https://ria.ru/20210709/velikobritaniya-1740570977.html

Власти Великобритании отменят карантин для вакцинированных туристов

Власти Великобритании отменят карантин для вакцинированных туристов - РИА Новости, 09.07.2021

Власти Великобритании отменят карантин для вакцинированных туристов

Власти Великобритании разрешат въезд в страну без соблюдения карантина полностью вакцинированным туристам из других государств. Об этом заявили на телеканале... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T14:07

2021-07-09T14:07

2021-07-09T14:12

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ЛОНДОН, 9 июл — РИА Новости. Власти Великобритании разрешат въезд в страну без соблюдения карантина полностью вакцинированным туристам из других государств. Об этом заявили на телеканале Sky News со ссылкой на министра транспорта Соединенного Королевства Гранта Шаппса.По его словам, в правительстве "активно работают" над предложениями, позволяющими тем, кто привился не в Великобритании, въехать в страну из государств "желтого" списка без соблюдения режима самоизоляции.Шаппс добавил, что жители Евросоюза, получившие обе дозы вакцины, могут получить разрешение на въезд в Соединенное Королевство без обязательного карантина быстрее туристов из США. Ведь в ЕС разрабатывают единую систему цифровых сертификатов о прививке от COVID-19.Прежде сообщалось, что с 19 июля британцам, которые отправляются за границу, больше не требуется соблюдать 10-дневный карантин по возвращении из стран "желтого" списка.Ранее в Великобритании в связи с ограничениями на туристические поездки поделили страны на группы по принципу светофора. В "зеленый" список государств, по прибытии из которых не нужно соблюдать 10-дневный карантин, вошли всего 12 направлений, среди которых популярные у британцев Португалия и Израиль. Прибывающим из Франции, Испании, России и большинства других стран "желтого" региона приходится по-прежнему отправляться на самоизоляцию. Прилетающим из государств "красного" перечня нужно отбывать карантин в специальной гостинице за свой счет.

https://ria.ru/20210707/velikobritaniya-1740296231.html

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коронавирус covid-19, россия, туризм, туристы, новости - туризм, евросоюз, великобритания, вакцинация