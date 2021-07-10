https://ria.ru/20210710/dokumenty-1740734254.html

"Партия Роста" представила документы для заверения списков в Госдуму

"Партия Роста" представила документы для заверения списков в Госдуму - РИА Новости, 10.07.2021

"Партия Роста" представила документы для заверения списков в Госдуму

"Партия Роста" представила в ЦИК документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T15:23

2021-07-10T15:23

2021-07-10T15:28

партия роста

борис титов

госдума рф

москва

политика

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. "Партия Роста" представила в ЦИК документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы, передает корреспондент РИА Новости.Федеральный список "Партии Роста" возглавила женская тройка: общественный деятель Ксения Безуглова, депутат городской думы Томска Елена Ульянова и режиссер, клипмейкер Ирина Миронова. Лидер партии Борис Титов возглавил территориальную группу по Москве."Сегодня "Партия Роста" представляет список кандидатов в депутаты Госдумы по 37 региональным группам. У нас 300 человек в федеральном списке и 105 одномандатников", - сказала журналистам Ульянова.Как подчеркнула Безуглова, 80% кандидатов - члены партии.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

партия роста, борис титов, госдума рф, москва, политика