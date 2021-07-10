В РПЦ рассказали, как молиться больным
Митрополит Волоколамский Иларион рассказал, что при болезни можно молиться сидя и лежа
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) рассказал, что при болезни можно молиться даже сидя и лежа.
"Если вы не можете по причинам здоровья встать перед иконой и молиться стоя, молитесь сидя. Если вы не можете молиться сидя и находитесь на одре болезни – молитесь лежа. В молитве самое главное – это не внешнее положение человека, а внутреннее расположение его сердца", - заявил он в субботу в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24", отвечая на вопрос телезрительницы о том, как правильно читать утреннее молитвенное правило, если значительное время занимает прием лекарств.
Ранее председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) епископ Верейский Пантелеимон (Шатов) рассказал РИА Новости, что священники Русской православной церкви могут причащать людей, находящихся без сознания, если известно, что они воцерковлены. Причащать только Кровью Христовой (вином) можно, если человек находится в сознании, но, например, из-за болезни не может глотать твердых частиц. Таинство соборования также может совершаться над людьми в бессознательном состоянии.
"Прием лекарств с молитвой никак не связан. Так или иначе, вы начинаете свой день раньше или позже, так или иначе, вы его заканчиваете. Поэтому до приема лекарств, после приема лекарств или во время приема вы можете совершать молитву", - заключил митрополит Иларион.