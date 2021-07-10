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В Челябинской области локализовали почти все очаги природных пожаров
В Челябинской области локализовали почти все очаги природных пожаров - РИА Новости, 10.07.2021
В Челябинской области локализовали почти все очаги природных пожаров
Пожарные локализовали практически все очаги природных возгораний в Челябинской области, рассказал в эфире телеканала "Россия 24" замглавы МЧС Илья Денисов. РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T15:15
2021-07-10T16:19
природные пожары в россии
россия
илья денисов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
челябинская область
происшествия
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Пожарные локализовали практически все очаги природных возгораний в Челябинской области, рассказал в эфире телеканала "Россия 24" замглавы МЧС Илья Денисов.Он подчеркнул, что имеющихся ресурсов достаточно для защиты населенных пунктов."Действует один очаг природного пожара вблизи населенного пункта — на расстоянии двух километров. В настоящий момент времени проложена минерализованная полоса, в населенном пункте сосредоточена необходимая группировка сил и средств", — добавил замминистра. Денисов выразил надежду, что погода не изменится и не поднимется шквалистый ветер, который может принести огонь к жилым домам. При этом он добавил, что даже если это произойдет, пожарные справятся с ситуацией. По словам Денисова, в начале ЧС система оповещения сработала в штатном режиме, власти оперативно организовали эвакуацию населения.Накануне огонь от лесных пожаров перекинулся на челябинские поселки Джабык и Запасное, загорелись десятки домов и дач, в пункты временного размещения обратились 179 человек, из них 128 — дети, огонь уничтожил 72 жилых и садовых дома.По информации властей, в результате лесных пожаров один человек погиб, 18 пострадали.В областном правительстве сообщили, что все пострадавшие в результате стихии получат по десять тысяч рублей в качестве единовременной помощи. Компенсация за утраченное имущество составит от 50 до 100 тысяч рублей.
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природные пожары в россии, россия, илья денисов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), челябинская область, происшествия
В Челябинской области локализовали почти все очаги природных пожаров
15:15 10.07.2021 (обновлено: 16:19 10.07.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Челябинской области Сотрудники МЧС во время тушения лесного пожара в Челябинской области
Сотрудники МЧС во время тушения лесного пожара в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Челябинской области

В МЧС сообщили, что ситуация с пожарами в Челябинской области находится под контролем

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Пожарные локализовали практически все очаги природных возгораний в Челябинской области, рассказал в эфире телеканала "Россия 24" замглавы МЧС Илья Денисов.
"В регионе действует сейчас пять очагов природных пожаров, площадь активного горения, как сказал губернатор, составляет порядка 20 гектаров. Ситуация под контролем".
Илья Денисов
замглавы МЧС России
Он подчеркнул, что имеющихся ресурсов достаточно для защиты населенных пунктов.
"Действует один очаг природного пожара вблизи населенного пункта — на расстоянии двух километров. В настоящий момент времени проложена минерализованная полоса, в населенном пункте сосредоточена необходимая группировка сил и средств", — добавил замминистра.
Денисов выразил надежду, что погода не изменится и не поднимется шквалистый ветер, который может принести огонь к жилым домам. При этом он добавил, что даже если это произойдет, пожарные справятся с ситуацией.
По словам Денисова, в начале ЧС система оповещения сработала в штатном режиме, власти оперативно организовали эвакуацию населения.
Накануне огонь от лесных пожаров перекинулся на челябинские поселки Джабык и Запасное, загорелись десятки домов и дач, в пункты временного размещения обратились 179 человек, из них 128 — дети, огонь уничтожил 72 жилых и садовых дома.
Сотрудники МЧС во время тушения лесного пожара в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
Вчера, 12:58
Челябинский губернатор доложил Путину о ситуации с природными пожарами
По информации властей, в результате лесных пожаров один человек погиб, 18 пострадали.
В областном правительстве сообщили, что все пострадавшие в результате стихии получат по десять тысяч рублей в качестве единовременной помощи. Компенсация за утраченное имущество составит от 50 до 100 тысяч рублей.
 
Природные пожары в РоссииРоссияИлья ДенисовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Челябинская областьПроисшествия
 
 
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