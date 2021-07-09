https://ria.ru/20210709/zakharova-1740615061.html
Захарова ответила на слова посла США о персонале дипмиссии в России
Захарова ответила на слова посла США о персонале дипмиссии в России - РИА Новости, 09.07.2021
Захарова ответила на слова посла США о персонале дипмиссии в России
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова посла США Джона Салливана о численности персонала американской дипмиссии в России. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T14:36
2021-07-09T14:36
2021-07-09T15:49
россия
джон салливан
мария захарова
сергей рябков
москва
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739473676_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e1c74a82f091d0c9960441883913c52.jpg
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова посла США Джона Салливана о численности персонала американской дипмиссии в России.Ранее он заявил, что после 1 августа в посольстве США останется работать 120 человек, таким образом, всего с 2016 года штат сократится в десять раз."А сотрудников, которые могли бы заниматься визовыми вопросами, среди них так и нет?" — написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя высказывания американского дипломата.Россия в качестве ответа на очередные санкции запретила США нанимать на работу в дипмиссии россиян и граждан третьих стран, к 1 августа посольство должно привести состав своего персонала в соответствие с новыми требованиями.В апреле США ввели новые ограничения против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны десять сотрудников посольства России. В МИД отметили, что санкционный курс Белого дома не отвечает интересам народов двух стран.Ответ Кремля на санкции США состоял как из зеркальных, так и асимметричных мер. В частности, Москва денонсировала соглашение о поездках дипломатов за пределы мест их базирования, а также запретила нанимать на работу в представительство россиян или граждан третьих стран. Кроме того, российские власти внесли США в список недружественных государств, которым запрещено нанимать на работу граждан третьих стран.Американское посольство из-за российских ответных мер объявило о сокращении объема оказываемых консульских услуг и прекращении обработки заявок на выдачу неиммиграционных виз за исключением дипломатических поездок с 12 мая. Позже в посольстве уточнили, что до 16 июля будут продолжать оказывать некоторые консульские услуги гражданам США. При этом в Москве подчеркивают, что готовы отменить ограничения на работу загранучреждений, но только на взаимной основе.
https://ria.ru/20210701/sallivan-1739364448.html
https://ria.ru/20210311/diplomaty-1600699801.html
россия
москва
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739473676_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_c5c71817bc837caa1ed0531aa5eb981a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, джон салливан, мария захарова, сергей рябков, москва, сша, в мире
Захарова ответила на слова посла США о персонале дипмиссии в России
14:36 09.07.2021 (обновлено: 15:49 09.07.2021)
Захарова прокомментировала слова посла США о численности персонала дипмиссии в России
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости.
Официальный представитель МИД Мария Захарова
прокомментировала слова посла США Джона Салливана
о численности персонала американской дипмиссии в России
.
Ранее он заявил, что после 1 августа в посольстве США останется работать 120 человек, таким образом, всего с 2016 года штат сократится в десять раз.
"А сотрудников, которые могли бы заниматься визовыми вопросами, среди них так и нет?" — написала Захарова в своем Telegram-канале
, комментируя высказывания американского дипломата.
Россия в качестве ответа на очередные санкции запретила США нанимать на работу в дипмиссии россиян и граждан третьих стран, к 1 августа посольство должно привести состав своего персонала в соответствие с новыми требованиями.
В апреле США ввели новые ограничения против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон
заявил, что высылает из страны десять сотрудников посольства России. В МИД отметили, что санкционный курс Белого дома не отвечает интересам народов двух стран.
Ответ Кремля на санкции США состоял как из зеркальных, так и асимметричных мер. В частности, Москва денонсировала соглашение о поездках дипломатов за пределы мест их базирования, а также запретила нанимать на работу в представительство россиян или граждан третьих стран. Кроме того, российские власти внесли США в список недружественных государств, которым запрещено нанимать на работу граждан третьих стран.
Американское посольство из-за российских ответных мер объявило о сокращении объема оказываемых консульских услуг и прекращении обработки заявок на выдачу неиммиграционных виз за исключением дипломатических поездок с 12 мая. Позже в посольстве уточнили, что до 16 июля будут продолжать оказывать некоторые консульские услуги гражданам США. При этом в Москве подчеркивают, что готовы отменить ограничения на работу загранучреждений, но только на взаимной основе.