https://ria.ru/20210710/bikini-1736663101.html

Маловато будет: как девушки перестали бояться и полюбили бикини

Маловато будет: как девушки перестали бояться и полюбили бикини - РИА Новости, 10.07.2021

Маловато будет: как девушки перестали бояться и полюбили бикини

Модники отметили на этой неделе 75-й день рождения бикини. Впервые мир увидел мини-изобретение французского инженера Луи Реара пятого июля 1946 года. Новинка... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T09:00

2021-07-10T09:00

2021-07-10T10:07

фото

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Модники отметили на этой неделе 75-й день рождения бикини. Впервые мир увидел мини-изобретение французского инженера Луи Реара пятого июля 1946 года. Новинка тогда вызвала настоящую сенсацию и... тут же была запрещена. Что случилось потом, смотрите в фотоленте Ria.ru.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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