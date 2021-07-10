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Появилось новое видео с места крушения Ан-26 на Камчатке
Появилось новое видео с места крушения Ан-26 на Камчатке - РИА Новости, 10.07.2021
Появилось новое видео с места крушения Ан-26 на Камчатке
Обломки потерпевшего крушение на Камчатке Ан-26 и вещи погибших до сих остаются на побережье в нескольких километрах от Паланы, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T11:54
2021-07-10T11:54
крушение ан-26 на камчатке
ан-26
палана
петропавловск-камчатский
происшествия
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ПАЛАНА (Камчатский край), 10 июл - РИА Новости, Светлана Задера. Обломки потерпевшего крушение на Камчатке Ан-26 и вещи погибших до сих остаются на побережье в нескольких километрах от Паланы, передает корреспондент РИА Новости.Как передает корреспондент, место крушения Ан-26 находится примерно в 9-10 километрах от поселка Палана. От самого поселка до места крушения по дороге добраться невозможно, но можно доехать от Паланы до побережья - по грунтовой дороге путь в 7,5 километра занимает примерно 15 минут. Дальше к месту крушения можно пройти по каменистому побережью пешком, но идти можно только во время отлива. В начале отлива освобождается прибрежная часть, в пик прилива ширина "пляжа" доходит до 200 метров, по ней можно идти. Во время прилива находиться там опасно. Как рассказывали корреспонденту агентства местные жители, именно поэтому многие там тонули. До места крушения по побережью нужно идти еще примерно 25 минут по камням и песку.Место крушения самолета находится примерно в двух километрах по побережью. Как передает корреспондент РИА Новости, детали обшивки самолета и вещи погибших при крушении все еще лежат на каменистом побережье. Спасатели до сих пор работают на побережье и на сопках.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал 6 июля перед маневром при заходе на посадку в девяти километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли.
https://ria.ru/20210708/zapis-1740496126.html
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Обломки потерпевшего крушение на Камчатке Ан-26
Обломки потерпевшего крушение на Камчатке Ан-26. Фото и видео корреспондента РИА Новости.
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крушение ан-26 на камчатке, ан-26, палана, петропавловск-камчатский, происшествия
Появилось новое видео с места крушения Ан-26 на Камчатке
11:54 10.07.2021
 

Появилось новое видео с места крушения Ан-26 у поселка Палана на Камчатке

Читать ria.ru в
ПАЛАНА (Камчатский край), 10 июл - РИА Новости, Светлана Задера. Обломки потерпевшего крушение на Камчатке Ан-26 и вещи погибших до сих остаются на побережье в нескольких километрах от Паланы, передает корреспондент РИА Новости.
Как передает корреспондент, место крушения Ан-26 находится примерно в 9-10 километрах от поселка Палана. От самого поселка до места крушения по дороге добраться невозможно, но можно доехать от Паланы до побережья - по грунтовой дороге путь в 7,5 километра занимает примерно 15 минут. Дальше к месту крушения можно пройти по каменистому побережью пешком, но идти можно только во время отлива. В начале отлива освобождается прибрежная часть, в пик прилива ширина "пляжа" доходит до 200 метров, по ней можно идти. Во время прилива находиться там опасно. Как рассказывали корреспонденту агентства местные жители, именно поэтому многие там тонули. До места крушения по побережью нужно идти еще примерно 25 минут по камням и песку.
Место крушения самолета находится примерно в двух километрах по побережью. Как передает корреспондент РИА Новости, детали обшивки самолета и вещи погибших при крушении все еще лежат на каменистом побережье. Спасатели до сих пор работают на побережье и на сопках.
Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал 6 июля перед маневром при заходе на посадку в девяти километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли.
Запись переговоров пилота разбившегося Ан-26 с диспетчером аэропорта пос. Палана - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 18:28
Опубликована запись переговоров пилота упавшего Ан-26 с диспетчером
 
Крушение Ан-26 на КамчаткеАн-26ПаланаПетропавловск-КамчатскийПроисшествия
 
 
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