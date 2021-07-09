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В Подмосковье от COVID-19 прививаются 50 тысяч человек в день
В Подмосковье от COVID-19 прививаются 50 тысяч человек в день - РИА Новости, 09.07.2021
В Подмосковье от COVID-19 прививаются 50 тысяч человек в день
В Московской области каждый день прививают от коронавируса 50 тысяч человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T14:50
2021-07-09T14:50
2021-07-09T14:50
распространение коронавируса
коронавирус в россии
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В Московской области каждый день прививают от коронавируса 50 тысяч человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Мы 50 тысяч вакцинируем каждый день, спасибо правительству - нам дают вакцину своевременно", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
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коронавирус в россии, московская область (подмосковье), общество
В Подмосковье от COVID-19 прививаются 50 тысяч человек в день
В Подмосковье от COVID-19 прививаются 50 тысяч человек в день