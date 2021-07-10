https://ria.ru/20210710/koronavirus-1740742970.html

В Ростовской области ввели ограничения в ресторанах из-за коронавируса

В Ростовской области ввели ограничения в ресторанах из-за коронавируса - РИА Новости, 10.07.2021

В Ростовской области ввели ограничения в ресторанах из-за коронавируса

С понедельника, 12 июля, в Ростовской области воодится запрет на проведение массовых мероприятий, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T17:02

2021-07-10T17:02

2021-07-10T17:27

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

василий голубев

ростовская область

общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июл - РИА Новости. С понедельника, 12 июля, в Ростовской области воодится запрет на проведение массовых мероприятий, сообщили в правительстве региона.Соответствующие изменения в постановление №272 утвердил в субботу губернатор Василий Голубев.Тем не менее, проводить политические мероприятия в городе не запрещается: количество их участников не должно превышать 100 человек. Кроме того, такие собрания должны проводиться с учетом всех мер безопасности.Также власти снова ввели запрет на проведение спортивных мероприятий с участием зрителей. Единственное исключение сделали для стадиона "Ростов-Арена". Его максимальная заполняемость трибун там не должна превышать половины мест.В ТРЦ приостановили работу объектов для развлечения и досуга, за исключением аквапарков и кинотеатров. При этом для них также ввели ограничения по числу гостей. . В кафе и ресторанах за одним столом теперь смогут сидеть не более четырех человек, исключения делаются для членов одной семьи.Работодателям рекомендовано перевести на дистанционную работу всех работников в возрасте 65 лет и старше. Всего на дистанционную работу должно быть отправлено не менее 30% от общего числа сотрудников.

https://ria.ru/20210710/koronavirus-1740702076.html

ростовская область

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коронавирус в россии, здоровье - общество, василий голубев, ростовская область, общество