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Пропавшую в нижегородском лесу 81-летнюю пенсионерку нашли живой
Пропавшую в нижегородском лесу 81-летнюю пенсионерку нашли живой - РИА Новости, 10.07.2021
Пропавшую в нижегородском лесу 81-летнюю пенсионерку нашли живой
Сотрудники полиции нашли 81-летнюю женщину, шесть дней назад ушедшую в лес и пропавшую без вести, сообщает пресс-служба ГУМВД по Нижегородской области. РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T11:31
2021-07-10T11:31
2021-07-10T11:31
россия
гумвд
сокольский район
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции нашли 81-летнюю женщину, шесть дней назад ушедшую в лес и пропавшую без вести, сообщает пресс-служба ГУМВД по Нижегородской области.Четвертого июля житель Сокольского района позвонил своей пожилой матери и узнал, что та ушла в лес за можжевельником и скоро вернётся. Однако женщина домой так и не пришла. Мужчина обратился за помощью в полицию. Были организованы поисковые мероприятия, в ходе которых сотрудники полиции совместно с родственниками, представителями правительства Нижегородской области, местными жителями и волонтерами проводили подворный обход и прочесывали близлежащие леса."Спустя шесть дней полицейскими совместно с родственниками была обнаружена лежанка и носовой платок пропавшей пенсионерки. 10 июля в 9:20 разыскиваемая пенсионерка была обнаружена в 9-10 километрах от дома. На место вызваны врачи, так как женщина находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.Полицейские выражают благодарность всем участникам поисков.
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россия, гумвд, сокольский район, нижегородская область, происшествия
Пропавшую в нижегородском лесу 81-летнюю пенсионерку нашли живой
Полицейские нашли 81-летнюю пенсионерку, пропавшую в лесу в Нижегородской области