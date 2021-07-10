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Пятый евразийский форум "Казачье единство" открылся в Кабардино-Балкарии
Пятый евразийский форум "Казачье единство" открылся в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 10.07.2021
Пятый евразийский форум "Казачье единство" открылся в Кабардино-Балкарии
Пятый ежегодный евразийский форум "Казачье единство – 2021", призванный объединить молодых православных казаков, заинтересованных в сохранении, развитии и... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T22:21
2021-07-10T22:21
российское казачество
российское казачество
россия
кабардино-балкарская республика (кбр)
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Пятый ежегодный евразийский форум "Казачье единство – 2021", призванный объединить молодых православных казаков, заинтересованных в сохранении, развитии и продвижении духовно-нравственных ценностей и традиций, открылся в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в Синодальном комитете по взаимодействию с казачеством.Форум, собравший участников из 26 регионов России, продлится с 9 по 15 июля. Программа мероприятия включает ежедневную молитву, участие в божественной литургии и таинствах, цикл лекционных и дискуссионных занятий, знакомство с казачьими традициями и культурными ценностями, а также с традициями жителей принимающего региона.В церемонии торжественного открытия приняли участие полномочный представитель президента РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу Юрий Чайка, глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков, председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, атаман ВКО "Терское казачье войско" Виталий Кузнецов, а также представители казачьих войск России.Как отметили в Синодальном комитете по взаимодействию с казачеством, форум казачьей молодежи проводится с 2016 года. В 2020 году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией проведение форума было отложено на 2021 год.
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российское казачество, россия, кабардино-балкарская республика (кбр)

Пятый евразийский форум "Казачье единство" открылся в Кабардино-Балкарии

22:21 10.07.2021
 
© Синодальный комитет по взаимодействию с казачествомВыступление на открытии V Евразийского форума казачьей молодежи "Казачье единство-2021" в Кабардино-Балкарии
Выступление на открытии V Евразийского форума казачьей молодежи Казачье единство-2021 в Кабардино-Балкарии
© Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Пятый ежегодный евразийский форум "Казачье единство – 2021", призванный объединить молодых православных казаков, заинтересованных в сохранении, развитии и продвижении духовно-нравственных ценностей и традиций, открылся в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в Синодальном комитете по взаимодействию с казачеством.
Форум, собравший участников из 26 регионов России, продлится с 9 по 15 июля. Программа мероприятия включает ежедневную молитву, участие в божественной литургии и таинствах, цикл лекционных и дискуссионных занятий, знакомство с казачьими традициями и культурными ценностями, а также с традициями жителей принимающего региона.
В церемонии торжественного открытия приняли участие полномочный представитель президента РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу Юрий Чайка, глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков, председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, атаман ВКО "Терское казачье войско" Виталий Кузнецов, а также представители казачьих войск России.
Как отметили в Синодальном комитете по взаимодействию с казачеством, форум казачьей молодежи проводится с 2016 года. В 2020 году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией проведение форума было отложено на 2021 год.
 
Российское казачествоРоссийское казачествоРоссияКабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
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