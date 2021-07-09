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Эпидемиолог дал совет вакцинированным с нулевыми титрами антител
Эпидемиолог дал совет вакцинированным с нулевыми титрами антител - РИА Новости, 09.07.2021
Эпидемиолог дал совет вакцинированным с нулевыми титрами антител
Если после двух введений вакцины у человека нулевые титры антител, через полгода надо привиться другим препаратом, заявил эпидемиолог Роспотребнадзора,... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T15:25
2021-07-09T16:03
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вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Если после двух введений вакцины у человека нулевые титры антител, через полгода надо привиться другим препаратом, заявил эпидемиолог Роспотребнадзора, заместитель директора по научной работе ФБУН "Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии" Александр Горелов."Если после двух введения вакцин у вас нулевые титры антител - через полгода нужно повторить введение другим вакцинным препаратом. Если вы не ответили на него, а такие категории есть… То нужно обратиться к иммунологу, чтобы узнать причину неответа ", - сказал Горелов эфире радио "Говорит Москва".Горелов отметил, что важно не общее количество антител, а вируснейтрализующие антитела."Никто в мире антитела до вакцинации и после вакцинации не определяет. Это новшество, которое появилось сейчас", - дополнил Горелов.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Эпидемиолог дал совет вакцинированным с нулевыми титрами антител
15:25 09.07.2021 (обновлено: 16:03 09.07.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник в центре вакцинации от COVID-19 на стадионе "Лужники" в Москве
Медицинский сотрудник в центре вакцинации от COVID-19 на стадионе Лужники в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Эпидемиолог Горелов: вакцинированным с нулевыми антителами надо привиться другим препаратом

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Если после двух введений вакцины у человека нулевые титры антител, через полгода надо привиться другим препаратом, заявил эпидемиолог Роспотребнадзора, заместитель директора по научной работе ФБУН "Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии" Александр Горелов.
"Если после двух введения вакцин у вас нулевые титры антител - через полгода нужно повторить введение другим вакцинным препаратом. Если вы не ответили на него, а такие категории есть… То нужно обратиться к иммунологу, чтобы узнать причину неответа ", - сказал Горелов эфире радио "Говорит Москва".
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7 июля, 13:56Распространение коронавируса
Горелов отметил, что важно не общее количество антител, а вируснейтрализующие антитела.
"Никто в мире антитела до вакцинации и после вакцинации не определяет. Это новшество, которое появилось сейчас", - дополнил Горелов.
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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