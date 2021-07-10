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Спасатели обследовали побережье в районе крушения Ан-26 на Камчатке
Спасатели обследовали побережье в районе крушения Ан-26 на Камчатке - РИА Новости, 10.07.2021
Спасатели обследовали побережье в районе крушения Ан-26 на Камчатке
Наземная группировка спасателей за сутки обследовала 20 километров прибрежной линии в районе крушения Ан-26 на Камчатке, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T07:46
2021-07-10T07:46
2021-07-10T07:46
крушение ан-26 на камчатке
ан-26
палана
происшествия
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Наземная группировка спасателей за сутки обследовала 20 километров прибрежной линии в районе крушения Ан-26 на Камчатке, сообщает региональный главк МЧС РФ.Кроме того, вывезены найденные обломки самолёта. Одна из поисковых групп была направлена на 40-60 километров от места крушения для обследования местности, где из-за подводных течений скапливается основная масса плавника.Добавляется, что психологи по телефону горячей линии оказывают круглосуточную помощь пострадавшим."Всего за весь период поисков авиацией обследовано более 590 квадратных километров, наземной группировкой — более 65 километров прибрежной полосы и горной местности. Водолазами обследовано 8 квадратных километров морского дна. Численность группировки на месте крушения составляет 72 человека и 14 единиц техники", - добавляется в сообщении.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал 6 июля перед маневром при заходе на посадку в девяти километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли.
палана
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крушение ан-26 на камчатке, ан-26, палана, происшествия
Спасатели обследовали побережье в районе крушения Ан-26 на Камчатке
Спасатели обследовали 20 километров прибрежной линий в районе крушения Ан-26 на Камчатке
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости.
Наземная группировка спасателей за сутки обследовала 20 километров прибрежной линии в районе крушения Ан-26
на Камчатке, сообщает региональный главк МЧС РФ.
"За минувшие сутки в ходе поисковой операции спасателями обследовано 20 километров прибрежной линии, в том числе с помощью беспилотной авиации — 1,5 квадратных километра. С вертолёта обследовано 480 квадратных километров прибрежной зоны и водной акватории. Водолазными группами обследовано 4,5 квадратных километров морского дна", - говорится в сообщении.
Кроме того, вывезены найденные обломки самолёта. Одна из поисковых групп была направлена на 40-60 километров от места крушения для обследования местности, где из-за подводных течений скапливается основная масса плавника.
Добавляется, что психологи по телефону горячей линии оказывают круглосуточную помощь пострадавшим.
"Всего за весь период поисков авиацией обследовано более 590 квадратных километров, наземной группировкой — более 65 километров прибрежной полосы и горной местности. Водолазами обследовано 8 квадратных километров морского дна. Численность группировки на месте крушения составляет 72 человека и 14 единиц техники", - добавляется в сообщении.
Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал 6 июля перед маневром при заходе на посадку в девяти километрах от поселка Палана
. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли.