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Битва за город: 80-я годовщина начала обороны Ленинграда
Битва за город: 80-я годовщина начала обороны Ленинграда - РИА Новости, 10.07.2021
Битва за город: 80-я годовщина начала обороны Ленинграда
10 июля 1941 года – день начала обороны Ленинграда. Битва за город стала самой длинной в ходе Великой Отечественной войны. Она продлилась до 9 августа 1944 года и включила в себя 872 дня страшной блокады.
2021-07-10T13:53
2021-07-10T13:53
2021-07-10T13:53
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Битва за город: 80-я годовщина начала обороны Ленинграда
10 июля 1941 года – день начала обороны Ленинграда. Битва за город стала самой длинной в ходе Великой Отечественной войны. Она продлилась до 9 августа 1944 года и включила в себя 872 дня страшной блокады.
2021-07-10T13:53
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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великая отечественная война (1941-1945), ленинград, видео
Битва за город: 80-я годовщина начала обороны Ленинграда
10 июля 1941 года – день начала обороны Ленинграда. Битва за город стала самой длинной в ходе Великой Отечественной войны. Она продлилась до 9 августа 1944 года и включила в себя 872 дня страшной блокады.
2021-07-10T13:53
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PT2M12S
Битва за город: 80-я годовщина начала обороны Ленинграда
10 июля 1941 года – день начала обороны Ленинграда. Битва за город стала самой длинной в ходе Великой Отечественной войны. Она продлилась до 9 августа 1944 года и включила в себя 872 дня страшной блокады.