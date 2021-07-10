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В Грозном мужчина с ножом напал на полицейских
В Грозном мужчина с ножом напал на полицейских - РИА Новости, 10.07.2021
В Грозном мужчина с ножом напал на полицейских
Вооруженный ножом мужчина напал на полицейских сводного отряда МВД на стационарном посту в Грозном, сообщили в пресс-службе управления СК по Чечне. РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T20:48
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следственный комитет россии (ск рф)
грозный
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ГРОЗНЫЙ, 10 июл — РИА Новости. Вооруженный ножом мужчина напал на полицейских сводного отряда МВД на стационарном посту в Грозном, сообщили в пресс-службе управления СК по Чечне.Инцидент произошел примерно в 17:35 на въезде в Висаитовский район столицы республики. Отмечается, что сотрудники МВД не пострадали. Личность нападавшего установили — это житель Грозного 1993 года рождения.Уголовное дело открыто по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.Следствие устанавливает все обстоятельства преступления.
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следственный комитет россии (ск рф), грозный, происшествия

В Грозном мужчина с ножом напал на полицейских

20:48 10.07.2021 (обновлено: 21:04 10.07.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ГРОЗНЫЙ, 10 июл — РИА Новости. Вооруженный ножом мужчина напал на полицейских сводного отряда МВД на стационарном посту в Грозном, сообщили в пресс-службе управления СК по Чечне.
Инцидент произошел примерно в 17:35 на въезде в Висаитовский район столицы республики.
"В целях пресечения преступных действий нападавшего полицейские применили табельное оружие, в результате чего мужчина был ранен и госпитализирован в больницу, где скончался от полученных ранений", — добавили в ведомстве.
Отмечается, что сотрудники МВД не пострадали.
Личность нападавшего установили — это житель Грозного 1993 года рождения.
Уголовное дело открыто по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Следствие устанавливает все обстоятельства преступления.
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