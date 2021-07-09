https://ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-1740616468.html

Темрезов: день вакцинации от COVID-19 будет выходным для всех жителей КЧР

Темрезов: день вакцинации от COVID-19 будет выходным для всех жителей КЧР - РИА Новости, 09.07.2021

Темрезов: день вакцинации от COVID-19 будет выходным для всех жителей КЧР

День, когда будет проведена вакцинация от COVID-19, будет оплачиваемым выходным для всех жителей региона, сообщил в социальных сетях глава КЧР Рашид Темрезов. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T14:44

2021-07-09T14:44

2021-07-09T14:44

карачаево-черкесская республика

вакцинация россиян от covid-19

рашид темрезов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740616333_0:472:1080:1080_1920x0_80_0_0_9056eb89730c2777387f7aa04b048c78.jpg

ЧЕРКЕССК, 9 июл – РИА Новости. День, когда будет проведена вакцинация от COVID-19, будет оплачиваемым выходным для всех жителей региона, сообщил в социальных сетях глава КЧР Рашид Темрезов.Соответствующие рекомендации будут направлены работодателям – не только государственных организаций, но и на предприятия и учреждения, сообщил Темрезов на заседании оперштаба КЧР по борьбе с коронавирусом.Он также поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима в местах массового скопления людей и транспорте, а также инспектировать соблюдение предписаний Роспотребнадзора в организациях и предприятиях общепита, торговли, бытовых услуг.Темрезов призвал жителей региона воздержаться от посещения массовых мероприятий и вакцинироваться. "В настоящее время в Карачаево-Черкесии вакцинация проходит активными темпами: ежедневно прививаются более тысячи человек. Темпы вакцинации за последний месяц выросли почти втрое. Призываю отнестись ответственно к своему здоровью и здоровью окружающих", - написал глава КЧР.

https://ria.ru/20210701/kchr-1739371541.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, рашид темрезов