В Омске два человека погибли в ДТП с автобусом

2021-07-10T12:06

2021-07-10T12:06

2021-07-10T12:06

ОМСК, 10 июл - РИА Новости. Иномарка в Омске вылетела на встречную полосу и столкнулась поочередно с пассажирским автобусом и другой легковушкой, погибли двое, сообщила пресс-служба УМВД по Омской области.По данным полиции, сообщение об аварии в Центральном округе Омска поступило в Госавтоинспекцию 9 июля в 21:00. Автобус ПАЗ ехал по маршруту № 72 ("улица Романенко - сады "Ивушка"), в момент столкновения в салоне были шесть пассажиров."Водитель автомобиля Datsun On Do, мужчина 1972 г.р. при движении по улице Донецкая выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автобусом "ПАЗ" под управлением мужчины 1975 г.р., после чего столкнулся с автомобилем Toyota Corolla под управлением мужчины 1998 г.р.", - говорится в сообщении УМВД по Омской области.В результате ДТП пассажир Toyota Corolla (мужчина, его личность устанавливается) и водитель Datsun On Do от полученных травм скончались на месте происшествия, сообщили в пресс-службе полиции. Водитель Toyota Corolla госпитализирован. Причины аварии устанавливаются.

toyota corolla, омская область, омск, происшествия