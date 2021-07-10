"Партия Роста" представила документы для заверения списков в Госдуму
15:23 10.07.2021 (обновлено: 15:28 10.07.2021)
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов и первая тройка федерального списка "Партии роста" во время съезда в Московском международном деловом центре "Москва-Сити"
"Партия Роста" представила в ЦИК документы для заверения списков кандидатов на выборы в Госдуму
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. "Партия Роста" представила в ЦИК документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы, передает корреспондент РИА Новости.
Федеральный список "Партии Роста" возглавила женская тройка: общественный деятель Ксения Безуглова, депутат городской думы Томска Елена Ульянова и режиссер, клипмейкер Ирина Миронова. Лидер партии Борис Титов возглавил территориальную группу по Москве.
"Сегодня "Партия Роста" представляет список кандидатов в депутаты Госдумы по 37 региональным группам. У нас 300 человек в федеральном списке и 105 одномандатников", - сказала журналистам Ульянова.
Как подчеркнула Безуглова, 80% кандидатов - члены партии.
Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.