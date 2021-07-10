Битва за город: 80-я годовщина начала обороны Ленинграда

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10 июля 1941 года – день начала обороны Ленинграда. Битва за город стала самой длинной в ходе Великой Отечественной войны. Она продлилась до 9 августа 1944 года и включила в себя 872 дня страшной блокады.