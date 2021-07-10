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Маловато будет: как девушки перестали бояться и полюбили бикини
Маловато будет: как девушки перестали бояться и полюбили бикини - РИА Новости, 10.07.2021
Маловато будет: как девушки перестали бояться и полюбили бикини
Модники отметили на этой неделе 75-й день рождения бикини. Впервые мир увидел мини-изобретение французского инженера Луи Реара пятого июля 1946 года. Новинка... РИА Новости, 10.07.2021
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Модники отметили на этой неделе 75-й день рождения бикини. Впервые мир увидел мини-изобретение французского инженера Луи Реара пятого июля 1946 года. Новинка тогда вызвала настоящую сенсацию и... тут же была запрещена. Что случилось потом, смотрите в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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фото, фото

Маловато будет: как девушки перестали бояться и полюбили бикини

09:00 10.07.2021 (обновлено: 10:07 10.07.2021)
 
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Модники отметили на этой неделе 75-й день рождения бикини. Впервые мир увидел мини-изобретение французского инженера Луи Реара пятого июля 1946 года. Новинка тогда вызвала настоящую сенсацию и... тут же была запрещена. Что случилось потом, смотрите в фотоленте Ria.ru.
© AFP 2021 / Getty Images/Jason Koerner

Подумать только: презентация бикини могла и не состояться! В 1946 году никто из моделей не отваживался надеть провокационный наряд.

Модели позируют за кулисами на Fashion Palette Miami Swim Week в Майами-Бич, Флорида
1 из 18

Подумать только: презентация бикини могла и не состояться! В 1946 году никто из моделей не отваживался надеть провокационный наряд.

© AFP 2021 / Getty Images/Jason Koerner
© AFP 2021 / -

Рискнула только танцовщица из Казино де Пари Мишелин Бернардини. На презентации она держала маленькую коробочку, куда помещался весь костюм.

5 июля 1946 года во время показа мод в Париже манекенщица Мишелин Бернардини впервые продемонстрировала миру бикини
2 из 18

Рискнула только танцовщица из Казино де Пари Мишелин Бернардини. На презентации она держала маленькую коробочку, куда помещался весь костюм.

© AFP 2021 / -
© AP Photo / Mark Lennihan

На пляжах Италии, Португалии и Испании носить бикини было запрещено. Понадобились годы, чтобы купальник признали и он стал неотъемлемой частью летнего гардероба.

Модель Тайра Бэнкс в атласном бикини на показе мод Victoria's Secret в 1999 году в Нью-Йорке.
3 из 18

На пляжах Италии, Португалии и Испании носить бикини было запрещено. Понадобились годы, чтобы купальник признали и он стал неотъемлемой частью летнего гардероба.

© AP Photo / Mark Lennihan
© AFP 2021 / Douglas Magno

Все это время дизайнеры продолжали экспериментировать, в ход шли самые неожиданные материалы. На фото — бикини из изоленты.

Женщина в бикини из изоляционной ленты в цветах французского национального флага в спа-салоне Drika Bronze в Белу-Оризонти, Бразилия
4 из 18

Все это время дизайнеры продолжали экспериментировать, в ход шли самые неожиданные материалы. На фото — бикини из изоленты.

© AFP 2021 / Douglas Magno
© AFP 2021 / Getty Images/ Ethan Miller

И без того маленький купальник становился все меньше.

Парад бикини в Лас-Вегасе, штат Невада
5 из 18

И без того маленький купальник становился все меньше.

© AFP 2021 / Getty Images/ Ethan Miller
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Сначала талия спустилась на бедра, а потом в моду вошли совсем уж крошечные стринги.

Девушка плавает в бассейне, Крым
6 из 18

Сначала талия спустилась на бедра, а потом в моду вошли совсем уж крошечные стринги.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© AFP 2021 / Carl De Souza

Наконец свершилось: бикини попал на подиумы и журнальные обложки. Это было признание.

Мисс Соединенное Королевство, Брук Джонстон, позирует фотографам в Ковент-Гарден в Лондоне в бикини из листьев салата
7 из 18

Наконец свершилось: бикини попал на подиумы и журнальные обложки. Это было признание.

© AFP 2021 / Carl De Souza
© AFP 2021 / Peter Parks

Сегодня бикини неотделим от пляжной моды.

Девушки загорают на пляже в Сиднее
8 из 18

Сегодня бикини неотделим от пляжной моды.

© AFP 2021 / Peter Parks
© AP Photo / Silvia Izquierdo

Купальники прочно вошли в индустрию развлечений.

Девушка занимается йогой на доске, Рио-де-Жанейро, Бразилия
9 из 18

Купальники прочно вошли в индустрию развлечений.

© AP Photo / Silvia Izquierdo
© AFP 2021 / STR

В них выступают артисты кабаре, мюзик-холлов и цирков.

Девушки катаются на лыжах на горнолыжном курорте, провинция Хэнань в центральном Китае
10 из 18

В них выступают артисты кабаре, мюзик-холлов и цирков.

© AFP 2021 / STR
© AP Photo / Ben Margot

Девушки в купальниках уже никого не шокируют.

Девушка в бикини фотографируется возле моста Золотые Ворота, Сан-Франциско
11 из 18

Девушки в купальниках уже никого не шокируют.

© AP Photo / Ben Margot
© AFP 2021 / Thomas Coex

Бикини — официальная форма для участниц соревнований по пляжному волейболу, бодибилдингу и даже спортивным танцам.

Чирлидеры во время отборочных соревнований по пляжному волейболу в Пекине
12 из 18

Бикини — официальная форма для участниц соревнований по пляжному волейболу, бодибилдингу и даже спортивным танцам.

© AFP 2021 / Thomas Coex
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Участницы массового спуска в купальниках на фестивале GrelkaFest в поселке Шерегеш Кемеровской области.

Фестиваль GrelkaFest в Шерегеше
13 из 18

Участницы массового спуска в купальниках на фестивале GrelkaFest в поселке Шерегеш Кемеровской области.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© AP Photo / Andre Penner

Бикини постоянно меняется в зависимости от веяний моды.

Участницы конкурса Miss BumBum Brazil в Сан-Паулу, Бразилия
14 из 18

Бикини постоянно меняется в зависимости от веяний моды.

© AP Photo / Andre Penner
© AP Photo / Drew Angerer

На смену верхним треугольникам приходят полоски ткани, трусики уменьшаются до ленточек или, наоборот, увеличиваются до шортиков.

Модели готовится подавать вегетарианские хотдоги с чили по случаю Национального дня вегетарианской хотдога, Вашингтон.
15 из 18

На смену верхним треугольникам приходят полоски ткани, трусики уменьшаются до ленточек или, наоборот, увеличиваются до шортиков.

© AP Photo / Drew Angerer
© AFP 2021 / Sandy Huffaker

Стилисты советуют иметь в гардеробе сразу несколько купальников.

Женщина позирует фотографу в районе Пасифик-Бич в Сан-Диего, Калифорния
16 из 18

Стилисты советуют иметь в гардеробе сразу несколько купальников.

© AFP 2021 / Sandy Huffaker
© AFP 2021 / Vyacheslav Oseledko

Купальники могут различаться по стилю, цвету и фасону.

Участницы соревнований по бодибилдингу Фитнес-бикини в Бишкеке
17 из 18

Купальники могут различаться по стилю, цвету и фасону.

© AFP 2021 / Vyacheslav Oseledko
© AP Photo / Lynne Sladky

Какой и когда выбрать, зависит только от настроения.

В районе Винвуд в Майами. На ней купальник Savage Swim, она работала с дизайнером и группой женщин, делающих рекламные фотографии
18 из 18

Какой и когда выбрать, зависит только от настроения.

© AP Photo / Lynne Sladky
 
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