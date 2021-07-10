https://ria.ru/20210710/pozhar-1740733207.html

В Челябинской области локализовали почти все очаги природных пожаров

В Челябинской области локализовали почти все очаги природных пожаров - РИА Новости, 10.07.2021

В Челябинской области локализовали почти все очаги природных пожаров

Пожарные локализовали практически все очаги природных возгораний в Челябинской области, рассказал в эфире телеканала "Россия 24" замглавы МЧС Илья Денисов. РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T15:15

2021-07-10T15:15

2021-07-10T16:19

природные пожары в россии

россия

илья денисов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

челябинская область

происшествия

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Пожарные локализовали практически все очаги природных возгораний в Челябинской области, рассказал в эфире телеканала "Россия 24" замглавы МЧС Илья Денисов.Он подчеркнул, что имеющихся ресурсов достаточно для защиты населенных пунктов."Действует один очаг природного пожара вблизи населенного пункта — на расстоянии двух километров. В настоящий момент времени проложена минерализованная полоса, в населенном пункте сосредоточена необходимая группировка сил и средств", — добавил замминистра. Денисов выразил надежду, что погода не изменится и не поднимется шквалистый ветер, который может принести огонь к жилым домам. При этом он добавил, что даже если это произойдет, пожарные справятся с ситуацией. По словам Денисова, в начале ЧС система оповещения сработала в штатном режиме, власти оперативно организовали эвакуацию населения.Накануне огонь от лесных пожаров перекинулся на челябинские поселки Джабык и Запасное, загорелись десятки домов и дач, в пункты временного размещения обратились 179 человек, из них 128 — дети, огонь уничтожил 72 жилых и садовых дома.По информации властей, в результате лесных пожаров один человек погиб, 18 пострадали.В областном правительстве сообщили, что все пострадавшие в результате стихии получат по десять тысяч рублей в качестве единовременной помощи. Компенсация за утраченное имущество составит от 50 до 100 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210710/pozhary-1740723335.html

россия

челябинская область

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2021

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природные пожары в россии, россия, илья денисов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), челябинская область, происшествия