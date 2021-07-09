https://ria.ru/20210709/vaktsiny-1740586303.html
Перебоев с поставками вакцин от коронавируса не будет, заявил Песков
Перебоев с поставками вакцин от коронавируса не будет, заявил Песков - РИА Новости, 09.07.2021
Перебоев с поставками вакцин от коронавируса не будет, заявил Песков
Перебоев с поставками вакцин от коронавируса в России не будет, все потребности обеспечат, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T12:37
2021-07-09T12:37
2021-07-09T12:37
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Перебоев с поставками вакцин от коронавируса в России не будет, все потребности обеспечат, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что России надо привить от COVID-19 все население, чтобы стать самой передовой страной в борьбе с болезнью."Нет, постоянно растут обороты", - ответил Песков на вопрос журналистов о возможных перебоях с поставкой вакцины.Увеличить производство вакцины скачкообразно, по словам пресс-секретаря главы государства, невозможно."Но последовательно объемы производства увеличиваются, для нашего рынка в первую очередь. Мы знаем, что для международных рынков запускается производство за границей в разных странах. Поэтому, конечно, здесь все потребности будут обеспечены", - добавил Песков.
https://ria.ru/20210625/vaktsina-1738579801.html
https://ria.ru/20210316/vaktsina-1601462526.html
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Перебоев с поставками вакцин от коронавируса не будет, заявил Песков
Песков заявил, что перебоев с поставками вакцин от коронавируса в России не будет