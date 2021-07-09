https://ria.ru/20210709/zemletryasenie-1740533536.html
На западе США произошло землетрясение магнитудой около шести
На западе США произошло землетрясение магнитудой около шести - РИА Новости, 09.07.2021
На западе США произошло землетрясение магнитудой около шести
Подземные толчки магнитудой около шести зафиксированы на границе американских штатов Калифорния и Невада, сообщили сейсмологические службы. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T02:16
2021-07-09T02:16
2021-07-09T10:37
сша
землетрясение
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 июл — РИА Новости. Подземные толчки магнитудой около шести зафиксированы на границе американских штатов Калифорния и Невада, сообщили сейсмологические службы.Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оценил силу землетрясения в шесть, американская геологическая служба USGS — в 5,9.О пострадавших и материальном ущербе информации пока не поступало.
https://ria.ru/20210703/zemletryasenie-1739706530.html
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сша, землетрясение, в мире
На западе США произошло землетрясение магнитудой около шести
02:16 09.07.2021 (обновлено: 10:37 09.07.2021)
Сейсмологи сообщили о землетрясении магнитудой около шести на западе США