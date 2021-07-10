https://ria.ru/20210710/afganistan-1740732710.html

"Уходят с позором". В Госдуме оценили итоги пребывания США в Афганистане

"Уходят с позором". В Госдуме оценили итоги пребывания США в Афганистане - РИА Новости, 10.07.2021

"Уходят с позором". В Госдуме оценили итоги пребывания США в Афганистане

Вашингтон не сумел исполнить благих намерений в Афганистане, в стране и регионе по-прежнему остаются угроза терроризма, экономическая разруха и криминал, сказал РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T15:09

2021-07-10T15:09

2021-07-10T15:09

россия

госдума рф

сергей железняк

афганистан

талибан

сша

безопасность

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Вашингтон не сумел исполнить благих намерений в Афганистане, в стране и регионе по-прежнему остаются угроза терроризма, экономическая разруха и криминал, сказал РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.Основная цель Соединенных Штатов в регионе, считает политик, состоит лишь в том, чтобы манипулировать ситуацией, тогда как жизненно важные вопросы обеспечения мира и безопасности так и не были решены. "У Вашингтона, как всегда, свои интересы – манипулировать ситуацией в регионе и максимально выкачивать ресурсы страны. Бесславный исход американских военных из Афганистана прикрывается властями США вывеской стремления к миру, который так и не удалось обеспечить для простых граждан страны", - высказался он.Железняк добавил, что "Вашингтон уходит из Афганистана с позором", оставляя позади нерешенные проблемы с наркотрафиком, криминалом и терроризмом, в то время как талибы усиливают влияние в стране."Талибан"* уже захватывает территорию страны, вооружаясь брошенным американцами оружием, уничтожая остатки государственности и выдавливая на территорию соседних стран террористов, перебравшихся из Ирака и Сирии", - отметил Железняк. Депутат подчеркнул, что напряженность в регионе только усилится, для России же необходимо сохранение стабильности и безопасности на афганской границе. "Все это грозит значительным увеличением напряженности во всей Средней Азии и на южных рубежах России... Крайне важно, чтобы афганская граница оставалась стабильно безопасной. Это не просто вопрос обязательств нашей страны перед членами ОДКБ, но и необходимость обеспечения мира в регионе для предотвращения распространения террористической угрозы и наркоторговли", - сказал депутат.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который Вашингтон обещал завершить до 11 сентября.В пятницу, 9 июля, появились сообщения, что талибы с боями зашли в Кандагар, административный центр одноименной провинции и крупнейший город на юге Афганистана. Ранее в тот же день сообщалось, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан боевики "Талибана"* взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. Тогда же официальный представитель политофиса движения Мухаммад Наим заявил РИА Новости, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах. Кроме того, талибы пообещали, что погранпереходы Афганистана с соседними странами будут работать в штатном режиме.* Террористическая организация, запрещенная в России* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210710/afganistan-1740705473.html

https://ria.ru/20210703/afganistan-1739682536.html

россия

афганистан

сша

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россия, госдума рф, сергей железняк, афганистан, талибан, сша, безопасность