Автоэксперт предупредил об опасной вежливости за рулем
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПредупреждение о соблюдении скоростного режима
Автоэксперт предупредил об опасности излишней вежливости при управлении автомобилем
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Часто причиной аварии становится непрофессиональное и агрессивное поведение водителя. Но нередко возникают ситуации, когда наоборот, избыточная вежливость приводит к аварии, рассказывает агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.
"Например, автомобиль двигается по дороге, на которой не предусмотрен пешеходный переход. Тем не менее, находится человек, которому надо преодолеть дорожное полотно именно в этом месте. Он делает шаг в сторону дороги, и водитель с высокой социальной ответственностью решает остановиться, чтобы человек перешел дорогу. Однако он не учитывает того, что двигающиеся за ним автомобили не ожидают подобных действий с его стороны. В результате происходит ДТП, в котором может пострадать и пешеход", - объясняет специалист.
По мнению Васильева, такая вежливость ни что иное, как проявление неуверенности водителя.