Режиссер "Левиафана" впервые снимет фильм на английском языке

Режиссер "Левиафана" впервые снимет фильм на английском языке

2021-07-09

культура

кино и сериалы

новости культуры

андрей звягинцев

александр роднянский

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Продюсер Александр Роднянский опубликовал в Instagram пост, в котором рассказал о проектах, которые планирует создать в ближайшие несколько лет вместе с известными режиссерами. Среди них — новый фильм Андрея Звягинцева ("Левиафан", "Нелюбовь", "Елена"). По его словам, лента станет первой англоязычной работой для Звягинцева, хотя ранее российским продюсеру и режиссеру голливудские студии не раз предлагали взяться за подобные проекты. Продюсер пообещал более подробно рассказать о будущей ленте чуть позже. Пока известно, что "What happens" — это "семейная драма о расставании". Ожидается, что лента будет о любви, сочувствии, одиночестве, предназначении. "Это тонкое размышление о ценностях человеческой жизни. С загадкой, атмосферой и метафорой. Очень Звягинцев", — подчеркнул продюсер. В ближайшие два-три года Александр Роднянский также будет работать над фильмами Кантемира Балагова "Моника" (к нему приступят после того, как режиссер завершит съемки пилотных эпизодов сериала HBO по мотивам видеоигры "The last of us". — Прим. ред.) и американского кинематографиста Годфри Реджио под названием "Neooonowww" (в этой ленте Роднянский выступает сопродюсером вместе с лауреатом премии "Оскар" Стивеном Содербергом).

