https://ria.ru/20210709/vkontakte-1740597842.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, получили ли они QR-код

Пользователи ВКонтакте рассказали, получили ли они QR-код - РИА Новости, 09.07.2021

Пользователи ВКонтакте рассказали, получили ли они QR-код

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T13:20

2021-07-09T13:20

2021-07-09T13:20

коронавирус в россии

вконтакте

москва

технологии

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, получили ли они QR-коды для посещения кафе и ресторанов.Варианты ответов были такие: да, скоро получу, пока не могу, не буду. Также можно было проголосовать за то, что пользователь живет не в Москве или области.В итоге большинство подписчиков ответили, что живут не в Москве. На втором месте были те, кто категорически не хочет получать QR-код. Так проголосовали почти 34% опрошенных.В комментариях многие пользователи отметили, что походы по ресторанам их не интересуют.С 28 июня в столице посещать заведения и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только те кто, вакцинировался от коронавируса, переболел им не более чем полгода назад или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, вконтакте, москва, технологии