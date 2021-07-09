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Пользователи ВКонтакте рассказали, получили ли они QR-код
Пользователи ВКонтакте рассказали, получили ли они QR-код - РИА Новости, 09.07.2021
Пользователи ВКонтакте рассказали, получили ли они QR-код
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T13:20
2021-07-09T13:20
коронавирус в россии
вконтакте
москва
технологии
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, получили ли они QR-коды для посещения кафе и ресторанов.Варианты ответов были такие: да, скоро получу, пока не могу, не буду. Также можно было проголосовать за то, что пользователь живет не в Москве или области.В итоге большинство подписчиков ответили, что живут не в Москве. На втором месте были те, кто категорически не хочет получать QR-код. Так проголосовали почти 34% опрошенных.В комментариях многие пользователи отметили, что походы по ресторанам их не интересуют.С 28 июня в столице посещать заведения и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только те кто, вакцинировался от коронавируса, переболел им не более чем полгода назад или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода.
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коронавирус в россии, вконтакте, москва, технологии

Пользователи ВКонтакте рассказали, получили ли они QR-код

13:20 09.07.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник сканирует QR-код у входа в ресторан McDonald's в Москве
Сотрудник сканирует QR-код у входа в ресторан McDonald's в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, получили ли они QR-коды для посещения кафе и ресторанов.
Варианты ответов были такие: да, скоро получу, пока не могу, не буду. Также можно было проголосовать за то, что пользователь живет не в Москве или области.
В итоге большинство подписчиков ответили, что живут не в Москве. На втором месте были те, кто категорически не хочет получать QR-код. Так проголосовали почти 34% опрошенных.
В комментариях многие пользователи отметили, что походы по ресторанам их не интересуют.
С 28 июня в столице посещать заведения и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только те кто, вакцинировался от коронавируса, переболел им не более чем полгода назад или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода.
 
Коронавирус в РоссииВКонтактеМоскваТехнологии
 
 
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