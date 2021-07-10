https://ria.ru/20210710/groznyy-1740758374.html

В Грозном мужчина с ножом напал на полицейских

В Грозном мужчина с ножом напал на полицейских - РИА Новости, 10.07.2021

В Грозном мужчина с ножом напал на полицейских

Мужчина напал с ножом на полицейских, несших службу на стационарном посту в Грозном, огнем из табельного оружия он был уничтожен, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T20:45

2021-07-10T20:45

2021-07-10T20:53

россия

следственный комитет россии (ск рф)

грозный

происшествия

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ГРОЗНЫЙ, 10 июл – РИА Новости. Мужчина напал с ножом на полицейских, несших службу на стационарном посту в Грозном, огнем из табельного оружия он был уничтожен, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ по Чечне."Девятого июля, примерно в 17.35 при въезде в Висаитовский район Грозного вооруженный ножом мужчина совершил нападение на сотрудников сводного отряда полиции МВД России в Чеченской Республике, несших службу на стационарном посту. В целях пресечения преступных действий нападавшего полицейские применили табельное оружие, в результате чего мужчина был ранен и госпитализирован в больницу, где скончался от полученных ранений", - говорится в сообщении.Сотрудники полиции при этом не пострадали.Личность нападавшего установлена - это житель Грозного, 1993 года рождения. Следствие возбудило уголовное дело по статье 317 УК РФ о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, отмечает пресс-служба ведомства.

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2021

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россия, следственный комитет россии (ск рф), грозный, происшествия