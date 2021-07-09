https://ria.ru/20210709/vaktsiny-1740586303.html

Перебоев с поставками вакцин от коронавируса не будет, заявил Песков

Перебоев с поставками вакцин от коронавируса не будет, заявил Песков - РИА Новости, 09.07.2021

Перебоев с поставками вакцин от коронавируса не будет, заявил Песков

Перебоев с поставками вакцин от коронавируса в России не будет, все потребности обеспечат, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T12:37

2021-07-09T12:37

2021-07-09T12:37

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

дмитрий песков

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Перебоев с поставками вакцин от коронавируса в России не будет, все потребности обеспечат, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что России надо привить от COVID-19 все население, чтобы стать самой передовой страной в борьбе с болезнью."Нет, постоянно растут обороты", - ответил Песков на вопрос журналистов о возможных перебоях с поставкой вакцины.Увеличить производство вакцины скачкообразно, по словам пресс-секретаря главы государства, невозможно."Но последовательно объемы производства увеличиваются, для нашего рынка в первую очередь. Мы знаем, что для международных рынков запускается производство за границей в разных странах. Поэтому, конечно, здесь все потребности будут обеспечены", - добавил Песков.

https://ria.ru/20210625/vaktsina-1738579801.html

https://ria.ru/20210316/vaktsina-1601462526.html

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