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В Омске два человека погибли в ДТП с автобусом
В Омске два человека погибли в ДТП с автобусом - РИА Новости, 10.07.2021
В Омске два человека погибли в ДТП с автобусом
Иномарка в Омске вылетела на встречную полосу и столкнулась поочередно с пассажирским автобусом и другой легковушкой, погибли двое, сообщила пресс-служба УМВД... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T12:06
2021-07-10T12:06
toyota corolla
омская область
омск
происшествия
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ОМСК, 10 июл - РИА Новости. Иномарка в Омске вылетела на встречную полосу и столкнулась поочередно с пассажирским автобусом и другой легковушкой, погибли двое, сообщила пресс-служба УМВД по Омской области.По данным полиции, сообщение об аварии в Центральном округе Омска поступило в Госавтоинспекцию 9 июля в 21:00. Автобус ПАЗ ехал по маршруту № 72 ("улица Романенко - сады "Ивушка"), в момент столкновения в салоне были шесть пассажиров."Водитель автомобиля Datsun On Do, мужчина 1972 г.р. при движении по улице Донецкая выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автобусом "ПАЗ" под управлением мужчины 1975 г.р., после чего столкнулся с автомобилем Toyota Corolla под управлением мужчины 1998 г.р.", - говорится в сообщении УМВД по Омской области.В результате ДТП пассажир Toyota Corolla (мужчина, его личность устанавливается) и водитель Datsun On Do от полученных травм скончались на месте происшествия, сообщили в пресс-службе полиции. Водитель Toyota Corolla госпитализирован. Причины аварии устанавливаются.
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toyota corolla, омская область, омск, происшествия
В Омске два человека погибли в ДТП с автобусом
12:06 10.07.2021
 
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 / Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /

Два человека погибли в ДТП с автобусом и двумя иномарками в Омске

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ОМСК, 10 июл - РИА Новости. Иномарка в Омске вылетела на встречную полосу и столкнулась поочередно с пассажирским автобусом и другой легковушкой, погибли двое, сообщила пресс-служба УМВД по Омской области.
По данным полиции, сообщение об аварии в Центральном округе Омска поступило в Госавтоинспекцию 9 июля в 21:00. Автобус ПАЗ ехал по маршруту № 72 ("улица Романенко - сады "Ивушка"), в момент столкновения в салоне были шесть пассажиров.
"Водитель автомобиля Datsun On Do, мужчина 1972 г.р. при движении по улице Донецкая выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автобусом "ПАЗ" под управлением мужчины 1975 г.р., после чего столкнулся с автомобилем Toyota Corolla под управлением мужчины 1998 г.р.", - говорится в сообщении УМВД по Омской области.
В результате ДТП пассажир Toyota Corolla (мужчина, его личность устанавливается) и водитель Datsun On Do от полученных травм скончались на месте происшествия, сообщили в пресс-службе полиции. Водитель Toyota Corolla госпитализирован. Причины аварии устанавливаются.
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Toyota CorollaОмская областьОмскПроисшествия
 
 
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