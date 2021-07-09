https://ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-1740684016.html
Собянин предупредил организации, игнорирующие обязательную вакцинацию
Собянин предупредил организации, игнорирующие обязательную вакцинацию - РИА Новости, 09.07.2021
Собянин предупредил организации, игнорирующие обязательную вакцинацию
Если организации Москвы не будут соблюдать требования об обязательной вакцинации 60% сотрудников и отложат этот процесс на последний момент, то удар в первую... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T21:17
2021-07-09T21:17
2021-07-09T21:18
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Если организации Москвы не будут соблюдать требования об обязательной вакцинации 60% сотрудников и отложат этот процесс на последний момент, то удар в первую очередь придется как раз на них, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Москвы Елены Андреевой, до 15 июля в "контактных сферах " должно быть привито первым компонентом 60% сотрудников, до 15 августа они должны быть привиты двумя компонентами или однокомпонентной вакциной."Не только город, но и руководители предприятий отвечают за свои предприятия, за свой коллектив. Если мы будем каждый сидеть в сторонке и говорить: "вот городские власти что-то делают, а нам наплевать". Так не получится", - сказал Собянин.Он отметил, что "глаза боятся - руки делают"."Если, конечно, дожидаться до последней недели, последнего дня, ничего не делая, а потом броситься вакцинироваться, то, конечно, возникнут проблемы. Не будет максимальной вакцинации, не будет нормальной работы. Первый удар, который придётся, это как раз по предприятиям, которые включены в сферу обязательной вакцинации: торговля, услуги, общепит, рестораны и кафе. Если они сами не организуют и не хотят этого делать, то какой исход? Локдаун, полное закрытие. Мы же пытаемся этого избежать, причём дорогой ценой ", - отметил мэр.
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Собянин предупредил организации, игнорирующие обязательную вакцинацию
21:17 09.07.2021 (обновлено: 21:18 09.07.2021)
Собянин заявил, что организации, игнорирующие обязательную вакцинацию, ставят себя под удар
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости.
Если организации Москвы
не будут соблюдать требования об обязательной вакцинации 60% сотрудников и отложат этот процесс на последний момент, то удар в первую очередь придется как раз на них, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин
в эфире телеканала "Россия 1"
.
Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Москвы Елены Андреевой, до 15 июля в "контактных сферах " должно быть привито первым компонентом 60% сотрудников, до 15 августа они должны быть привиты двумя компонентами или однокомпонентной вакциной.
"Не только город, но и руководители предприятий отвечают за свои предприятия, за свой коллектив. Если мы будем каждый сидеть в сторонке и говорить: "вот городские власти что-то делают, а нам наплевать". Так не получится", - сказал Собянин.
Он отметил, что "глаза боятся - руки делают".
"Если, конечно, дожидаться до последней недели, последнего дня, ничего не делая, а потом броситься вакцинироваться, то, конечно, возникнут проблемы. Не будет максимальной вакцинации, не будет нормальной работы. Первый удар, который придётся, это как раз по предприятиям, которые включены в сферу обязательной вакцинации: торговля, услуги, общепит, рестораны и кафе. Если они сами не организуют и не хотят этого делать, то какой исход? Локдаун, полное закрытие. Мы же пытаемся этого избежать, причём дорогой ценой ", - отметил мэр.