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Эпидемиолог дал совет вакцинированным с нулевыми титрами антител
Эпидемиолог дал совет вакцинированным с нулевыми титрами антител - РИА Новости, 09.07.2021
Эпидемиолог дал совет вакцинированным с нулевыми титрами антител
Если после двух введений вакцины у человека нулевые титры антител, через полгода надо привиться другим препаратом, заявил эпидемиолог Роспотребнадзора,... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T15:25
2021-07-09T15:25
2021-07-09T16:03
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Если после двух введений вакцины у человека нулевые титры антител, через полгода надо привиться другим препаратом, заявил эпидемиолог Роспотребнадзора, заместитель директора по научной работе ФБУН "Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии" Александр Горелов."Если после двух введения вакцин у вас нулевые титры антител - через полгода нужно повторить введение другим вакцинным препаратом. Если вы не ответили на него, а такие категории есть… То нужно обратиться к иммунологу, чтобы узнать причину неответа ", - сказал Горелов эфире радио "Говорит Москва".Горелов отметил, что важно не общее количество антител, а вируснейтрализующие антитела."Никто в мире антитела до вакцинации и после вакцинации не определяет. Это новшество, которое появилось сейчас", - дополнил Горелов.
https://ria.ru/20210709/koronavirus-1740624360.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Эпидемиолог дал совет вакцинированным с нулевыми титрами антител
15:25 09.07.2021 (обновлено: 16:03 09.07.2021)
Эпидемиолог Горелов: вакцинированным с нулевыми антителами надо привиться другим препаратом