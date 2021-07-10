На Украине спасли парашютиста, унесенного ветром
14:58 10.07.2021 (обновлено: 15:35 10.07.2021)
© Фото : Державна прикордонна служба УкраїниУкраинская морская охрана спасла парашютиста, которого унесло ветром во время десантирования на учениях Sea Breeze-2021
Украинская морская охрана спасла парашютиста, унесенного ветром на учениях Sea Breeze-2021
КИЕВ, 10 июл - РИА Новости. Украинская морская охрана спасла парашютиста, которого унесло ветром во время десантирования на учениях Sea Breeze-2021, сообщила в субботу пресс-служба пограничной службы страны.
"В рамках воздушного компонента международных учений во время отработки одного из эпизодов - парашютного десантирования с вертолета на остров Змеиный - произошла нештатная ситуация. Резким порывом ветра одного из парашютистов отнесло на значительное расстояние от острова и он был вынужден спуститься среди моря. Катер Морской охраны провел тщательное обследование района и обнаружил парашютиста в открытом море на расстоянии более полутора километров к югу от Змеиного", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что поисковая операция осложнялась погодными условиями. Позже парашютист был передан медикам для проведения обследования. Сам десантник заявил, что чувствует себя удовлетворительно.
Учения Sea Breeze-2021 проходили с 28 июня по 10 июля в черноморском регионе, в них были задействованы 5 тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран.