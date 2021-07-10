Ученые выяснили, как долго переболевшие COVID-19 испытывают его симптомы
12:34 10.07.2021 (обновлено: 13:27 10.07.2021)
© РИА Новости / Алексей ДаничевВрач определяет сатурацию у больной пациентки в отделении для больных средней тяжести госпиталя COVID-19
Ученые в Сингапуре заявили, что симптомы COVID-19 могут сохраняться полгода с момента заражения
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. У десяти процентов переболевших COVID-19 в течение полугода с момента заражения остаются стойкие синдромы заболевания, такие, как кашель, одышка, сообщает газета Straits Times со ссылкой на исследование Национального центра инфекционных заболеваний (NCID) Сингапура.
Согласно исследованию, в редких случаях, у человека долгое время наблюдалась постоянная усталость, головокружение и бессонница.
Ученые отметили, что несмотря на то, что COVID-19 воздействует в основном на легкие, он также повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
"У некоторых людей вирус Sars-CoV-2 повреждает кровеносные сосуды и, в частности, мелкие сосуды, которые есть в каждой части тела, что приводит к блокировке кровоснабжения и кровотечению", — заявил один из исследователей Барнаби Янг.
При этом ученые отмечают, что причина, по которой симптомы заболевания сохраняются даже после выздоровления, не ясна.
В исследовании, которое началось в январе 2020 года, приняли участие 288 пациентов государственных поликлиник. Они находились под наблюдением с первых недель с момента заражения на протяжении полугода.