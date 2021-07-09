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Автоэксперт предупредил об опасной вежливости за рулем
Автоэксперт предупредил об опасной вежливости за рулем - РИА Новости, 09.07.2021
Автоэксперт предупредил об опасной вежливости за рулем
Часто причиной аварии становится непрофессиональное и агрессивное поведение водителя. Но нередко возникают ситуации, когда наоборот, избыточная вежливость... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T02:17
2021-07-09T02:08
егор васильев
россия
авто
авария
дтп
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Часто причиной аварии становится непрофессиональное и агрессивное поведение водителя. Но нередко возникают ситуации, когда наоборот, избыточная вежливость приводит к аварии, рассказывает агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.По мнению Васильева, такая вежливость ни что иное, как проявление неуверенности водителя.
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егор васильев, россия, авто, авария, дтп
Автоэксперт предупредил об опасной вежливости за рулем
02:17 09.07.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПредупреждение о соблюдении скоростного режима
Предупреждение о соблюдении скоростного режима - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автоэксперт предупредил об опасности излишней вежливости при управлении автомобилем

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Часто причиной аварии становится непрофессиональное и агрессивное поведение водителя. Но нередко возникают ситуации, когда наоборот, избыточная вежливость приводит к аварии, рассказывает агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.

"Например, автомобиль двигается по дороге, на которой не предусмотрен пешеходный переход. Тем не менее, находится человек, которому надо преодолеть дорожное полотно именно в этом месте. Он делает шаг в сторону дороги, и водитель с высокой социальной ответственностью решает остановиться, чтобы человек перешел дорогу. Однако он не учитывает того, что двигающиеся за ним автомобили не ожидают подобных действий с его стороны. В результате происходит ДТП, в котором может пострадать и пешеход", - объясняет специалист.

По мнению Васильева, такая вежливость ни что иное, как проявление неуверенности водителя.
 
Егор ВасильевРоссияАвтоАварияДТП
 
 
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