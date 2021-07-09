https://ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-1740616468.html
Темрезов: день вакцинации от COVID-19 будет выходным для всех жителей КЧР
Темрезов: день вакцинации от COVID-19 будет выходным для всех жителей КЧР - РИА Новости, 09.07.2021
Темрезов: день вакцинации от COVID-19 будет выходным для всех жителей КЧР
День, когда будет проведена вакцинация от COVID-19, будет оплачиваемым выходным для всех жителей региона, сообщил в социальных сетях глава КЧР Рашид Темрезов. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T14:44
2021-07-09T14:44
2021-07-09T14:44
карачаево-черкесская республика
вакцинация россиян от covid-19
рашид темрезов
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ЧЕРКЕССК, 9 июл – РИА Новости. День, когда будет проведена вакцинация от COVID-19, будет оплачиваемым выходным для всех жителей региона, сообщил в социальных сетях глава КЧР Рашид Темрезов.Соответствующие рекомендации будут направлены работодателям – не только государственных организаций, но и на предприятия и учреждения, сообщил Темрезов на заседании оперштаба КЧР по борьбе с коронавирусом.Он также поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима в местах массового скопления людей и транспорте, а также инспектировать соблюдение предписаний Роспотребнадзора в организациях и предприятиях общепита, торговли, бытовых услуг.Темрезов призвал жителей региона воздержаться от посещения массовых мероприятий и вакцинироваться. "В настоящее время в Карачаево-Черкесии вакцинация проходит активными темпами: ежедневно прививаются более тысячи человек. Темпы вакцинации за последний месяц выросли почти втрое. Призываю отнестись ответственно к своему здоровью и здоровью окружающих", - написал глава КЧР.
https://ria.ru/20210701/kchr-1739371541.html
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вакцинация россиян от covid-19, рашид темрезов
ЧЕРКЕССК, 9 июл – РИА Новости
. День, когда будет проведена вакцинация от COVID-19, будет оплачиваемым выходным для всех жителей региона, сообщил в социальных сетях глава КЧР Рашид Темрезов
.
Соответствующие рекомендации будут направлены работодателям – не только государственных организаций, но и на предприятия и учреждения, сообщил Темрезов на заседании оперштаба КЧР по борьбе с коронавирусом.
Он также поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима в местах массового скопления людей и транспорте, а также инспектировать соблюдение предписаний Роспотребнадзора в организациях и предприятиях общепита, торговли, бытовых услуг.
Темрезов призвал жителей региона воздержаться от посещения массовых мероприятий и вакцинироваться.
"В настоящее время в Карачаево-Черкесии вакцинация проходит активными темпами: ежедневно прививаются более тысячи человек. Темпы вакцинации за последний месяц выросли почти втрое. Призываю отнестись ответственно к своему здоровью и здоровью окружающих", - написал глава КЧР.