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Минздрав получил право согласовывать назначения глав ведомств в регионах

Минздрав получил право согласовывать назначения глав ведомств в регионах - РИА Новости, 10.07.2021

Минздрав получил право согласовывать назначения глав ведомств в регионах

Правительство России на заседании в четверг одобрило наделение федерального министерства здравоохранения правом согласовывать назначение главы регионального... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T14:18

2021-07-10T14:18

2021-07-10T14:18

россия

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

правительство рф

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг одобрило наделение федерального министерства здравоохранения правом согласовывать назначение главы регионального ведомства согласно установленному кабмином порядку, сообщает в субботу пресс-служба правительства.Уточняется, что проектом предлагается дополнить положение о Минздраве РФ новой нормой, в соответствии с которой ведомство осуществляет полномочия по согласованию назначения на должность руководителя исполнительного органа регионального минздрава.

россия

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россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), правительство рф