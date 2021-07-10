https://ria.ru/20210710/koronavirus-1740742970.html
В Ростовской области ввели ограничения в ресторанах из-за коронавируса
В Ростовской области ввели ограничения в ресторанах из-за коронавируса - РИА Новости, 10.07.2021
В Ростовской области ввели ограничения в ресторанах из-за коронавируса
С понедельника, 12 июля, в Ростовской области воодится запрет на проведение массовых мероприятий, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T17:02
2021-07-10T17:02
2021-07-10T17:27
распространение коронавируса
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василий голубев
ростовская область
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июл - РИА Новости. С понедельника, 12 июля, в Ростовской области воодится запрет на проведение массовых мероприятий, сообщили в правительстве региона.Соответствующие изменения в постановление №272 утвердил в субботу губернатор Василий Голубев.Тем не менее, проводить политические мероприятия в городе не запрещается: количество их участников не должно превышать 100 человек. Кроме того, такие собрания должны проводиться с учетом всех мер безопасности.Также власти снова ввели запрет на проведение спортивных мероприятий с участием зрителей. Единственное исключение сделали для стадиона "Ростов-Арена". Его максимальная заполняемость трибун там не должна превышать половины мест.В ТРЦ приостановили работу объектов для развлечения и досуга, за исключением аквапарков и кинотеатров. При этом для них также ввели ограничения по числу гостей. . В кафе и ресторанах за одним столом теперь смогут сидеть не более четырех человек, исключения делаются для членов одной семьи.Работодателям рекомендовано перевести на дистанционную работу всех работников в возрасте 65 лет и старше. Всего на дистанционную работу должно быть отправлено не менее 30% от общего числа сотрудников.
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коронавирус в россии, здоровье - общество, василий голубев, ростовская область, общество
В Ростовской области ввели ограничения в ресторанах из-за коронавируса
17:02 10.07.2021 (обновлено: 17:27 10.07.2021)
Власти Ростовской области ввели ограничения в ресторанах и кафе из-за коронавируса
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июл - РИА Новости. С понедельника, 12 июля, в Ростовской области воодится запрет на проведение массовых мероприятий, сообщили в правительстве региона.
Соответствующие изменения в постановление №272 утвердил в субботу губернатор Василий Голубев
.
"Приостановлено проведение массовых мероприятий культурного, зрелищного и развлекательного характера в общественных местах", - говорится в документе.
Тем не менее, проводить политические мероприятия в городе не запрещается: количество их участников не должно превышать 100 человек. Кроме того, такие собрания должны проводиться с учетом всех мер безопасности.
Также власти снова ввели запрет на проведение спортивных мероприятий с участием зрителей. Единственное исключение сделали для стадиона "Ростов-Арена". Его максимальная заполняемость трибун там не должна превышать половины мест.
В ТРЦ приостановили работу объектов для развлечения и досуга, за исключением аквапарков и кинотеатров. При этом для них также ввели ограничения по числу гостей. . В кафе и ресторанах за одним столом теперь смогут сидеть не более четырех человек, исключения делаются для членов одной семьи.
Работодателям рекомендовано перевести на дистанционную работу всех работников в возрасте 65 лет и старше. Всего на дистанционную работу должно быть отправлено не менее 30% от общего числа сотрудников.