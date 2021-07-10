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"Уходят с позором". В Госдуме оценили итоги пребывания США в Афганистане
"Уходят с позором". В Госдуме оценили итоги пребывания США в Афганистане - РИА Новости, 10.07.2021
"Уходят с позором". В Госдуме оценили итоги пребывания США в Афганистане
Вашингтон не сумел исполнить благих намерений в Афганистане, в стране и регионе по-прежнему остаются угроза терроризма, экономическая разруха и криминал, сказал РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T15:09
2021-07-10T15:09
россия
госдума рф
сергей железняк
афганистан
талибан
сша
безопасность
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Вашингтон не сумел исполнить благих намерений в Афганистане, в стране и регионе по-прежнему остаются угроза терроризма, экономическая разруха и криминал, сказал РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.Основная цель Соединенных Штатов в регионе, считает политик, состоит лишь в том, чтобы манипулировать ситуацией, тогда как жизненно важные вопросы обеспечения мира и безопасности так и не были решены. "У Вашингтона, как всегда, свои интересы – манипулировать ситуацией в регионе и максимально выкачивать ресурсы страны. Бесславный исход американских военных из Афганистана прикрывается властями США вывеской стремления к миру, который так и не удалось обеспечить для простых граждан страны", - высказался он.Железняк добавил, что "Вашингтон уходит из Афганистана с позором", оставляя позади нерешенные проблемы с наркотрафиком, криминалом и терроризмом, в то время как талибы усиливают влияние в стране."Талибан"* уже захватывает территорию страны, вооружаясь брошенным американцами оружием, уничтожая остатки государственности и выдавливая на территорию соседних стран террористов, перебравшихся из Ирака и Сирии", - отметил Железняк. Депутат подчеркнул, что напряженность в регионе только усилится, для России же необходимо сохранение стабильности и безопасности на афганской границе. "Все это грозит значительным увеличением напряженности во всей Средней Азии и на южных рубежах России... Крайне важно, чтобы афганская граница оставалась стабильно безопасной. Это не просто вопрос обязательств нашей страны перед членами ОДКБ, но и необходимость обеспечения мира в регионе для предотвращения распространения террористической угрозы и наркоторговли", - сказал депутат.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который Вашингтон обещал завершить до 11 сентября.В пятницу, 9 июля, появились сообщения, что талибы с боями зашли в Кандагар, административный центр одноименной провинции и крупнейший город на юге Афганистана. Ранее в тот же день сообщалось, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан боевики "Талибана"* взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. Тогда же официальный представитель политофиса движения Мухаммад Наим заявил РИА Новости, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах. Кроме того, талибы пообещали, что погранпереходы Афганистана с соседними странами будут работать в штатном режиме.* Террористическая организация, запрещенная в России* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210710/afganistan-1740705473.html
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россия, госдума рф, сергей железняк, афганистан, талибан, сша, безопасность
"Уходят с позором". В Госдуме оценили итоги пребывания США в Афганистане
15:09 10.07.2021
 
© Фото : Master Sgt. Alejandro LiceaАмериканские военные на юго-востоке Афганистана
Американские военные на юго-востоке Афганистана - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© Фото : Master Sgt. Alejandro Licea

Депутат Госдумы Железняк заявил, что США уходят из Афганистана с позором

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Вашингтон не сумел исполнить благих намерений в Афганистане, в стране и регионе по-прежнему остаются угроза терроризма, экономическая разруха и криминал, сказал РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
"За двадцать лет в Афганистане США не сумели добиться запуска мирного процесса. Угроза терроризма сохраняется в полной мере, экономика страны разорена, общественный консенсус разрушен, производство опиумного мака и торговля опиумом увеличились в десятки раз, на территории страны открыто действуют самые опасные международные террористические группировки", - заявил парламентарий.
Основная цель Соединенных Штатов в регионе, считает политик, состоит лишь в том, чтобы манипулировать ситуацией, тогда как жизненно важные вопросы обеспечения мира и безопасности так и не были решены. "У Вашингтона, как всегда, свои интересы – манипулировать ситуацией в регионе и максимально выкачивать ресурсы страны. Бесславный исход американских военных из Афганистана прикрывается властями США вывеской стремления к миру, который так и не удалось обеспечить для простых граждан страны", - высказался он.
Железняк добавил, что "Вашингтон уходит из Афганистана с позором", оставляя позади нерешенные проблемы с наркотрафиком, криминалом и терроризмом, в то время как талибы усиливают влияние в стране.
Военнослужащие Афганской национальной армии патрулируют территорию возле контрольно-пропускного пункта, отбитого у талибов, в провинции Лагман - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
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"Талибан"* уже захватывает территорию страны, вооружаясь брошенным американцами оружием, уничтожая остатки государственности и выдавливая на территорию соседних стран террористов, перебравшихся из Ирака и Сирии", - отметил Железняк. Депутат подчеркнул, что напряженность в регионе только усилится, для России же необходимо сохранение стабильности и безопасности на афганской границе. "Все это грозит значительным увеличением напряженности во всей Средней Азии и на южных рубежах России... Крайне важно, чтобы афганская граница оставалась стабильно безопасной. Это не просто вопрос обязательств нашей страны перед членами ОДКБ, но и необходимость обеспечения мира в регионе для предотвращения распространения террористической угрозы и наркоторговли", - сказал депутат.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который Вашингтон обещал завершить до 11 сентября.
В пятницу, 9 июля, появились сообщения, что талибы с боями зашли в Кандагар, административный центр одноименной провинции и крупнейший город на юге Афганистана. Ранее в тот же день сообщалось, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан боевики "Талибана"* взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. Тогда же официальный представитель политофиса движения Мухаммад Наим заявил РИА Новости, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах. Кроме того, талибы пообещали, что погранпереходы Афганистана с соседними странами будут работать в штатном режиме.
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