https://ria.ru/20210710/omsk-1740718623.html
В Омске два человека погибли в ДТП с автобусом
В Омске два человека погибли в ДТП с автобусом - РИА Новости, 10.07.2021
В Омске два человека погибли в ДТП с автобусом
Иномарка в Омске вылетела на встречную полосу и столкнулась поочередно с пассажирским автобусом и другой легковушкой, погибли двое, сообщила пресс-служба УМВД... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T12:06
2021-07-10T12:06
2021-07-10T12:06
toyota corolla
омская область
омск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153124/58/1531245809_0:100:1936:1189_1920x0_80_0_0_ae290d661aa0ff9161ca5c4e24464097.jpg
ОМСК, 10 июл - РИА Новости. Иномарка в Омске вылетела на встречную полосу и столкнулась поочередно с пассажирским автобусом и другой легковушкой, погибли двое, сообщила пресс-служба УМВД по Омской области.По данным полиции, сообщение об аварии в Центральном округе Омска поступило в Госавтоинспекцию 9 июля в 21:00. Автобус ПАЗ ехал по маршруту № 72 ("улица Романенко - сады "Ивушка"), в момент столкновения в салоне были шесть пассажиров."Водитель автомобиля Datsun On Do, мужчина 1972 г.р. при движении по улице Донецкая выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автобусом "ПАЗ" под управлением мужчины 1975 г.р., после чего столкнулся с автомобилем Toyota Corolla под управлением мужчины 1998 г.р.", - говорится в сообщении УМВД по Омской области.В результате ДТП пассажир Toyota Corolla (мужчина, его личность устанавливается) и водитель Datsun On Do от полученных травм скончались на месте происшествия, сообщили в пресс-службе полиции. Водитель Toyota Corolla госпитализирован. Причины аварии устанавливаются.
https://ria.ru/20210710/dtp-1740716081.html
омская область
омск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/153124/58/1531245809_110:0:1827:1288_1920x0_80_0_0_8a65df2d0acc24694c9ef15df1e8c5af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
toyota corolla, омская область, омск, происшествия
В Омске два человека погибли в ДТП с автобусом
Два человека погибли в ДТП с автобусом и двумя иномарками в Омске