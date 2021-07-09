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https://ria.ru/20210709/vodopad-1740601182.html
Искусственный водопад построят в парке Малевича в Одинцово
Искусственный водопад построят в парке Малевича в Одинцово - РИА Новости, 09.07.2021
Искусственный водопад построят в парке Малевича в Одинцово
Первый искусственный водопад построят в парке Малевича, расположенном в городском округе Одинцово Московской области, сообщил журналистам министр... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T13:33
2021-07-09T16:01
новости подмосковья
михаил хайкин
московская область (подмосковье)
одинцово
общество
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Первый искусственный водопад построят в парке Малевича, расположенном в городском округе Одинцово Московской области, сообщил журналистам министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.Строительство водопада реализуется в рамках третьего этапа благоустройства парка по нацпроекту "Жилье и городская среда"."В конце мая мы приступили к реализации третьего этапа благоустройства парка Малевича в Одинцово. В этом году в парке создадим водный объект с каскадной системой водопада. Это будет первый искусственный водопад такого масштаба в Московской области", - рассказал Хайкин.Проект предусматривает создание в парке искусственного водоема объемом 6 тысяч кубометров с плавучим фонтаном на 25 струй. На берегах водоема будут установлены 4 скалы с водопадами, посажены водные растения, построены несколько деревянных пирсов. "На сегодняшний день здесь выполнены подготовительные работы. Ведутся работы по формированию котлована для водоёма, устройству коллектора, а также начата укладка габионов на 300 кубометров", - добавил Хайкин.
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михаил хайкин, московская область (подмосковье), одинцово, общество

Искусственный водопад построят в парке Малевича в Одинцово

13:33 09.07.2021 (обновлено: 16:01 09.07.2021)
 
© Фото : Министерство благоустройства Московской областиБлагоустройство Одинцовского парка Малевича
Благоустройство Одинцовского парка Малевича - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© Фото : Министерство благоустройства Московской области
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Первый искусственный водопад построят в парке Малевича, расположенном в городском округе Одинцово Московской области, сообщил журналистам министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
Строительство водопада реализуется в рамках третьего этапа благоустройства парка по нацпроекту "Жилье и городская среда".
"В конце мая мы приступили к реализации третьего этапа благоустройства парка Малевича в Одинцово. В этом году в парке создадим водный объект с каскадной системой водопада. Это будет первый искусственный водопад такого масштаба в Московской области", - рассказал Хайкин.
Проект предусматривает создание в парке искусственного водоема объемом 6 тысяч кубометров с плавучим фонтаном на 25 струй. На берегах водоема будут установлены 4 скалы с водопадами, посажены водные растения, построены несколько деревянных пирсов.
"На сегодняшний день здесь выполнены подготовительные работы. Ведутся работы по формированию котлована для водоёма, устройству коллектора, а также начата укладка габионов на 300 кубометров", - добавил Хайкин.
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Новости ПодмосковьяМихаил ХайкинМосковская область (Подмосковье)ОдинцовоОбщество
 
 
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