https://ria.ru/20210710/koronavirus-1740721215.html

Ученые выяснили, как долго переболевшие COVID-19 испытывают его симптомы

Ученые выяснили, как долго переболевшие COVID-19 испытывают его симптомы - РИА Новости, 10.07.2021

Ученые выяснили, как долго переболевшие COVID-19 испытывают его симптомы

У десяти процентов переболевших COVID-19 в течение полугода с момента заражения остаются стойкие синдромы заболевания, такие, как кашель, одышка, сообщает... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T12:34

2021-07-10T12:34

2021-07-10T13:27

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. У десяти процентов переболевших COVID-19 в течение полугода с момента заражения остаются стойкие синдромы заболевания, такие, как кашель, одышка, сообщает газета Straits Times со ссылкой на исследование Национального центра инфекционных заболеваний (NCID) Сингапура.Согласно исследованию, в редких случаях, у человека долгое время наблюдалась постоянная усталость, головокружение и бессонница.Ученые отметили, что несмотря на то, что COVID-19 воздействует в основном на легкие, он также повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.При этом ученые отмечают, что причина, по которой симптомы заболевания сохраняются даже после выздоровления, не ясна.В исследовании, которое началось в январе 2020 года, приняли участие 288 пациентов государственных поликлиник. Они находились под наблюдением с первых недель с момента заражения на протяжении полугода.

https://ria.ru/20210513/vaktsinatsiya-1731922348.html

https://ria.ru/20210708/koronavirus-1740379607.html

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коронавирус covid-19, сингапур (страна), в мире