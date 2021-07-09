https://ria.ru/20210709/zakharova-1740615061.html

Захарова ответила на слова посла США о персонале дипмиссии в России

Захарова ответила на слова посла США о персонале дипмиссии в России - РИА Новости, 09.07.2021

Захарова ответила на слова посла США о персонале дипмиссии в России

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова посла США Джона Салливана о численности персонала американской дипмиссии в России. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T14:36

2021-07-09T14:36

2021-07-09T15:49

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова посла США Джона Салливана о численности персонала американской дипмиссии в России.Ранее он заявил, что после 1 августа в посольстве США останется работать 120 человек, таким образом, всего с 2016 года штат сократится в десять раз."А сотрудников, которые могли бы заниматься визовыми вопросами, среди них так и нет?" — написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя высказывания американского дипломата.Россия в качестве ответа на очередные санкции запретила США нанимать на работу в дипмиссии россиян и граждан третьих стран, к 1 августа посольство должно привести состав своего персонала в соответствие с новыми требованиями.В апреле США ввели новые ограничения против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны десять сотрудников посольства России. В МИД отметили, что санкционный курс Белого дома не отвечает интересам народов двух стран.Ответ Кремля на санкции США состоял как из зеркальных, так и асимметричных мер. В частности, Москва денонсировала соглашение о поездках дипломатов за пределы мест их базирования, а также запретила нанимать на работу в представительство россиян или граждан третьих стран. Кроме того, российские власти внесли США в список недружественных государств, которым запрещено нанимать на работу граждан третьих стран.Американское посольство из-за российских ответных мер объявило о сокращении объема оказываемых консульских услуг и прекращении обработки заявок на выдачу неиммиграционных виз за исключением дипломатических поездок с 12 мая. Позже в посольстве уточнили, что до 16 июля будут продолжать оказывать некоторые консульские услуги гражданам США. При этом в Москве подчеркивают, что готовы отменить ограничения на работу загранучреждений, но только на взаимной основе.

https://ria.ru/20210701/sallivan-1739364448.html

https://ria.ru/20210311/diplomaty-1600699801.html

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россия, джон салливан, мария захарова, сергей рябков, москва, сша, в мире