка санатория и со стороны домов, также проводится опашка по периметру очага пожара.

https://ria.ru/20210710/pozhary-1740723335.html

самарская область

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природные пожары в россии, самарская область, россия, тольятти, происшествия