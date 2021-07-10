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В Тольятти вспыхнул природный пожар
В Тольятти вспыхнул природный пожар - РИА Новости, 10.07.2021
В Тольятти вспыхнул природный пожар
Природный пожар на площади 30 гектаров возник в полутора-двух километрах от домов и санатория в Тольятти, для тушения привлечены свыше 100 человек, сообщил РИА... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T18:58
2021-07-10T18:58
2021-07-10T19:14
природные пожары в россии
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происшествия
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Природный пожар на площади 30 гектаров возник в полутора-двух километрах от домов и санатория в Тольятти, для тушения привлечены свыше 100 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В полутора километрах от жилых домов и в двух километрах от санатория "Лесное" действует один очаг ландшафтного природного пожара (30 гектаров). Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.Отмечается, что для тушения привлечены 108 человек и 45 единиц техники. Также добавляется, что заблаговременно была проведена опашка санатория и со стороны домов, также проводится опашка по периметру очага пожара.
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природные пожары в россии, самарская область, россия, тольятти, происшествия
В Тольятти вспыхнул природный пожар
18:58 10.07.2021 (обновлено: 19:14 10.07.2021)
В Тольятти вспыхнул природный пожар на площади 30 гектаров