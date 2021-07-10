https://ria.ru/20210710/obrushenie-1740704142.html

На угольном разрезе на Сахалине обрушилась порода

На угольном разрезе на Сахалине обрушилась порода - РИА Новости, 10.07.2021

На угольном разрезе на Сахалине обрушилась порода

Порода обрушилась со склада угольного разреза в долину реки на Сахалине, никто не пострадал, сообщает в субботу пресс-служба "Восточной горнорудной компании"... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T08:59

2021-07-10T08:59

2021-07-10T13:19

россия

сахалин

углегорский район

сахалинская область

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 июл - РИА Новости. Порода обрушилась со склада угольного разреза в долину реки на Сахалине, никто не пострадал, сообщает в субботу пресс-служба "Восточной горнорудной компании" (ВГК)."В ночь на 10 июля в районе склада временного хранения ООО "Солнцевский угольный разрез" сошла порода в долину реки Жёлтая в Углегорском районе Сахалинской области. Пострадавших нет. Угрозы населению и объектам жизнедеятельности района нет", - говорится в сообщении.По данным компании, причины произошедшего устанавливаются специально созданной комиссией, проводится расследование."Все надзорные органы уведомлены. Действия по локализации последствий проходят согласно плану ликвидаций аварий", - сообщили в ВГК, отметив, что компания окажет полное содействие надзорным органам и администрации Углегорского района в проведении расследований и устранении последствий техногенной аварии.Специалисты оценивают ущерб от ЧП с обрушением породы в долину реки на Солнцевском угольном разрезе на Сахалине, сообщает пресс-служба Восточной горнорудной компании."Специалисты ООО "Солнцевский угольный разрез" оценивают масштаб обрушения и в срок до 12 июля разрабатывают план мероприятий устранения последствий. Выставлен пост круглосуточной охраны для ограничения доступа населения на опасный участок. Произведена съемка мест деформации, разрабатывается документация для восстановления хода реки", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, после получения всех согласований предприятие приступит к восстановительным работам."Угрозы схода скопившейся воды не наблюдается, ведётся постоянный мониторинг как уровня воды, так и возможного смещения породы", - отметили в Восточной горнорудной компании.

https://ria.ru/20210619/shakhta-1737660636.html

https://ria.ru/20210619/oskolok-1737737339.html

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россия, сахалин, углегорский район, сахалинская область, происшествия