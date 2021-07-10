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Мы все умрём. Но это не точно
Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают, и опасности, которыми могут грозить человечеству.
https://ria.ru/20210710/biozintez-1740666822.html
Научная жара! Синтез белка: как искусственная органика спасет будущее
Научная жара! Синтез белка: как искусственная органика спасет будущее - РИА Новости, 10.07.2021
Научная жара! Синтез белка: как искусственная органика спасет будущее
Учёные научились создавать белковые молекулы со свойствами, которых нет у естественных белков: устойчивость к температуре и кислоте, ускорение химических реакций, нестандартная форма и даже абсолютно новые аминокислоты. Зачем? Какое применение этим белкам есть в фарме, сельском хозяйстве, химии? Как создать с нуля абсолютно новый белок?
2021-07-10T12:00
2021-07-10T12:00
мы все умрём. но это не точно
подкаст
биология
белки
сколковский институт науки и технологий
наука
медицина
технологии
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Научная жара! Синтез белка: как искусственная органика спасет будущее
Учёные научились создавать белковые молекулы со свойствами, которых нет у естественных белков: устойчивость к температуре и кислоте, ускорение химических реакций, нестандартная форма и даже абсолютно новые аминокислоты. Зачем? Какое применение этим белкам есть в фарме, сельском хозяйстве, химии? Как создать с нуля абсолютно новый белок?
audio/mpeg
Научная жара! Синтез белка: как искусственная органика спасет будущее
Учёные научились создавать белковые молекулы со свойствами, которых нет у естественных белков: устойчивость к температуре и кислоте, ускорение химических реакций, нестандартная форма и даже абсолютно новые аминокислоты. Зачем? Какое применение этим белкам есть в фарме, сельском хозяйстве, химии? Как создать с нуля абсолютно новый белок?
audio/mpeg
На эти и другие вопросы ответил Дмитрий Иванков - кандидат физико-математических наук, старший преподаватель, профессор Центра наук о жизни Сколковского института науки и технологий.РИА Новости и Сколковский институт науки и технологий представляют летний образовательный проект "Научная жара", в котором молодые и успешные ученые рассказывают о последних веяниях и достижениях науки в России и мире, объясняют простыми словами сложные вещи, доказывают.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Игорь КривицкийМонтаж Семёна НедовенчанногоСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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аудио, подкаст, биология, белки, сколковский институт науки и технологий, наука, медицина, технологии

Научная жара! Синтез белка: как искусственная органика спасет будущее

12:00 10.07.2021
 
Мы все умрём. Но это не точно
Научная жара! Синтез белка: как искусственная органика спасет будущее
Вчера, 12:00
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Учёные научились создавать белковые молекулы со свойствами, которых нет у естественных белков: устойчивость к температуре и кислоте, ускорение химических реакций, нестандартная форма и даже абсолютно новые аминокислоты. Зачем? Какое применение этим белкам есть в фарме, сельском хозяйстве, химии? Как создать с нуля абсолютно новый белок?
На эти и другие вопросы ответил Дмитрий Иванков - кандидат физико-математических наук, старший преподаватель, профессор Центра наук о жизни Сколковского института науки и технологий.
РИА Новости и Сколковский институт науки и технологий представляют летний образовательный проект "Научная жара", в котором молодые и успешные ученые рассказывают о последних веяниях и достижениях науки в России и мире, объясняют простыми словами сложные вещи, доказывают.
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Как и где бесплатно подписаться на подкасты
__________
Эпизод подготовили Игорь Кривицкий
Монтаж Семёна Недовенчанного
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