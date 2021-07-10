https://ria.ru/20210710/donbass-1740626812.html

"Неважно, сколько погибнет": ВСУ готовят кровавый сценарий в Донбассе

"Неважно, сколько погибнет": ВСУ готовят кровавый сценарий в Донбассе - РИА Новости, 10.07.2021

"Неважно, сколько погибнет": ВСУ готовят кровавый сценарий в Донбассе

На фоне усиления военной активности НАТО в Черноморском регионе из Киева звучат все более воинственные заявления. Советник украинской делегации в Трехсторонней... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T08:00

2021-07-10T08:00

2021-07-10T09:53

алексей арестович

виктор литовкин

россия

вооруженные силы украины

военно-морские силы украины

анкара

киев

безопасность

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости, Андрей Коц. На фоне усиления военной активности НАТО в Черноморском регионе из Киева звучат все более воинственные заявления. Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович на днях сообщил, что украинская армия "способна взять под контроль мятежные регионы Донбасса в самые короткие сроки". Однако даже ближайшие союзники Украины в этом сильно сомневаются. О планах Киева — в материале РИА Новости.Отрезать от границыХотя "весеннее обострение" у ВСУ со стягиванием войск и техники к линии разграничения завершилось ничем, обстановка в Донбассе неспокойная. Украинская армия ежедневно обстреливает населенные пункты непризнанных республик, над фронтом постоянно висят разведывательные беспилотники, на нейтральной полосе то и дело срабатывают мины. Однако каких-либо значимых передвижений бронетехники и личного состава не было.Тем не менее украинские политики в выражениях не стесняются и откровенно признаются в агрессивных планах. Так, советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович прямо заявил: ВСУ готовятся к наступлению. Он уверен, что армия сможет "отвоевать Донбасс, даже если Россия отреагирует и заведет свои войска".По его словам, ВСУ в случае эскалации вооруженного конфликта первым делом окружат крупные города, отрежут их от путей снабжения и ударят артиллерией по восточным границам ДНР и ЛНР.Что будет дальше, советник не уточнил. Очевидно, в Киеве понимают, что быстро захватить Луганск и Донецк нереально, так как там сосредоточены главные силы непризнанных республик. В 2014-2015 годах соединения и части ВСУ уже пытались провернуть подобные операции, но неизменно попадали в окружение. Котлы логично заканчивались разгромом украинской армии.Вероятно, Арестович намекает на полную блокаду Донецка и Луганска по сценарию четырехлетней осады Сараево боснийскими сербами в 1990-х. Это неминуемо обернется большими жертвами среди гражданских. Но Украину и ее западных партнеров подобные перспективы не пугают. Более того, на учениях Sea Breeze военнослужащие НАТО специально тренировали солдат ВСУ вести боевые действия на территории с враждебно настроенным населением.Сомнения союзниковСкорее всего, воинственность Арестовича — обычная для киевских политиков бравада. Большинство экспертов уверены: ВСУ сейчас точно не готовы к полномасштабной наступательной операции.По словам генерал-майора запаса Владимира Богатырева, реальное состояние ВСУ — критическое. Особенно частей, дислоцированных в Донбассе. Боеприпасов и продовольствия не хватает, финансирование военных — скудное.Полковник в отставке Виктор Литовкин отмечает, что современные вооружения Киев демонстрирует лишь на парадах. А техника, задействованная в Донбассе, находится в плачевном состоянии.Самое обидное для Киева — это мнение разделяют и аналитики исследовательской службы конгресса США, тщательно проанализировавшие боеспособность ВСУ. Американские законодатели весьма озабочены тем, куда уходят бюджетные деньги, выделенные на модернизацию и обучение украинских союзников.Выводы спецкомиссии неутешительны: "Несмотря на крупный объем оборонной промышленности и запасов вооружений, многие имеющиеся у Украины образцы техники устарели и нуждаются в существенном ремонте". Западные аналитики признают, что с 2014-го ВСУ серьезно модернизировали парк техники, однако большинство образцов вооружений по-прежнему представляют собой доработанные версии старых, еще советских систем.В отчете отмечается, что серьезные потери понесли Военно-воздушные силы Украины, которые не получали должного финансирования и технического обслуживания. Возраст большинства самолетов и вертолетов ВСУ превышает 30 лет.Еще хуже дела у ВМСУ, потерявших после возвращения Крыма в Россию более 70 процентов корабельного состава и много офицеров. Перспектив для развития просто нет. Так, недавно власти объявили о закрытии крупнейшего в стране Черноморского судостроительного завода в Николаеве, где в советское время строили боевые корабли первого ранга. А единственный турецкий корвет, заказанный Киевом в Анкаре, вряд ли улучшит ситуацию.Однако проблемы не только в "железе". "Низкие зарплаты, отсутствие образовательных возможностей и нехватка жилья (особенно для семей) могут способствовать большой текучке кадров в ВСУ и ограничивать продолжительность службы профессиональных солдат и младшего командного состава", — говорится в докладе комиссии.Полный бардакУсугубляет положение низкая боевая дисциплина. В начале недели пресс-служба управления Народной милиции ЛНР сообщала, что с момента вступления в силу дополнительных мер по перемирию части одного только оперативного командования "Север" понесли внушительные небоевые потери. По данным непризнанной республики, менее чем за год в Донбассе выбыли из строя 269 украинских солдат и офицеров, из них 86 — безвозвратно. То есть ВСУ в относительно мирных условиях лишились целого батальона. Больше всего пострадала 14-я отдельная механизированная бригада: минус 87 человек вне боя.Подавляющее большинство потерь — последствия алкоголизма, наркомании и неосторожного обращения с оружием и боевой техникой. В конце июня в Народной милиции ДНР сообщили, что в третьем батальоне 72-й бригады в районе Авдеевки двое украинских военнослужащих изрядно выпили, после чего один из них выстрелил другому в живот. А в 128-й бригаде нетрезвый рядовой пальнул себе под ноги из подствольного гранатомета — остался жив, но получил осколочные ранения.В нейтральной полосе тоже серьезные потери. Несколько дней назад недалеко от поселка Мироновский тяжело ранен боец 59-й бригады ВСУ — он пытался обезвредить мину МОН-50. В пресс-службе Народной милиции пояснили, что солдат не был обучен саперному делу, а просто решил уничтожить опасную находку выстрелом из автомата. Примерно в то же время пятеро бойцов ВСУ из 93-й бригады подорвались в бронеавтомобиле на собственной мине. Один погиб, четверо — в госпитале.

https://radiosputnik.ria.ru/20210707/donbass-1740205311.html

https://ria.ru/20210707/donbass-1740339698.html

https://ria.ru/20210707/ukraina-1740261911.html

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алексей арестович , виктор литовкин, россия, вооруженные силы украины, военно-морские силы украины, анкара, киев, безопасность