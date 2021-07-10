https://ria.ru/20210710/biozintez-1740666822.html

Научная жара! Синтез белка: как искусственная органика спасет будущее

Научная жара! Синтез белка: как искусственная органика спасет будущее - РИА Новости, 10.07.2021

Научная жара! Синтез белка: как искусственная органика спасет будущее

Учёные научились создавать белковые молекулы со свойствами, которых нет у естественных белков: устойчивость к температуре и кислоте, ускорение химических реакций, нестандартная форма и даже абсолютно новые аминокислоты. Зачем? Какое применение этим белкам есть в фарме, сельском хозяйстве, химии? Как создать с нуля абсолютно новый белок?

2021-07-10T12:00

2021-07-10T12:00

2021-07-10T12:00

мы все умрём. но это не точно

подкаст

биология

белки

сколковский институт науки и технологий

наука

медицина

технологии

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Научная жара! Синтез белка: как искусственная органика спасет будущее Учёные научились создавать белковые молекулы со свойствами, которых нет у естественных белков: устойчивость к температуре и кислоте, ускорение химических реакций, нестандартная форма и даже абсолютно новые аминокислоты. Зачем? Какое применение этим белкам есть в фарме, сельском хозяйстве, химии? Как создать с нуля абсолютно новый белок? audio/mpeg

Научная жара! Синтез белка: как искусственная органика спасет будущее Учёные научились создавать белковые молекулы со свойствами, которых нет у естественных белков: устойчивость к температуре и кислоте, ускорение химических реакций, нестандартная форма и даже абсолютно новые аминокислоты. Зачем? Какое применение этим белкам есть в фарме, сельском хозяйстве, химии? Как создать с нуля абсолютно новый белок? audio/mpeg

На эти и другие вопросы ответил Дмитрий Иванков - кандидат физико-математических наук, старший преподаватель, профессор Центра наук о жизни Сколковского института науки и технологий.РИА Новости и Сколковский институт науки и технологий представляют летний образовательный проект "Научная жара", в котором молодые и успешные ученые рассказывают о последних веяниях и достижениях науки в России и мире, объясняют простыми словами сложные вещи, доказывают.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Игорь КривицкийМонтаж Семёна НедовенчанногоСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст, биология, белки, сколковский институт науки и технологий, наука, медицина, технологии