https://ria.ru/20210710/lekarstva-1740719756.html
Регионам выделили 2,4 миллиарда рублей на лекарства для больных COVID-19
Регионам выделили 2,4 миллиарда рублей на лекарства для больных COVID-19 - РИА Новости, 10.07.2021
Регионам выделили 2,4 миллиарда рублей на лекарства для больных COVID-19
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении еще более 2,4 миллиарда рублей регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных с... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T12:15
2021-07-10T12:15
2021-07-10T12:40
распространение коронавируса
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здоровье - общество
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении еще более 2,4 миллиарда рублей регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных с COVID, сообщается на сайте кабмина.Ранее Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 сообщил, что кабмин выделяет около 2,5 миллиарда рублей на лекарства для больных коронавирусом, которые лечатся на дому.Отмечается, что деньги выделят из резервного фонда, это позволит обеспечить препаратами почти 790 тысяч человек. Речь идёт о пациентах, которые получают медпомощь амбулаторно."Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210710/koronavirus-1740698011.html
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коронавирус в россии, здоровье - общество, михаил мишустин, правительство рф, общество
Регионам выделили 2,4 миллиарда рублей на лекарства для больных COVID-19
12:15 10.07.2021 (обновлено: 12:40 10.07.2021)
Правительство выделило 2,4 миллиарда рублей на лекарства для больных COVID-19