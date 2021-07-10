В ЛНР установили имена семи грузинских наемников, воевавших в Донбассе
Оборонное ведомство ДНР установило имена семи грузинских наемников, воевавших в Донбассе
ЛУГАНСК, 10 июл - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что оборонное ведомство ЛНР установило личности семи грузинских наемников, воевавших в Донбассе на стороне украинских силовиков.
"В результате публикации информации на официальных источниках министерства обороны Украины стали известны личные данные действующих военнослужащих грузинской армии, принимавших участие в интернациональных учениях в период с 28 июня по 10 июля. В ходе анализа сведений установлено, что семь военнослужащих из состава делегации грузинской регулярной армии, проходящих службу в подразделениях морской пехоты, ранее принимали участие в боевых действиях в Донбассе и в составе интернациональных батальонов обстреливали населенные пункты республик", - заявил Филипоненко журналистам.
"Данные факты в очередной раз демонстрирует сосредоточенные усилия ряда стран, направленные на вмешательство во внутригосударственный вооруженный конфликт с целью усиления влияния в военно-политическом устройстве Украины", - дополнил официальный представитель оборонного ведомства республики.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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