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Научная жара! Синтез белка: как искусственная органика спасет будущее
Научная жара! Синтез белка: как искусственная органика спасет будущее - РИА Новости, 10.07.2021
Научная жара! Синтез белка: как искусственная органика спасет будущее
Учёные научились создавать белковые молекулы со свойствами, которых нет у естественных белков: устойчивость к температуре и кислоте, ускорение химических реакций, нестандартная форма и даже абсолютно новые аминокислоты. Зачем? Какое применение этим белкам есть в фарме, сельском хозяйстве, химии? Как создать с нуля абсолютно новый белок?
2021-07-10T12:00
2021-07-10T12:00
2021-07-10T12:00
мы все умрём. но это не точно
подкаст
биология
белки
сколковский институт науки и технологий
наука
медицина
технологии
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Научная жара! Синтез белка: как искусственная органика спасет будущее
Учёные научились создавать белковые молекулы со свойствами, которых нет у естественных белков: устойчивость к температуре и кислоте, ускорение химических реакций, нестандартная форма и даже абсолютно новые аминокислоты. Зачем? Какое применение этим белкам есть в фарме, сельском хозяйстве, химии? Как создать с нуля абсолютно новый белок?
audio/mpeg
Научная жара! Синтез белка: как искусственная органика спасет будущее
Учёные научились создавать белковые молекулы со свойствами, которых нет у естественных белков: устойчивость к температуре и кислоте, ускорение химических реакций, нестандартная форма и даже абсолютно новые аминокислоты. Зачем? Какое применение этим белкам есть в фарме, сельском хозяйстве, химии? Как создать с нуля абсолютно новый белок?
audio/mpeg
На эти и другие вопросы ответил Дмитрий Иванков - кандидат физико-математических наук, старший преподаватель, профессор Центра наук о жизни Сколковского института науки и технологий.РИА Новости и Сколковский институт науки и технологий представляют летний образовательный проект "Научная жара", в котором молодые и успешные ученые рассказывают о последних веяниях и достижениях науки в России и мире, объясняют простыми словами сложные вещи, доказывают.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Игорь КривицкийМонтаж Семёна НедовенчанногоСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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аудио, подкаст, биология, белки, сколковский институт науки и технологий, наука, медицина, технологии
Научная жара! Синтез белка: как искусственная органика спасет будущее
Учёные научились создавать белковые молекулы со свойствами, которых нет у естественных белков: устойчивость к температуре и кислоте, ускорение химических реакций, нестандартная форма и даже абсолютно новые аминокислоты. Зачем? Какое применение этим белкам есть в фарме, сельском хозяйстве, химии? Как создать с нуля абсолютно новый белок?