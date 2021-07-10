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Президент Ирана не исключил пятой волны COVID-19 в стране
Президент Ирана не исключил пятой волны COVID-19 в стране - РИА Новости, 10.07.2021
Президент Ирана не исключил пятой волны COVID-19 в стране
Ситуация с COVID-19 в Иране ухудшается, есть вероятность столкнуться с пятой волной заболевания, заявил президент Хасан Роухани. РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T14:22
2021-07-10T14:22
2021-07-10T15:16
хасан роухани
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
иран
в мире
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Ситуация с COVID-19 в Иране ухудшается, есть вероятность столкнуться с пятой волной заболевания, заявил президент Хасан Роухани."В южных и юго-восточных районах страны наблюдалось распространение "дельта"-штамма коронавируса. Власти пытались купировать его, однако этот штамм проник в другие провинции, и ситуация заметно ухудшилась по сравнению с предыдущими неделями", - сказал Роухани на заседании комитета по борьбе с коронавирусом.Он подчеркнул, что несмотря на то, что в стране есть возможность прививать по 500 тысяч граждан ежедневно, необходимо соблюдать рекомендации по предотвращению распространения вируса."Возможно, пятая волна уже началась", - заявил президент.В начале апреля власти Ирана сообщили о начале четвертой волны заболеваемости коронавирусом по всему Ирану, связав ее с увеличением числа поездок граждан по стране в новогодние праздники (21 марта иранцы отметили Новруз, или иранский новый год).В Иране общее число случаев заражения COVID-19 достигло 3,3 миллиона, выздоровели более 3 миллионов человек. Пандемия унесла жизни 85,6 тысячи человек в стране.
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хасан роухани, коронавирус covid-19, иран, в мире
Президент Ирана не исключил пятой волны COVID-19 в стране
14:22 10.07.2021 (обновлено: 15:16 10.07.2021)
Президент Ирана заявил об ухудшении ситуации с COVID-19 и не исключил пятой волны
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости.
Ситуация с COVID-19 в Иране
ухудшается, есть вероятность столкнуться с пятой волной заболевания, заявил президент Хасан Роухани
.
"В южных и юго-восточных районах страны наблюдалось распространение "дельта"-штамма коронавируса. Власти пытались купировать его, однако этот штамм проник в другие провинции, и ситуация заметно ухудшилась по сравнению с предыдущими неделями", - сказал Роухани на заседании комитета по борьбе с коронавирусом.
Он подчеркнул, что несмотря на то, что в стране есть возможность прививать по 500 тысяч граждан ежедневно, необходимо соблюдать рекомендации по предотвращению распространения вируса.
"Возможно, пятая волна уже началась", - заявил президент.
В начале апреля власти Ирана сообщили о начале четвертой волны заболеваемости коронавирусом по всему Ирану, связав ее с увеличением числа поездок граждан по стране в новогодние праздники (21 марта иранцы отметили Новруз, или иранский новый год).
В Иране общее число случаев заражения COVID-19 достигло 3,3 миллиона, выздоровели более 3 миллионов человек. Пандемия унесла жизни 85,6 тысячи человек в стране.