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Юрист объяснил, что делать, если вам предложили взятку

Юрист объяснил, что делать, если вам предложили взятку - РИА Новости, 09.07.2021

Юрист объяснил, что делать, если вам предложили взятку

Уголовно наказуемы как дача взятки, так и ее получение по статьям УК РФ 290 и 291 "Получение взятки" и "Дача взятки". За дачу взятки предусмотрено наказание до... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T01:16

2021-07-09T01:16

2021-07-09T01:16

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

взятка

общество

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Уголовно наказуемы как дача взятки, так и ее получение по статьям УК РФ 290 и 291 "Получение взятки" и "Дача взятки". За дачу взятки предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы в зависимости от пункта статьи, за получение – тоже до 15 лет, за посредничество – до 12 лет, за обещание или предложение посредничества - до 7 лет лишения свободы, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.По его словам, алгоритм действий достаточно прост: нужно сначала сообщить о факте предложения взятки на горячую линию МВД или ФСБ и в дальнейшем следовать инструкциям органов безопасности.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), взятка, общество