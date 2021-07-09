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Юрист объяснил, что делать, если вам предложили взятку
Юрист объяснил, что делать, если вам предложили взятку - РИА Новости, 09.07.2021
Юрист объяснил, что делать, если вам предложили взятку
Уголовно наказуемы как дача взятки, так и ее получение по статьям УК РФ 290 и 291 "Получение взятки" и "Дача взятки". За дачу взятки предусмотрено наказание до... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T01:16
2021-07-09T01:16
2021-07-09T01:16
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
взятка
общество
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Уголовно наказуемы как дача взятки, так и ее получение по статьям УК РФ 290 и 291 "Получение взятки" и "Дача взятки". За дачу взятки предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы в зависимости от пункта статьи, за получение – тоже до 15 лет, за посредничество – до 12 лет, за обещание или предложение посредничества - до 7 лет лишения свободы, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.По его словам, алгоритм действий достаточно прост: нужно сначала сообщить о факте предложения взятки на горячую линию МВД или ФСБ и в дальнейшем следовать инструкциям органов безопасности.
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), взятка, общество
Юрист объяснил, что делать, если вам предложили взятку
Юрист напомнил, что за получение взятки грозит до 15 лет тюрьмы