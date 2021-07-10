Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210710/lekarstva-1740719756.html
Регионам выделили 2,4 миллиарда рублей на лекарства для больных COVID-19
Регионам выделили 2,4 миллиарда рублей на лекарства для больных COVID-19 - РИА Новости, 10.07.2021
Регионам выделили 2,4 миллиарда рублей на лекарства для больных COVID-19
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении еще более 2,4 миллиарда рублей регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных с... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T12:15
2021-07-10T12:40
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
михаил мишустин
правительство рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728418732_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_49f85c016ff28f65568421766a918616.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении еще более 2,4 миллиарда рублей регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных с COVID, сообщается на сайте кабмина.Ранее Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 сообщил, что кабмин выделяет около 2,5 миллиарда рублей на лекарства для больных коронавирусом, которые лечатся на дому.Отмечается, что деньги выделят из резервного фонда, это позволит обеспечить препаратами почти 790 тысяч человек. Речь идёт о пациентах, которые получают медпомощь амбулаторно."Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210710/koronavirus-1740698011.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728418732_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_1cf2f20255cd5b0356a3c3811cfc5489.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, здоровье - общество, михаил мишустин, правительство рф, общество
Регионам выделили 2,4 миллиарда рублей на лекарства для больных COVID-19
12:15 10.07.2021 (обновлено: 12:40 10.07.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРабота волонтеров-медиков в Москве
Работа волонтеров-медиков в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

Правительство выделило 2,4 миллиарда рублей на лекарства для больных COVID-19

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении еще более 2,4 миллиарда рублей регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных с COVID, сообщается на сайте кабмина.
Ранее Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 сообщил, что кабмин выделяет около 2,5 миллиарда рублей на лекарства для больных коронавирусом, которые лечатся на дому.
"Ещё более 2,4 миллиардов рублей будет направлено регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных с коронавирусной инфекцией. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что деньги выделят из резервного фонда, это позволит обеспечить препаратами почти 790 тысяч человек. Речь идёт о пациентах, которые получают медпомощь амбулаторно.
"Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача", - добавляется в сообщении.
Врач и пациент в реанимации госпиталя для лечения больных Covid-19 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
Вчера, 04:04Распространение коронавируса
Ученый рассказал, как часто люди повторно заболевают COVID-19
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинПравительство РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:54В Крыму назвали чудовищным цинизмом сценарий Киева по депортации
07:21Ученый назвал причину бессимптомного течения COVID-19
07:15Эксперт назвал оптимальный размер платежа по ипотеке
07:04В Молдавии стартовали досрочные парламентские выборы
06:19Ученый объяснил, от чего зависит количество волн COVID-19
05:25"Очищение от русских": в Раде назвали Украину колыбелью фашизма в Европе
05:17В Бельгии женщина умерла, заразившись сразу двумя штаммами коронавируса
05:11Ученый РАН обратился к россиянам по поводу "чипирования" из-за COVID-19
04:15Нарколог объяснил, почему не стоит пить перед телевизором
04:13Ученый оценил эффективность "Спутника V" против дельта-штамма COVID-19
03:36Кинолог рассказал, как продлить жизнь собаке
03:15В США подтвердили данные об атаке на американских военных в Сирии
03:15Эксперт дал совет, как стать незаметным для мошенников
02:53Боррель призвал Евросоюз реагировать на "вакцинную дипломатию" России
02:48В Сирии заявили о взрыве на военной базе США
02:29Врач назвала признак рака, встречающийся у мужчин
02:15Названы причины отказа в материнском капитале
02:15Врач рассказал, как обнулить "российский" штамм коронавируса
02:08Американские войска попали под обстрел на востоке Сирии
01:42Минтруд назвал условие начисления еще одного пособия беременным
Лента новостейМолния