https://ria.ru/20210709/zaderzhanie-1740669886.html

В Москве арестовали насильника, ограбившего женщину в Битцевском парке

В Москве арестовали насильника, ограбившего женщину в Битцевском парке - РИА Новости, 09.07.2021

В Москве арестовали насильника, ограбившего женщину в Битцевском парке

Сорокалетний мужчина, который обвиняется в сексуальном насилии над женщиной в Битцевском парке Москвы, арестован, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T19:05

2021-07-09T19:05

2021-07-09T19:23

россия

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Сорокалетний мужчина, который обвиняется в сексуальном насилии над женщиной в Битцевском парке Москвы, арестован, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.По данным следствия, подозреваемый напал на ранее незнакомую женщину днем 27 июня, избил ее и совершил "насильственные действия сексуального характера", после чего забрал у нее вещи и сбежал."Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и пункту "г" части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия)", - сказала Иванова.По словам Ивановой, 40-летний мужчина был установлен и задержан. Ему предъявлено обвинение."Сегодня судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Иванова.Как ранее сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, неизвестный под угрозой насилия попытался надругаться над жительницей Москвы в парке "Битцевский лес", но его спугнул случайный прохожий. Позднее в правоохранительные органы обратилась жительница Москвы. По ее словам, она отдыхала в парке "Битцевский лес", рядом с ней в это время находился неизвестный (на вид около 45 лет, азиатской внешности, худощавого телосложения и ростом около 1,8 метра). После того, как начался дождь, он помог девушке собрать вещи и они пошли к выходу из парка.Как отмечал собеседник агентства, когда они зашли глубже в лес, мужчина, под угрозой насилия, хотел надругаться над ней. Испугавшись, женщина согласилась выполнить требования мужчины, но в какой-то момент услышала, что мимо кто-то идет и стала кричать. После этого мужчина убежал с ее вещами, в том числе мобильным телефоном и солнцезащитными очками. Пострадавшая обращалась в городскую поликлинику в Ясеневе с травмой челюсти, ссадинами и ушибами.

https://ria.ru/20210621/proisshestviya-1737919691.html

https://ria.ru/20210608/metro-1736141951.html

https://ria.ru/20210610/iznasilovanie-1736523168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия