https://ria.ru/20210710/parashyutist-1740732027.html

На Украине спасли парашютиста, унесенного ветром

На Украине спасли парашютиста, унесенного ветром - РИА Новости, 10.07.2021

На Украине спасли парашютиста, унесенного ветром

Украинская морская охрана спасла парашютиста, которого унесло ветром во время десантирования на учениях Sea Breeze-2021, сообщила в субботу пресс-служба... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T14:58

2021-07-10T14:58

2021-07-10T15:35

sea breeze

украина

в мире

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КИЕВ, 10 июл - РИА Новости. Украинская морская охрана спасла парашютиста, которого унесло ветром во время десантирования на учениях Sea Breeze-2021, сообщила в субботу пресс-служба пограничной службы страны."В рамках воздушного компонента международных учений во время отработки одного из эпизодов - парашютного десантирования с вертолета на остров Змеиный - произошла нештатная ситуация. Резким порывом ветра одного из парашютистов отнесло на значительное расстояние от острова и он был вынужден спуститься среди моря. Катер Морской охраны провел тщательное обследование района и обнаружил парашютиста в открытом море на расстоянии более полутора километров к югу от Змеиного", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что поисковая операция осложнялась погодными условиями. Позже парашютист был передан медикам для проведения обследования. Сам десантник заявил, что чувствует себя удовлетворительно.Учения Sea Breeze-2021 проходили с 28 июня по 10 июля в черноморском регионе, в них были задействованы 5 тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран.

https://ria.ru/20210709/ucheniya-1740621697.html

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sea breeze, украина, в мире