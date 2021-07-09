https://ria.ru/20210709/vershinin-1740518032.html

Сергей Вершинин: Россия открыта к диалогу по Ливии с США

Сергей Вершинин: Россия открыта к диалогу по Ливии с США - РИА Новости, 09.07.2021

Сергей Вершинин: Россия открыта к диалогу по Ливии с США

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин рассказал в интервью РИА Новости о некоторых наиболее острых проблемах в ливийском урегулировании, о РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T10:00

2021-07-09T10:00

2021-07-09T10:05

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин рассказал в интервью РИА Новости о некоторых наиболее острых проблемах в ливийском урегулировании, о возможном сотрудничестве Москвы и Вашингтона по Ливии, а также о перспективах выборов в этой североафриканской стране.– Разделяют ли в Москве оценки ООН, что парламент Ливии не справился с задачей по созданию конституционной базы для проведения выборов в декабре? Видит ли Москва опасность того, что выборы могут не состояться вообще?– Одним из главных посылов, обращенных участниками Берлинской конференции к переходным ливийским властям, стал призыв к проведению всеобщих выборов строго в намеченные сроки – 24 декабря 2021 года. Это положение было четко зафиксировано в итоговом документе встречи.Разумеется, нас не может не беспокоить, что график реализации задач переходного периода начал давать сбои. До сих пор не завершена работа по формированию законодательной базы электорального процесса. Дискуссии в рамках Форума ливийского политического диалога (ФЛПД), очередное заседание которого завершилось в начале июля в Женеве, выявили наличие определенных разногласий среди его участников по вопросам подготовки и проведения выборов.На днях Высшая избирательная комиссия Ливии объявила новый предельный срок утверждения законодательной базы – 1 августа этого года. Рассчитываем, что за оставшееся время все, от кого зависит успешное выполнение этой задачи, – участники ФЛПД, депутаты парламента и члены Высшего госсовета – проявят ответственность за судьбу своей страны и сделают все необходимое, чтобы выборы состоялись в соответствии с "дорожной картой" урегулирования.– В итоговом документе второй Берлинской конференции по Ливии говорится о необходимости незамедлительного вывода всех иностранных наемников из Ливии, причем этот пункт не поддержала только Турция. США утверждают, что Россия ведет с Турцией переговоры о выводе из Ливии иностранных наемников и инструкторов. Можете ли вы подтвердить, что диалог по этому вопросу с Анкарой был запущен? Насколько Турция готова в этом вопросе идти на компромиссы?– Проблема иностранного военного присутствия является для Ливии на сегодняшний день одной из наиболее острых. Без ее решения говорить о подлинном и надежном урегулировании в стране не приходится. Эта проблема была в фокусе внимания участников прошедшей в Берлине конференции. Как известно, абсолютного консенсуса тогда достичь не удалось. Турецкая делегация зарезервировала за собой особое мнение.Присутствует упомянутая тема и в наших двусторонних контактах с зарубежными партнерами, которым мы разъясняем российскую позицию по данному вопросу. Она хорошо известна и заключается в том, что процесс эвакуации иностранных военных элементов должен быть синхронизирован по времени и затрагивать все неливийские вооруженные формирования, находящиеся в стране. Иначе будет нарушен сложившийся баланс сил, благодаря которому в стране уже на протяжении года сохраняется затишье.Вместе с тем хочу подчеркнуть, что предметных переговоров о выводе с ливийской территории иностранных наемников и военнослужащих ни с Турцией, ни с какой-либо другой стороной мы не ведем. Решать эту проблему должны в первую очередь сами ливийцы в лице руководства страны.– Ведут ли Россия и США диалог по ливийскому урегулированию и если да, насколько продуктивным считают в Москве такое взаимодействие? Обсуждался ли вопрос Ливии на саммите в Женеве? Видим ли мы готовность Вашингтона координировать шаги с Россией для урегулирования в Ливии?– Мы открыты к диалогу по Ливии со всеми заинтересованными сторонами, включая, разумеется, и США. В этой связи хотел бы отметить, что еще в декабре 2019 года в ходе переговоров с госсекретарем США Майком Помпео министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров озвучил предложение о запуске механизма российско-американских консультаций по всему спектру вопросов содействия инклюзивному межливийскому политическому урегулированию. Реакцию на эту инициативу мы, к сожалению, так и не получили.Тем не менее это не означает, что мы совсем не взаимодействуем с нашими американскими коллегами по ливийской проблематике. В ноябре прошлого года провели в Москве обстоятельные консультации со спецпредставителем США по Ливии, послом США в Триполи Норландом. "На полях" Берлинской конференции я провел с ним полезную "сверку часов". Еще раз повторю: мы готовы к координации шагов на ливийском направлении с Вашингтоном и другими влиятельными игроками. Уверен, что это было бы полезно для продвижения к долгосрочному урегулированию в Ливии при ведущей роли ООН.

https://ria.ru/20210623/liviya-1738313202.html

https://ria.ru/20210702/razgovor-1739683529.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210625/1738620874.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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