Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210709/vaktsiny-1740586303.html
Перебоев с поставками вакцин от коронавируса не будет, заявил Песков
Перебоев с поставками вакцин от коронавируса не будет, заявил Песков - РИА Новости, 09.07.2021
Перебоев с поставками вакцин от коронавируса не будет, заявил Песков
Перебоев с поставками вакцин от коронавируса в России не будет, все потребности обеспечат, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T12:37
2021-07-09T12:37
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740074052_0:192:2766:1748_1920x0_80_0_0_066ba792e1a004b4af295d06992dae3d.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Перебоев с поставками вакцин от коронавируса в России не будет, все потребности обеспечат, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что России надо привить от COVID-19 все население, чтобы стать самой передовой страной в борьбе с болезнью."Нет, постоянно растут обороты", - ответил Песков на вопрос журналистов о возможных перебоях с поставкой вакцины.Увеличить производство вакцины скачкообразно, по словам пресс-секретаря главы государства, невозможно."Но последовательно объемы производства увеличиваются, для нашего рынка в первую очередь. Мы знаем, что для международных рынков запускается производство за границей в разных странах. Поэтому, конечно, здесь все потребности будут обеспечены", - добавил Песков.
https://ria.ru/20210625/vaktsina-1738579801.html
https://ria.ru/20210316/vaktsina-1601462526.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740074052_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6253dd760c00e89dabe4347bb52745f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дмитрий песков, общество
Перебоев с поставками вакцин от коронавируса не будет, заявил Песков
12:37 09.07.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийский препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
Российский препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк

Песков заявил, что перебоев с поставками вакцин от коронавируса в России не будет

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Перебоев с поставками вакцин от коронавируса в России не будет, все потребности обеспечат, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что России надо привить от COVID-19 все население, чтобы стать самой передовой страной в борьбе с болезнью.
Вакцина в холодильной установке в пункте вакцинации от коронавируса в торговом центре Европейский в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 12:47Распространение коронавируса
В Кремле заявили, что дефицит вакцин от COVID-19 скоро устранят
"Нет, постоянно растут обороты", - ответил Песков на вопрос журналистов о возможных перебоях с поставкой вакцины.
Увеличить производство вакцины скачкообразно, по словам пресс-секретаря главы государства, невозможно.
"Но последовательно объемы производства увеличиваются, для нашего рынка в первую очередь. Мы знаем, что для международных рынков запускается производство за границей в разных странах. Поэтому, конечно, здесь все потребности будут обеспечены", - добавил Песков.
Вакцинация от COVID-19 препаратом Oxford/AstraZeneca в городской больнице в городе Кория в Испании - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 13:13Распространение коронавируса
Гинцбург предсказал затяжной дефицит вакцин от COVID-19 в мире
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Дмитрий ПесковОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:38СК попросил арестовать главу егорьевского МВД
16:35Авиацию ЦВО задействуют в тушении природных пожаров в Челябинской области
16:34В Совфеде призвали подумать о конструктивных шагах в диалоге России и ЕС
16:33В Калининграде в результате стрельбы пострадали три человека
16:29Доказать искусственное происхождение коронавируса невозможно, заявил врач
16:27В Госдуме обвинили Литву в постановке инцидента на брифинге Санчеса
16:25Зеленский сменил пресс-секретаря
16:20МАКС-2021 откроют для посетителей на пять дней вместо трех
16:16Эпидемиолог назвал один из симптомов дельта-штамма коронавируса
16:15У посетителей МАКС-2021 потребуют QR-код или отрицательный ПЦР
16:15В Москве задержали двух мужчин, продававших фальшивые медицинские справки
16:14Немец потребовал от Германии компенсацию за нападение на СССР
16:09Верховный суд подтвердил взыскание с Навального по иску мясокомбината
16:08США внесли в черный список три российские компании
16:08Эпидемиолог рассказал, когда беременным лучше проводить вакцинацию
16:06Защита обжаловала признание ФБК* экстремистской организацией
16:04Эпидемиолог назвал условие, при котором коронавирус будет реже мутировать
16:04Путину доверяют 64,6 процента россиян, показал опрос
16:01Эпидемиолог объяснил недоверие россиян к вакцинации
15:57Эпидемиолог рассказал, кто наиболее уязвим к дельта-штамму
Лента новостейМолния