https://ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-1740630249.html

В Роспотребнадзоре объяснили, стоит ли прививаться при сезонной аллергии

В Роспотребнадзоре объяснили, стоит ли прививаться при сезонной аллергии - РИА Новости, 09.07.2021

В Роспотребнадзоре объяснили, стоит ли прививаться при сезонной аллергии

Весенняя аллергия дает временный отвод от прививки от коронавируса, она проходящая, сообщил замдиректора по научной работе ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T15:49

2021-07-09T15:49

2021-07-09T15:49

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

александр горелов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Весенняя аллергия дает временный отвод от прививки от коронавируса, она проходящая, сообщил замдиректора по научной работе ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов."Это временный отвод от прививки, потому что весенняя аллергия - ...она проходящая", - рассказал Горелов в эфире "Говорит Москва".

https://radiosputnik.ria.ru/20210425/1729830976.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, александр горелов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество