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На угольном разрезе на Сахалине обрушилась порода
На угольном разрезе на Сахалине обрушилась порода - РИА Новости, 10.07.2021
На угольном разрезе на Сахалине обрушилась порода
Порода обрушилась со склада угольного разреза в долину реки на Сахалине, никто не пострадал, сообщает в субботу пресс-служба "Восточной горнорудной компании"... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T08:59
2021-07-10T08:59
2021-07-10T13:19
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сахалинская область
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 июл - РИА Новости. Порода обрушилась со склада угольного разреза в долину реки на Сахалине, никто не пострадал, сообщает в субботу пресс-служба "Восточной горнорудной компании" (ВГК)."В ночь на 10 июля в районе склада временного хранения ООО "Солнцевский угольный разрез" сошла порода в долину реки Жёлтая в Углегорском районе Сахалинской области. Пострадавших нет. Угрозы населению и объектам жизнедеятельности района нет", - говорится в сообщении.По данным компании, причины произошедшего устанавливаются специально созданной комиссией, проводится расследование."Все надзорные органы уведомлены. Действия по локализации последствий проходят согласно плану ликвидаций аварий", - сообщили в ВГК, отметив, что компания окажет полное содействие надзорным органам и администрации Углегорского района в проведении расследований и устранении последствий техногенной аварии.Специалисты оценивают ущерб от ЧП с обрушением породы в долину реки на Солнцевском угольном разрезе на Сахалине, сообщает пресс-служба Восточной горнорудной компании."Специалисты ООО "Солнцевский угольный разрез" оценивают масштаб обрушения и в срок до 12 июля разрабатывают план мероприятий устранения последствий. Выставлен пост круглосуточной охраны для ограничения доступа населения на опасный участок. Произведена съемка мест деформации, разрабатывается документация для восстановления хода реки", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, после получения всех согласований предприятие приступит к восстановительным работам."Угрозы схода скопившейся воды не наблюдается, ведётся постоянный мониторинг как уровня воды, так и возможного смещения породы", - отметили в Восточной горнорудной компании.
https://ria.ru/20210619/shakhta-1737660636.html
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россия, сахалин, углегорский район, сахалинская область, происшествия
На угольном разрезе на Сахалине обрушилась порода
08:59 10.07.2021 (обновлено: 13:19 10.07.2021)
Порода обрушилась со склада угольного разреза в долину реки на Сахалине
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 июл - РИА Новости.
Порода обрушилась со склада угольного разреза в долину реки на Сахалине
, никто не пострадал, сообщает в субботу пресс-служба "Восточной горнорудной компании" (ВГК).
"В ночь на 10 июля в районе склада временного хранения ООО "Солнцевский угольный разрез" сошла порода в долину реки Жёлтая в Углегорском районе Сахалинской области
. Пострадавших нет. Угрозы населению и объектам жизнедеятельности района нет", - говорится в сообщении.
По данным компании, причины произошедшего устанавливаются специально созданной комиссией, проводится расследование.
"Все надзорные органы уведомлены. Действия по локализации последствий проходят согласно плану ликвидаций аварий", - сообщили в ВГК, отметив, что компания окажет полное содействие надзорным органам и администрации Углегорского района в проведении расследований и устранении последствий техногенной аварии.
Специалисты оценивают ущерб от ЧП с обрушением породы в долину реки на Солнцевском угольном разрезе на Сахалине, сообщает пресс-служба Восточной горнорудной компании.
"Специалисты ООО "Солнцевский угольный разрез" оценивают масштаб обрушения и в срок до 12 июля разрабатывают план мероприятий устранения последствий. Выставлен пост круглосуточной охраны для ограничения доступа населения на опасный участок. Произведена съемка мест деформации, разрабатывается документация для восстановления хода реки", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, после получения всех согласований предприятие приступит к восстановительным работам.
"Угрозы схода скопившейся воды не наблюдается, ведётся постоянный мониторинг как уровня воды, так и возможного смещения породы", - отметили в Восточной горнорудной компании.