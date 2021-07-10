https://ria.ru/20210710/donbass-1740723634.html

В ЛНР зафиксировали работу комплекса РЭБ украинских силовиков

В ЛНР зафиксировали работу комплекса РЭБ украинских силовиков - РИА Новости, 10.07.2021

В ЛНР зафиксировали работу комплекса РЭБ украинских силовиков

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T13:02

2021-07-10T13:02

2021-07-10T13:02

ситуация в днр и лнр

смм обсе

обсе

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

киев

в мире

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ЛУГАНСК, 10 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Подлесное, Троицкое и Орехово в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями.Также в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики заявили журналистам, что украинские силовики размещают бронетехнику в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе."В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", - сказал представитель пресс-службы.По его словам, в течение минувших суток разведка ЛНР выявила бронетехнику и танк украинских силовиков вблизи подконтрольного Киеву Подлесного, а также боевые бронированные машины рядом с жилыми домами в подконтрольной украинским силовикам Лоскутовке."Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия, в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - добавил представитель пресс-службы.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210709/donbass-1740690973.html

https://ria.ru/20210710/donbass-1740626812.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

киев

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ситуация в днр и лнр, смм обсе, обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, киев, в мире