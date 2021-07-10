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"Партия Роста" представила документы для заверения списков в Госдуму
"Партия Роста" представила документы для заверения списков в Госдуму - РИА Новости, 10.07.2021
"Партия Роста" представила документы для заверения списков в Госдуму
"Партия Роста" представила в ЦИК документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T15:23
2021-07-10T15:28
партия роста
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политика
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. "Партия Роста" представила в ЦИК документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы, передает корреспондент РИА Новости.Федеральный список "Партии Роста" возглавила женская тройка: общественный деятель Ксения Безуглова, депутат городской думы Томска Елена Ульянова и режиссер, клипмейкер Ирина Миронова. Лидер партии Борис Титов возглавил территориальную группу по Москве."Сегодня "Партия Роста" представляет список кандидатов в депутаты Госдумы по 37 региональным группам. У нас 300 человек в федеральном списке и 105 одномандатников", - сказала журналистам Ульянова.Как подчеркнула Безуглова, 80% кандидатов - члены партии.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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партия роста, борис титов, госдума рф, москва, политика
"Партия Роста" представила документы для заверения списков в Госдуму
15:23 10.07.2021 (обновлено: 15:28 10.07.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов и первая тройка федерального списка "Партии роста" во время съезда в Московском международном деловом центре "Москва-Сити"
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов и первая тройка федерального списка Партии роста во время съезда в Московском международном деловом центре Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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"Партия Роста" представила в ЦИК документы для заверения списков кандидатов на выборы в Госдуму

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. "Партия Роста" представила в ЦИК документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы, передает корреспондент РИА Новости.
Федеральный список "Партии Роста" возглавила женская тройка: общественный деятель Ксения Безуглова, депутат городской думы Томска Елена Ульянова и режиссер, клипмейкер Ирина Миронова. Лидер партии Борис Титов возглавил территориальную группу по Москве.
"Сегодня "Партия Роста" представляет список кандидатов в депутаты Госдумы по 37 региональным группам. У нас 300 человек в федеральном списке и 105 одномандатников", - сказала журналистам Ульянова.
Как подчеркнула Безуглова, 80% кандидатов - члены партии.
Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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