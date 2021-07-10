https://ria.ru/20210710/aviakatastrofa-1740700656.html

Спасатели обследовали побережье в районе крушения Ан-26 на Камчатке

Спасатели обследовали побережье в районе крушения Ан-26 на Камчатке - РИА Новости, 10.07.2021

Спасатели обследовали побережье в районе крушения Ан-26 на Камчатке

Наземная группировка спасателей за сутки обследовала 20 километров прибрежной линии в районе крушения Ан-26 на Камчатке, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T07:46

2021-07-10T07:46

2021-07-10T07:46

крушение ан-26 на камчатке

ан-26

палана

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740254294_4:0:1496:839_1920x0_80_0_0_12c7d84986cc9cd8c2afb8adc1e77390.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Наземная группировка спасателей за сутки обследовала 20 километров прибрежной линии в районе крушения Ан-26 на Камчатке, сообщает региональный главк МЧС РФ.Кроме того, вывезены найденные обломки самолёта. Одна из поисковых групп была направлена на 40-60 километров от места крушения для обследования местности, где из-за подводных течений скапливается основная масса плавника.Добавляется, что психологи по телефону горячей линии оказывают круглосуточную помощь пострадавшим."Всего за весь период поисков авиацией обследовано более 590 квадратных километров, наземной группировкой — более 65 километров прибрежной полосы и горной местности. Водолазами обследовано 8 квадратных километров морского дна. Численность группировки на месте крушения составляет 72 человека и 14 единиц техники", - добавляется в сообщении.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал 6 июля перед маневром при заходе на посадку в девяти километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли.

палана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение ан-26 на камчатке, ан-26, палана, происшествия