Автоэксперт предупредил об опасной вежливости за рулем

"Например, автомобиль двигается по дороге, на которой не предусмотрен пешеходный переход. Тем не менее, находится человек, которому надо преодолеть дорожное полотно именно в этом месте. Он делает шаг в сторону дороги, и водитель с высокой социальной ответственностью решает остановиться, чтобы человек перешел дорогу. Однако он не учитывает того, что двигающиеся за ним автомобили не ожидают подобных действий с его стороны. В результате происходит ДТП, в котором может пострадать и пешеход", - объясняет специалист.