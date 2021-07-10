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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210710/koronavirus-1740721215.html
Ученые выяснили, как долго переболевшие COVID-19 испытывают его симптомы
Ученые выяснили, как долго переболевшие COVID-19 испытывают его симптомы - РИА Новости, 10.07.2021
Ученые выяснили, как долго переболевшие COVID-19 испытывают его симптомы
У десяти процентов переболевших COVID-19 в течение полугода с момента заражения остаются стойкие синдромы заболевания, такие, как кашель, одышка, сообщает... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T12:34
2021-07-10T13:27
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
сингапур (страна)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. У десяти процентов переболевших COVID-19 в течение полугода с момента заражения остаются стойкие синдромы заболевания, такие, как кашель, одышка, сообщает газета Straits Times со ссылкой на исследование Национального центра инфекционных заболеваний (NCID) Сингапура.Согласно исследованию, в редких случаях, у человека долгое время наблюдалась постоянная усталость, головокружение и бессонница.Ученые отметили, что несмотря на то, что COVID-19 воздействует в основном на легкие, он также повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.При этом ученые отмечают, что причина, по которой симптомы заболевания сохраняются даже после выздоровления, не ясна.В исследовании, которое началось в январе 2020 года, приняли участие 288 пациентов государственных поликлиник. Они находились под наблюдением с первых недель с момента заражения на протяжении полугода.
https://ria.ru/20210513/vaktsinatsiya-1731922348.html
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коронавирус covid-19, сингапур (страна), в мире
Ученые выяснили, как долго переболевшие COVID-19 испытывают его симптомы
12:34 10.07.2021 (обновлено: 13:27 10.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей ДаничевВрач определяет сатурацию у больной пациентки в отделении для больных средней тяжести госпиталя COVID-19
Врач определяет сатурацию у больной пациентки в отделении для больных средней тяжести госпиталя COVID-19 - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев

Ученые в Сингапуре заявили, что симптомы COVID-19 могут сохраняться полгода с момента заражения

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. У десяти процентов переболевших COVID-19 в течение полугода с момента заражения остаются стойкие синдромы заболевания, такие, как кашель, одышка, сообщает газета Straits Times со ссылкой на исследование Национального центра инфекционных заболеваний (NCID) Сингапура.
Согласно исследованию, в редких случаях, у человека долгое время наблюдалась постоянная усталость, головокружение и бессонница.
Ученые отметили, что несмотря на то, что COVID-19 воздействует в основном на легкие, он также повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

"У некоторых людей вирус Sars-CoV-2 повреждает кровеносные сосуды и, в частности, мелкие сосуды, которые есть в каждой части тела, что приводит к блокировке кровоснабжения и кровотечению", — заявил один из исследователей Барнаби Янг.

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При этом ученые отмечают, что причина, по которой симптомы заболевания сохраняются даже после выздоровления, не ясна.
В исследовании, которое началось в январе 2020 года, приняли участие 288 пациентов государственных поликлиник. Они находились под наблюдением с первых недель с момента заражения на протяжении полугода.
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