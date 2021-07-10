https://ria.ru/20210710/pereselenie-1740722348.html

СК выяснит, почему инвалида на Урале не переселяют из сгоревшего барака

СК выяснит, почему инвалида на Урале не переселяют из сгоревшего барака - РИА Новости, 10.07.2021

СК выяснит, почему инвалида на Урале не переселяют из сгоревшего барака

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить, почему женщину-инвалида в Свердловской области не переселяют из сгоревшего барака, сообщает СК РФ. РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T12:49

2021-07-10T12:49

2021-07-10T12:49

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

свердловская область

екатеринбург

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить, почему женщину-инвалида в Свердловской области не переселяют из сгоревшего барака, сообщает СК РФ."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Свердловской области организовать доследственную проверку по озвученным в СМИ материалам о возможных нарушениях жилищных прав женщины-инвалида в городе Екатеринбурге. В эфире федерального телеканала сообщалось, что женщина-инвалид неоднократно просила чиновников в городе Екатеринбурге переселить ее из аварийного барака, однако они не находили критических неполадок в строении и отказывали женщине в предоставлении другого жилья", - говорится в сообщении.По данным СМИ, в здании произошел пожар, женщину спасли соседи, но она и дальше живет в сгоревшей квартире.Бастрыкин поручил руководству следственного управления в рамках проверочных мероприятий изучить все доводы в СМИ и дать правовую оценку действиям конкретных должностных лиц, допустивших нарушение прав женщины, уточняет СК.

https://realty.ria.ru/20210409/bastrykin-1727563349.html

свердловская область

екатеринбург

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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, свердловская область, екатеринбург, общество