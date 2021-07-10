https://ria.ru/20210710/molitva-1740746886.html

В РПЦ рассказали, как молиться больным

В РПЦ рассказали, как молиться больным - РИА Новости, 10.07.2021

В РПЦ рассказали, как молиться больным

Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) рассказал, что при болезни можно молиться... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T17:40

2021-07-10T17:40

2021-07-10T17:40

религия и мировоззрение

религия

митрополит волоколамский иларион

русская православная церковь

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) рассказал, что при болезни можно молиться даже сидя и лежа."Если вы не можете по причинам здоровья встать перед иконой и молиться стоя, молитесь сидя. Если вы не можете молиться сидя и находитесь на одре болезни – молитесь лежа. В молитве самое главное – это не внешнее положение человека, а внутреннее расположение его сердца", - заявил он в субботу в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24", отвечая на вопрос телезрительницы о том, как правильно читать утреннее молитвенное правило, если значительное время занимает прием лекарств.Ранее председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) епископ Верейский Пантелеимон (Шатов) рассказал РИА Новости, что священники Русской православной церкви могут причащать людей, находящихся без сознания, если известно, что они воцерковлены. Причащать только Кровью Христовой (вином) можно, если человек находится в сознании, но, например, из-за болезни не может глотать твердых частиц. Таинство соборования также может совершаться над людьми в бессознательном состоянии.

https://ria.ru/20210704/kreschenie-1739678883.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, митрополит волоколамский иларион, русская православная церковь