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"Роскосмос" предложил создать на Марсе АЭС
"Роскосмос" предложил создать на Марсе АЭС - РИА Новости, 10.07.2021
"Роскосмос" предложил создать на Марсе АЭС
Специалисты предприятия "Роскосмоса" КБ "Арсенал" предлагают создать на будущей российской базе на Марсе атомную электростанцию для снабжения инфрастуктуры... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T03:07
2021-07-10T05:07
хочу стать космонавтом
россия
марс
роскосмос
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Специалисты предприятия "Роскосмоса" КБ "Арсенал" предлагают создать на будущей российской базе на Марсе атомную электростанцию для снабжения инфрастуктуры электричеством, а в качестве самого реактора использовать технологии, разработанные для ядерного космического буксира, следует из материалов предприятия, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Марсианскую АЭС предлагается доставить на орбиту Красной планеты в составе ядерного буксира "Зевс", а затем сбросить на поверхность на парашюте. После посадки происходит "задействование ЯЭУ (ядерной энергоустановки - ред.)" и "энергоснабжение марсианской базы".Помимо того, ядерный буксир "Зевс", снабженный средствами ретрансляции сигналов и размещенный в точке либрации системы "Солнце-Марс" (равенства гравитационных сил этих тел), позволит организовать "высокоскоростной канал передачи информации на Землю с поверхности Марса и находящихся на орбите Марса космических аппаратов", следует из материалов КБ "Арсенал".Ранее из материалов предприятия стало известно, что российский космический ядерный буксир "Зевс" с мегаваттной энергодвигательной установкой может быть использован для выведения из строя электромагнитным импульсом космических аппаратов потенциальных противников и "стрельбы" лазером. Помимо того, по данным исследовательского центра имени Келдыша, данный аппарат также может быть использован в системе ПВО. Ядерный буксир сможет подсвечивать воздушные цели с орбиты, а информация о засеченных объектах будет передаваться средствам ПВО.Создание элементов ядерного буксира на основе транспортно-энергетического модуля с ядерной энергоустановкой мегаваттного класса ведется в России с 2010 года. В 2019 году на Международном авиакосмическом салоне МАКС впервые был представлен макет буксира, а на форуме "Армия-2020" - трехмерная графика его работы в космосе.В январе 2020 года в презентации первого заместителя генерального директора "Роскосмоса" Юрия Урличича, представленной на "Королевских чтениях", говорилось о планах запустить в 2030 году на орбиту космический ядерный буксир для летных испытаний. После этого намечается приступить к его серийному производству и коммерческому использованию. Согласно ранее обнародованному на сайте госзакупок контракту, разработка аванпроекта буксира завершится к июлю 2024 года и обойдется в 4,2 миллиарда рублей.Сообщалось, что ядерный буксир будет предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы. Он получил название "Зевс", а сами научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы называются "Нуклон".Также сообщалось, что испытать капельный холодильник-излучатель для ядерного буксира "Зевс" планируется на МКС.
https://radiosputnik.ria.ru/20210627/mars-1738807974.html
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россия, марс, роскосмос
"Роскосмос" предложил создать на Марсе АЭС
03:07 10.07.2021 (обновлено: 05:07 10.07.2021)
 
© NASAМарс
Марс - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© NASA

Специалисты предприятия "Роскосмоса" предлагают создать на Марсе АЭС

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Специалисты предприятия "Роскосмоса" КБ "Арсенал" предлагают создать на будущей российской базе на Марсе атомную электростанцию для снабжения инфрастуктуры электричеством, а в качестве самого реактора использовать технологии, разработанные для ядерного космического буксира, следует из материалов предприятия, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Марсианскую АЭС предлагается доставить на орбиту Красной планеты в составе ядерного буксира "Зевс", а затем сбросить на поверхность на парашюте. После посадки происходит "задействование ЯЭУ (ядерной энергоустановки - ред.)" и "энергоснабжение марсианской базы".
Помимо того, ядерный буксир "Зевс", снабженный средствами ретрансляции сигналов и размещенный в точке либрации системы "Солнце-Марс" (равенства гравитационных сил этих тел), позволит организовать "высокоскоростной канал передачи информации на Землю с поверхности Марса и находящихся на орбите Марса космических аппаратов", следует из материалов КБ "Арсенал".
Ранее из материалов предприятия стало известно, что российский космический ядерный буксир "Зевс" с мегаваттной энергодвигательной установкой может быть использован для выведения из строя электромагнитным импульсом космических аппаратов потенциальных противников и "стрельбы" лазером. Помимо того, по данным исследовательского центра имени Келдыша, данный аппарат также может быть использован в системе ПВО. Ядерный буксир сможет подсвечивать воздушные цели с орбиты, а информация о засеченных объектах будет передаваться средствам ПВО.
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Создание элементов ядерного буксира на основе транспортно-энергетического модуля с ядерной энергоустановкой мегаваттного класса ведется в России с 2010 года. В 2019 году на Международном авиакосмическом салоне МАКС впервые был представлен макет буксира, а на форуме "Армия-2020" - трехмерная графика его работы в космосе.
В январе 2020 года в презентации первого заместителя генерального директора "Роскосмоса" Юрия Урличича, представленной на "Королевских чтениях", говорилось о планах запустить в 2030 году на орбиту космический ядерный буксир для летных испытаний. После этого намечается приступить к его серийному производству и коммерческому использованию. Согласно ранее обнародованному на сайте госзакупок контракту, разработка аванпроекта буксира завершится к июлю 2024 года и обойдется в 4,2 миллиарда рублей.
Сообщалось, что ядерный буксир будет предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы. Он получил название "Зевс", а сами научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы называются "Нуклон".
Также сообщалось, что испытать капельный холодильник-излучатель для ядерного буксира "Зевс" планируется на МКС.
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Хочу стать космонавтомРоссияМарсРоскосмос
 
 
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