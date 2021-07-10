В ЛНР зафиксировали работу комплекса РЭБ украинских силовиков
Народная милиция ЛНР зафиксировала работу комплекса РЭБ украинских силовиков
ЛУГАНСК, 10 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Подлесное, Троицкое и Орехово в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
"В зоне ответственности 59-й, 24-й и 57-й бригад ВСУ с целью подавления сигналов управления БПЛА СММ ОБСЕ вблизи населенных пунктов Подлесное, Троицкое и Орехово зафиксировано применялись станции РЭБ "Буковель-АД", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, данные факты подтверждаются отчетом миссии ОБСЕ от 9 июля.
Также в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики заявили журналистам, что украинские силовики размещают бронетехнику в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе.
"В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, в течение минувших суток разведка ЛНР выявила бронетехнику и танк украинских силовиков вблизи подконтрольного Киеву Подлесного, а также боевые бронированные машины рядом с жилыми домами в подконтрольной украинским силовикам Лоскутовке.
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"Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия, в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - добавил представитель пресс-службы.
Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.