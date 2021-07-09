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Туризм
https://ria.ru/20210709/velikobritaniya-1740570977.html
Власти Великобритании отменят карантин для вакцинированных туристов
Власти Великобритании отменят карантин для вакцинированных туристов - РИА Новости, 09.07.2021
Власти Великобритании отменят карантин для вакцинированных туристов
Власти Великобритании разрешат въезд в страну без соблюдения карантина полностью вакцинированным туристам из других государств. Об этом заявили на телеканале... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T14:07
2021-07-09T14:12
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великобритания
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ЛОНДОН, 9 июл — РИА Новости. Власти Великобритании разрешат въезд в страну без соблюдения карантина полностью вакцинированным туристам из других государств. Об этом заявили на телеканале Sky News со ссылкой на министра транспорта Соединенного Королевства Гранта Шаппса.По его словам, в правительстве "активно работают" над предложениями, позволяющими тем, кто привился не в Великобритании, въехать в страну из государств "желтого" списка без соблюдения режима самоизоляции.Шаппс добавил, что жители Евросоюза, получившие обе дозы вакцины, могут получить разрешение на въезд в Соединенное Королевство без обязательного карантина быстрее туристов из США. Ведь в ЕС разрабатывают единую систему цифровых сертификатов о прививке от COVID-19.Прежде сообщалось, что с 19 июля британцам, которые отправляются за границу, больше не требуется соблюдать 10-дневный карантин по возвращении из стран "желтого" списка.Ранее в Великобритании в связи с ограничениями на туристические поездки поделили страны на группы по принципу светофора. В "зеленый" список государств, по прибытии из которых не нужно соблюдать 10-дневный карантин, вошли всего 12 направлений, среди которых популярные у британцев Португалия и Израиль. Прибывающим из Франции, Испании, России и большинства других стран "желтого" региона приходится по-прежнему отправляться на самоизоляцию. Прилетающим из государств "красного" перечня нужно отбывать карантин в специальной гостинице за свой счет.
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коронавирус covid-19, россия, туризм, туристы, новости - туризм, евросоюз, великобритания, вакцинация
Власти Великобритании отменят карантин для вакцинированных туристов
14:07 09.07.2021 (обновлено: 14:12 09.07.2021)
 
© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкВид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне
Вид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк

Власти Британии отменят карантин для полностью привитых туристов из других стран

Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 9 июл — РИА Новости. Власти Великобритании разрешат въезд в страну без соблюдения карантина полностью вакцинированным туристам из других государств. Об этом заявили на телеканале Sky News со ссылкой на министра транспорта Соединенного Королевства Гранта Шаппса.
По его словам, в правительстве "активно работают" над предложениями, позволяющими тем, кто привился не в Великобритании, въехать в страну из государств "желтого" списка без соблюдения режима самоизоляции.
Шаппс добавил, что жители Евросоюза, получившие обе дозы вакцины, могут получить разрешение на въезд в Соединенное Королевство без обязательного карантина быстрее туристов из США. Ведь в ЕС разрабатывают единую систему цифровых сертификатов о прививке от COVID-19.
Прежде сообщалось, что с 19 июля британцам, которые отправляются за границу, больше не требуется соблюдать 10-дневный карантин по возвращении из стран "желтого" списка.
Ранее в Великобритании в связи с ограничениями на туристические поездки поделили страны на группы по принципу светофора. В "зеленый" список государств, по прибытии из которых не нужно соблюдать 10-дневный карантин, вошли всего 12 направлений, среди которых популярные у британцев Португалия и Израиль. Прибывающим из Франции, Испании, России и большинства других стран "желтого" региона приходится по-прежнему отправляться на самоизоляцию. Прилетающим из государств "красного" перечня нужно отбывать карантин в специальной гостинице за свой счет.
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