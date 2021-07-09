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В Москве арестовали насильника, ограбившего женщину в Битцевском парке
В Москве арестовали насильника, ограбившего женщину в Битцевском парке - РИА Новости, 09.07.2021
В Москве арестовали насильника, ограбившего женщину в Битцевском парке
Сорокалетний мужчина, который обвиняется в сексуальном насилии над женщиной в Битцевском парке Москвы, арестован, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T19:05
2021-07-09T19:23
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Сорокалетний мужчина, который обвиняется в сексуальном насилии над женщиной в Битцевском парке Москвы, арестован, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.По данным следствия, подозреваемый напал на ранее незнакомую женщину днем 27 июня, избил ее и совершил "насильственные действия сексуального характера", после чего забрал у нее вещи и сбежал."Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и пункту "г" части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия)", - сказала Иванова.По словам Ивановой, 40-летний мужчина был установлен и задержан. Ему предъявлено обвинение."Сегодня судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Иванова.Как ранее сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, неизвестный под угрозой насилия попытался надругаться над жительницей Москвы в парке "Битцевский лес", но его спугнул случайный прохожий. Позднее в правоохранительные органы обратилась жительница Москвы. По ее словам, она отдыхала в парке "Битцевский лес", рядом с ней в это время находился неизвестный (на вид около 45 лет, азиатской внешности, худощавого телосложения и ростом около 1,8 метра). После того, как начался дождь, он помог девушке собрать вещи и они пошли к выходу из парка.Как отмечал собеседник агентства, когда они зашли глубже в лес, мужчина, под угрозой насилия, хотел надругаться над ней. Испугавшись, женщина согласилась выполнить требования мужчины, но в какой-то момент услышала, что мимо кто-то идет и стала кричать. После этого мужчина убежал с ее вещами, в том числе мобильным телефоном и солнцезащитными очками. Пострадавшая обращалась в городскую поликлинику в Ясеневе с травмой челюсти, ссадинами и ушибами.
https://ria.ru/20210621/proisshestviya-1737919691.html
https://ria.ru/20210608/metro-1736141951.html
https://ria.ru/20210610/iznasilovanie-1736523168.html
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россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
В Москве арестовали насильника, ограбившего женщину в Битцевском парке
19:05 09.07.2021 (обновлено: 19:23 09.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк

В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в насилии над женщиной в Битцевском парке

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Сорокалетний мужчина, который обвиняется в сексуальном насилии над женщиной в Битцевском парке Москвы, арестован, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
По данным следствия, подозреваемый напал на ранее незнакомую женщину днем 27 июня, избил ее и совершил "насильственные действия сексуального характера", после чего забрал у нее вещи и сбежал.
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"Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и пункту "г" части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия)", - сказала Иванова.
По словам Ивановой, 40-летний мужчина был установлен и задержан. Ему предъявлено обвинение.
"Сегодня судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Иванова.
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Как ранее сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, неизвестный под угрозой насилия попытался надругаться над жительницей Москвы в парке "Битцевский лес", но его спугнул случайный прохожий. Позднее в правоохранительные органы обратилась жительница Москвы. По ее словам, она отдыхала в парке "Битцевский лес", рядом с ней в это время находился неизвестный (на вид около 45 лет, азиатской внешности, худощавого телосложения и ростом около 1,8 метра). После того, как начался дождь, он помог девушке собрать вещи и они пошли к выходу из парка.
Как отмечал собеседник агентства, когда они зашли глубже в лес, мужчина, под угрозой насилия, хотел надругаться над ней. Испугавшись, женщина согласилась выполнить требования мужчины, но в какой-то момент услышала, что мимо кто-то идет и стала кричать. После этого мужчина убежал с ее вещами, в том числе мобильным телефоном и солнцезащитными очками. Пострадавшая обращалась в городскую поликлинику в Ясеневе с травмой челюсти, ссадинами и ушибами.
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