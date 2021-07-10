https://ria.ru/20210710/minzdrav-1740728747.html
Минздрав получил право согласовывать назначения глав ведомств в регионах
Минздрав получил право согласовывать назначения глав ведомств в регионах - РИА Новости, 10.07.2021
Минздрав получил право согласовывать назначения глав ведомств в регионах
Правительство России на заседании в четверг одобрило наделение федерального министерства здравоохранения правом согласовывать назначение главы регионального... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T14:18
2021-07-10T14:18
2021-07-10T14:18
россия
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
правительство рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155003/37/1550033762_0:86:3337:1963_1920x0_80_0_0_6f926c4b0ad041696dbd0752c26485b7.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг одобрило наделение федерального министерства здравоохранения правом согласовывать назначение главы регионального ведомства согласно установленному кабмином порядку, сообщает в субботу пресс-служба правительства.Уточняется, что проектом предлагается дополнить положение о Минздраве РФ новой нормой, в соответствии с которой ведомство осуществляет полномочия по согласованию назначения на должность руководителя исполнительного органа регионального минздрава.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155003/37/1550033762_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_012763dfe64ff0967b58a7710179014f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), правительство рф
Минздрав получил право согласовывать назначения глав ведомств в регионах
Правительство наделило Минздрав правом согласовывать назначения глав ведомств в регионах