https://ria.ru/20210709/zemletryasenie-1740533536.html

На западе США произошло землетрясение магнитудой около шести

На западе США произошло землетрясение магнитудой около шести - РИА Новости, 09.07.2021

На западе США произошло землетрясение магнитудой около шести

Подземные толчки магнитудой около шести зафиксированы на границе американских штатов Калифорния и Невада, сообщили сейсмологические службы. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T02:16

2021-07-09T02:16

2021-07-09T10:37

сша

землетрясение

в мире

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ВАШИНГТОН, 9 июл — РИА Новости. Подземные толчки магнитудой около шести зафиксированы на границе американских штатов Калифорния и Невада, сообщили сейсмологические службы.Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оценил силу землетрясения в шесть, американская геологическая служба USGS — в 5,9.О пострадавших и материальном ущербе информации пока не поступало.

https://ria.ru/20210703/zemletryasenie-1739706530.html

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2021

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сша, землетрясение, в мире