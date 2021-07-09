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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210709/zvyagintsev-1740415776.html
Режиссер "Левиафана" впервые снимет фильм на английском языке
Режиссер "Левиафана" впервые снимет фильм на английском языке - РИА Новости, 09.07.2021
Режиссер "Левиафана" впервые снимет фильм на английском языке
Продюсер Александр Роднянский опубликовал в Instagram пост, в котором рассказал о проектах, которые планирует создать в ближайшие несколько лет вместе с... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T00:42
2021-07-09T00:42
культура
кино и сериалы
новости культуры
андрей звягинцев
александр роднянский
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Продюсер Александр Роднянский опубликовал в Instagram пост, в котором рассказал о проектах, которые планирует создать в ближайшие несколько лет вместе с известными режиссерами. Среди них — новый фильм Андрея Звягинцева ("Левиафан", "Нелюбовь", "Елена"). По его словам, лента станет первой англоязычной работой для Звягинцева, хотя ранее российским продюсеру и режиссеру голливудские студии не раз предлагали взяться за подобные проекты. Продюсер пообещал более подробно рассказать о будущей ленте чуть позже. Пока известно, что "What happens" — это "семейная драма о расставании". Ожидается, что лента будет о любви, сочувствии, одиночестве, предназначении. "Это тонкое размышление о ценностях человеческой жизни. С загадкой, атмосферой и метафорой. Очень Звягинцев", — подчеркнул продюсер. В ближайшие два-три года Александр Роднянский также будет работать над фильмами Кантемира Балагова "Моника" (к нему приступят после того, как режиссер завершит съемки пилотных эпизодов сериала HBO по мотивам видеоигры "The last of us". — Прим. ред.) и американского кинематографиста Годфри Реджио под названием "Neooonowww" (в этой ленте Роднянский выступает сопродюсером вместе с лауреатом премии "Оскар" Стивеном Содербергом).
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кино и сериалы, новости культуры, андрей звягинцев, александр роднянский

Режиссер "Левиафана" впервые снимет фильм на английском языке

00:42 09.07.2021
 
© AP Photo / Vianney Le CaerАндрей Звягинцев после получения Гран-при 61-го Лондонского международного кинофестиваля
Андрей Звягинцев после получения Гран-при 61-го Лондонского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© AP Photo / Vianney Le Caer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Продюсер Александр Роднянский опубликовал в Instagram пост, в котором рассказал о проектах, которые планирует создать в ближайшие несколько лет вместе с известными режиссерами. Среди них — новый фильм Андрея Звягинцева ("Левиафан", "Нелюбовь", "Елена").

"Мы приступили к обсуждению следующего фильма. Он будет называться "What happens". Пусть вас не смущает английское название (оно рабочее)", — написал Роднянский.

По его словам, лента станет первой англоязычной работой для Звягинцева, хотя ранее российским продюсеру и режиссеру голливудские студии не раз предлагали взяться за подобные проекты.
"Мы в свое время много обсуждали возможность создания англоязычной картины, — отметил Роднянский. — Но итог этих обсуждений был всегда один — мы отказывались. Причина очевидна: Андрей — автор особого дарования, он не может снимать историю, которую не чувствует, не понимает ее героев досконально".
Продюсер пообещал более подробно рассказать о будущей ленте чуть позже. Пока известно, что "What happens" — это "семейная драма о расставании". Ожидается, что лента будет о любви, сочувствии, одиночестве, предназначении.
"Это тонкое размышление о ценностях человеческой жизни. С загадкой, атмосферой и метафорой. Очень Звягинцев", — подчеркнул продюсер.
В ближайшие два-три года Александр Роднянский также будет работать над фильмами Кантемира Балагова "Моника" (к нему приступят после того, как режиссер завершит съемки пилотных эпизодов сериала HBO по мотивам видеоигры "The last of us". — Прим. ред.) и американского кинематографиста Годфри Реджио под названием "Neooonowww" (в этой ленте Роднянский выступает сопродюсером вместе с лауреатом премии "Оскар" Стивеном Содербергом).
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КультураКино и сериалыНовости культурыАндрей ЗвягинцевАлександр Роднянский
 
 
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