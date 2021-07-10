https://ria.ru/20210710/medotvod-1740715945.html

В Москве пресекли продажу поддельного медотвода от вакцинации

В Москве пресекли продажу поддельного медотвода от вакцинации - РИА Новости, 10.07.2021

В Москве пресекли продажу поддельного медотвода от вакцинации

Полицейские пресекли торговлю поддельной справкой о медицинском отводе от вакцинации против коронавируса на востоке Москвы, документ продавался через интернет,... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T11:38

2021-07-10T11:38

2021-07-10T11:38

коронавирус в россии

здоровье - общество

москва

общество

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/153169/43/1531694355_561:673:3005:2048_1920x0_80_0_0_aa496c0c586bfb32575be8d2175977a1.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Полицейские пресекли торговлю поддельной справкой о медицинском отводе от вакцинации против коронавируса на востоке Москвы, документ продавался через интернет, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.В полиции уточнили, что при встрече на Измайловском проспекте девушка передала оперативникам документы, которые ранее были заказаны по размещенному в интернете объявлению. Она пояснила, что работает курьером и за отдельную плату в 250 рублей доставляет посылки.Согласно заключению экспертизы, штампы и печати государственных учреждений, проставленные на справке, являются поддельными. Стоимость подделки злоумышленники оценили в 3,5 тысячи рублей.Возбуждено уголовное дело по статье "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков", предусматривающую до двух лет лишения свободы.Сотрудниками полиции ищут мошенников, изготовивших поддельную справку.

https://ria.ru/20210708/blokirovka-1740425225.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, общество, происшествия