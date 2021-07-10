https://ria.ru/20210710/medotvod-1740715945.html
В Москве пресекли продажу поддельного медотвода от вакцинации
В Москве пресекли продажу поддельного медотвода от вакцинации - РИА Новости, 10.07.2021
В Москве пресекли продажу поддельного медотвода от вакцинации
Полицейские пресекли торговлю поддельной справкой о медицинском отводе от вакцинации против коронавируса на востоке Москвы, документ продавался через интернет,... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T11:38
2021-07-10T11:38
2021-07-10T11:38
коронавирус в россии
здоровье - общество
москва
общество
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/153169/43/1531694355_561:673:3005:2048_1920x0_80_0_0_aa496c0c586bfb32575be8d2175977a1.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Полицейские пресекли торговлю поддельной справкой о медицинском отводе от вакцинации против коронавируса на востоке Москвы, документ продавался через интернет, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.В полиции уточнили, что при встрече на Измайловском проспекте девушка передала оперативникам документы, которые ранее были заказаны по размещенному в интернете объявлению. Она пояснила, что работает курьером и за отдельную плату в 250 рублей доставляет посылки.Согласно заключению экспертизы, штампы и печати государственных учреждений, проставленные на справке, являются поддельными. Стоимость подделки злоумышленники оценили в 3,5 тысячи рублей.Возбуждено уголовное дело по статье "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков", предусматривающую до двух лет лишения свободы.Сотрудниками полиции ищут мошенников, изготовивших поддельную справку.
https://ria.ru/20210708/blokirovka-1740425225.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/153169/43/1531694355_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_82aeb9a595ad4e1265d288750f036f26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, общество, происшествия
В Москве пресекли продажу поддельного медотвода от вакцинации
Полицейские пресекли продажу поддельного медотвода от вакцинации на востоке Москвы
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости.
Полицейские пресекли торговлю поддельной справкой о медицинском отводе от вакцинации против коронавируса на востоке Москвы
, документ продавался через интернет, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
"Оперуполномоченные в ходе проверочной закупки приобрели справку для медицинского отвода от вакцинации против новой коронавирусной инфекции, заверенную печатями одной из городских поликлиник столицы", - говорится в сообщении.
В полиции уточнили, что при встрече на Измайловском проспекте девушка передала оперативникам документы, которые ранее были заказаны по размещенному в интернете объявлению. Она пояснила, что работает курьером и за отдельную плату в 250 рублей доставляет посылки.
Согласно заключению экспертизы, штампы и печати государственных учреждений, проставленные на справке, являются поддельными. Стоимость подделки злоумышленники оценили в 3,5 тысячи рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков", предусматривающую до двух лет лишения свободы.
Сотрудниками полиции ищут мошенников, изготовивших поддельную справку.