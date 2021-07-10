Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210710/molitva-1740746886.html
В РПЦ рассказали, как молиться больным
В РПЦ рассказали, как молиться больным - РИА Новости, 10.07.2021
В РПЦ рассказали, как молиться больным
Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) рассказал, что при болезни можно молиться... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T17:40
2021-07-10T17:40
религия и мировоззрение
религия
митрополит волоколамский иларион
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/147926/39/1479263907_0:150:2880:1770_1920x0_80_0_0_9c16fb6cb54bbea74149e9605b2114b0.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) рассказал, что при болезни можно молиться даже сидя и лежа."Если вы не можете по причинам здоровья встать перед иконой и молиться стоя, молитесь сидя. Если вы не можете молиться сидя и находитесь на одре болезни – молитесь лежа. В молитве самое главное – это не внешнее положение человека, а внутреннее расположение его сердца", - заявил он в субботу в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24", отвечая на вопрос телезрительницы о том, как правильно читать утреннее молитвенное правило, если значительное время занимает прием лекарств.Ранее председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) епископ Верейский Пантелеимон (Шатов) рассказал РИА Новости, что священники Русской православной церкви могут причащать людей, находящихся без сознания, если известно, что они воцерковлены. Причащать только Кровью Христовой (вином) можно, если человек находится в сознании, но, например, из-за болезни не может глотать твердых частиц. Таинство соборования также может совершаться над людьми в бессознательном состоянии.
https://ria.ru/20210704/kreschenie-1739678883.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/147926/39/1479263907_160:0:2720:1920_1920x0_80_0_0_1427e6c733e7cc3b1386383027e00165.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, митрополит волоколамский иларион, русская православная церковь
В РПЦ рассказали, как молиться больным
17:40 10.07.2021
 
© Fotolia / lukas_zbБиблия в руках пожилого человека
Библия в руках пожилого человека - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© Fotolia / lukas_zb

Митрополит Волоколамский Иларион рассказал, что при болезни можно молиться сидя и лежа

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) рассказал, что при болезни можно молиться даже сидя и лежа.
"Если вы не можете по причинам здоровья встать перед иконой и молиться стоя, молитесь сидя. Если вы не можете молиться сидя и находитесь на одре болезни – молитесь лежа. В молитве самое главное – это не внешнее положение человека, а внутреннее расположение его сердца", - заявил он в субботу в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24", отвечая на вопрос телезрительницы о том, как правильно читать утреннее молитвенное правило, если значительное время занимает прием лекарств.
Обряд крещения в православном храме в селе Талеж Московской области - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
4 июля, 08:51Религия и мировоззрение
Священник рассказал о главной ошибке родителей при крещении ребенка
Ранее председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) епископ Верейский Пантелеимон (Шатов) рассказал РИА Новости, что священники Русской православной церкви могут причащать людей, находящихся без сознания, если известно, что они воцерковлены. Причащать только Кровью Христовой (вином) можно, если человек находится в сознании, но, например, из-за болезни не может глотать твердых частиц. Таинство соборования также может совершаться над людьми в бессознательном состоянии.
"Прием лекарств с молитвой никак не связан. Так или иначе, вы начинаете свой день раньше или позже, так или иначе, вы его заканчиваете. Поэтому до приема лекарств, после приема лекарств или во время приема вы можете совершать молитву", - заключил митрополит Иларион.
 
Религия и мировоззрениеРелигияМитрополит Волоколамский ИларионРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:54В Крыму назвали чудовищным цинизмом сценарий Киева по депортации
07:21Ученый назвал причину бессимптомного течения COVID-19
07:15Эксперт назвал оптимальный размер платежа по ипотеке
07:04В Молдавии стартовали досрочные парламентские выборы
06:19Ученый объяснил, от чего зависит количество волн COVID-19
05:25"Очищение от русских": в Раде назвали Украину колыбелью фашизма в Европе
05:17В Бельгии женщина умерла, заразившись сразу двумя штаммами коронавируса
05:11Ученый РАН обратился к россиянам по поводу "чипирования" из-за COVID-19
04:15Нарколог объяснил, почему не стоит пить перед телевизором
04:13Ученый оценил эффективность "Спутника V" против дельта-штамма COVID-19
03:36Кинолог рассказал, как продлить жизнь собаке
03:15В США подтвердили данные об атаке на американских военных в Сирии
03:15Эксперт дал совет, как стать незаметным для мошенников
02:53Боррель призвал Евросоюз реагировать на "вакцинную дипломатию" России
02:48В Сирии заявили о взрыве на военной базе США
02:29Врач назвала признак рака, встречающийся у мужчин
02:15Названы причины отказа в материнском капитале
02:15Врач рассказал, как обнулить "российский" штамм коронавируса
02:08Американские войска попали под обстрел на востоке Сирии
01:42Минтруд назвал условие начисления еще одного пособия беременным
Лента новостейМолния