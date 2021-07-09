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Захарова посоветовала США переключиться с "русской угрозы" на пришельцев
Захарова посоветовала США переключиться с "русской угрозы" на пришельцев - РИА Новости, 10.07.2021
Захарова посоветовала США переключиться с "русской угрозы" на пришельцев
Официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала американцам переключить внимание с "русской угрозы" на пришельцев и НЛО, комментируя очередной скандал РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-09T22:05
2021-07-10T05:13
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир путин
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала американцам переключить внимание с "русской угрозы" на пришельцев и НЛО, комментируя очередной скандал с американским журналистом."Русское досье" стало в худших традициях маккартизма стабильным компонентом внутриполитической жизни США. Плохо у ребят с фантазией. Пора переключаться на пришельцев и НЛО", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Поводом стало заявление ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона о том, что он регулярно прослушивался американской разведкой из-за желания взять интервью у президента России Владимира Путина. По словам Захаровой, история не стоила бы и внимания, если бы не тот факт, что "к этому грязному американскому белью опять зачем-то подкинули тезис о "русской угрозе"."Ведущий Карлсон заявил, что АНБ следило за его перепиской и намеревалось слить ее в интернет. Причина, по мнению репортера, – нелюбовь нынешней администрации к его консервативным взглядам и желание закрыть программу "Такер Карлсон сегодня вечером"... Якобы этот самый Такер Карлсон хотел взять интервью у президента России и поэтому попал под наблюдение спецслужб... По мнению журналиста, у АНБ были планы выставить его "рупором Кремля" и "агентом российской пропаганды", - написала Захарова.
https://radiosputnik.ria.ru/20210630/zakharova-1739160773.html
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россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин, сша, технологии, в мире
Захарова посоветовала США переключиться с "русской угрозы" на пришельцев
22:05 09.07.2021 (обновлено: 05:13 10.07.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк

Захарова посоветовала американцам переключиться с "русской угрозы" на пришельцев

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала американцам переключить внимание с "русской угрозы" на пришельцев и НЛО, комментируя очередной скандал с американским журналистом.
"Русское досье" стало в худших традициях маккартизма стабильным компонентом внутриполитической жизни США. Плохо у ребят с фантазией. Пора переключаться на пришельцев и НЛО", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
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Поводом стало заявление ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона о том, что он регулярно прослушивался американской разведкой из-за желания взять интервью у президента России Владимира Путина. По словам Захаровой, история не стоила бы и внимания, если бы не тот факт, что "к этому грязному американскому белью опять зачем-то подкинули тезис о "русской угрозе".
"Ведущий Карлсон заявил, что АНБ следило за его перепиской и намеревалось слить ее в интернет. Причина, по мнению репортера, – нелюбовь нынешней администрации к его консервативным взглядам и желание закрыть программу "Такер Карлсон сегодня вечером"... Якобы этот самый Такер Карлсон хотел взять интервью у президента России и поэтому попал под наблюдение спецслужб... По мнению журналиста, у АНБ были планы выставить его "рупором Кремля" и "агентом российской пропаганды", - написала Захарова.
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