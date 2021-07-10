Маловато будет: как девушки перестали бояться и полюбили бикини
Подумать только: презентация бикини могла и не состояться! В 1946 году никто из моделей не отваживался надеть провокационный наряд.
Подумать только: презентация бикини могла и не состояться! В 1946 году никто из моделей не отваживался надеть провокационный наряд.
Рискнула только танцовщица из Казино де Пари Мишелин Бернардини. На презентации она держала маленькую коробочку, куда помещался весь костюм.
Рискнула только танцовщица из Казино де Пари Мишелин Бернардини. На презентации она держала маленькую коробочку, куда помещался весь костюм.
На пляжах Италии, Португалии и Испании носить бикини было запрещено. Понадобились годы, чтобы купальник признали и он стал неотъемлемой частью летнего гардероба.
На пляжах Италии, Португалии и Испании носить бикини было запрещено. Понадобились годы, чтобы купальник признали и он стал неотъемлемой частью летнего гардероба.
Все это время дизайнеры продолжали экспериментировать, в ход шли самые неожиданные материалы. На фото — бикини из изоленты.
Все это время дизайнеры продолжали экспериментировать, в ход шли самые неожиданные материалы. На фото — бикини из изоленты.
И без того маленький купальник становился все меньше.
Сначала талия спустилась на бедра, а потом в моду вошли совсем уж крошечные стринги.
Сначала талия спустилась на бедра, а потом в моду вошли совсем уж крошечные стринги.
Наконец свершилось: бикини попал на подиумы и журнальные обложки. Это было признание.
Наконец свершилось: бикини попал на подиумы и журнальные обложки. Это было признание.
Сегодня бикини неотделим от пляжной моды.
Купальники прочно вошли в индустрию развлечений.
Купальники прочно вошли в индустрию развлечений.
В них выступают артисты кабаре, мюзик-холлов и цирков.
Девушки в купальниках уже никого не шокируют.
Девушки в купальниках уже никого не шокируют.
Бикини — официальная форма для участниц соревнований по пляжному волейболу, бодибилдингу и даже спортивным танцам.
Бикини — официальная форма для участниц соревнований по пляжному волейболу, бодибилдингу и даже спортивным танцам.
Участницы массового спуска в купальниках на фестивале GrelkaFest в поселке Шерегеш Кемеровской области.
Участницы массового спуска в купальниках на фестивале GrelkaFest в поселке Шерегеш Кемеровской области.
Бикини постоянно меняется в зависимости от веяний моды.
Бикини постоянно меняется в зависимости от веяний моды.
На смену верхним треугольникам приходят полоски ткани, трусики уменьшаются до ленточек или, наоборот, увеличиваются до шортиков.
На смену верхним треугольникам приходят полоски ткани, трусики уменьшаются до ленточек или, наоборот, увеличиваются до шортиков.
Стилисты советуют иметь в гардеробе сразу несколько купальников.
Купальники могут различаться по стилю, цвету и фасону.
Какой и когда выбрать, зависит только от настроения.
Какой и когда выбрать, зависит только от настроения.